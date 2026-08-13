Hyundai Tucson "Made in Vietnam" được xuất khẩu sang Úc

Theo kế hoạch, Tucson BLK Edition sẽ xuất hiện tại các đại lý Australia trong khoảng tháng 10-12/2026. Phiên bản đặc biệt này được định vị giữa hai bản Elite và Premium, sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp hệ dẫn động cầu trước.

Giá bán chính thức chưa được Hyundai Australia công bố. Tuy nhiên, theo Drive, Tucson BLK Edition có thể được định giá trong khoảng 48.350-50.850 AUD, tương đương gần 900 triệu đến hơn 930 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí đăng ký và lăn bánh.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở nguồn gốc sản xuất. Tucson BLK Edition dành cho Australia sẽ được lắp ráp tại Việt Nam, trong khi phần lớn Tucson đang bán tại thị trường này hiện được cung cấp từ Hàn Quốc. Nếu kế hoạch triển khai đúng tiến độ, đây sẽ là lần đầu một mẫu ô tô mới sản xuất tại Việt Nam được Hyundai Australia đưa vào danh mục sản phẩm.

Về thiết kế, Hyundai chưa công bố hình ảnh chính thức của Tucson BLK Edition. Tuy nhiên, phiên bản này được cho là lấy cảm hứng từ phong cách Black Ink trên Palisade, tập trung vào các chi tiết màu đen ở cả ngoại thất và nội thất. Xe nhiều khả năng không được bổ sung đáng kể về trang bị so với các phiên bản Tucson thông thường.

Tại Mỹ và Canada, Hyundai Tucson Night Edition có mâm hợp kim 19 inch màu đen, nhiều chi tiết ngoại thất sơn đen bóng như cản trước, cản sau, ốp gương và viền cửa sổ, cùng trần nội thất màu tối. Tucson BLK Edition tại Australia được dự đoán sẽ áp dụng cách tiếp cận tương tự, với các lựa chọn màu sơn gồm trắng, xám và đen.

Việc lấy nguồn Tucson từ Việt Nam giúp Hyundai Australia mở rộng khả năng cung ứng mà không ảnh hưởng đến sản lượng tại các nhà máy ở Hàn Quốc dành cho những phiên bản khác. Bên cạnh đó, Việt Nam và Australia cùng tham gia các hiệp định thương mại tự do, giúp việc thay đổi nguồn cung không dự kiến làm phát sinh thêm thuế nhập khẩu.

Đại diện Hyundai Australia xác nhận hãng sẽ nhập khẩu một phiên bản Tucson đặc biệt từ Việt Nam, qua đó mở thêm một kênh cung ứng cho thương hiệu và tạo tiền lệ mới tại thị trường Australia.

Trước đó, Hyundai Australia từng nhập khẩu xe từ nhiều quốc gia ngoài Hàn Quốc, như i20 N sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ, i20 thế hệ bán trong giai đoạn 2010-2015 từ Ấn Độ, hay một số phiên bản Tucson và i30 từ Cộng hòa Czech. Tuy nhiên, chưa có mẫu xe mới nào sản xuất tại Việt Nam được bán chính thức tại Australia.

Hiện Hyundai sản xuất nhiều dòng xe tại Việt Nam như Tucson, Santa Fe, Venue, Ioniq 5, Accent và Elantra. Nếu kế hoạch mới được triển khai, Tucson BLK Edition sẽ trở thành mẫu xe đầu tiên sản xuất tại Việt Nam được Hyundai Australia đưa vào hệ thống phân phối, mở ra thêm cơ hội để xe “Made in Vietnam” tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế của hãng.