Hyundai Tucson bản động cơ lai hybrid có mặt tại Việt Nam

Hyundai đang chuẩn bị mở rộng danh mục xe điện hóa tại Việt Nam với phiên bản Tucson Hybrid. Nếu thông tin về giá bán được giữ nguyên, đây có thể trở thành một trong những mẫu SUV hybrid đáng chú ý nhất phân khúc khi mức giá dự kiến không vượt quá 999 triệu đồng.

Hyundai Tucson Hybrid dự kiến ra mắt và bắt đầu bàn giao khách hàng Việt từ đầu tháng 9/2026. Mẫu xe không thay đổi quá nhiều về thiết kế so với Tucson đang bán trên thị trường, thay vào đó tập trung nâng cấp hệ truyền động.

Hyundai đang chuẩn bị mở rộng danh mục xe điện hóa tại Việt Nam với phiên bản Tucson Hybrid.

Ngoại hình và nội thất gần như không đổi so với Tucson Turbo 1.6 T-GDi hiện tại, phiên bản hybrid gần như giữ nguyên thiết kế. Xe có chiều dài x rộng lần lượt là: 4.640 x 1.865 mm và chiều dài cơ sở 2.755 mm.

Khoang nội thất tiếp tục sử dụng màn hình kép 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Một số trang bị đáng chú ý gồm cần số điện tử phía sau vô-lăng, hệ thống âm thanh Bose 8 loa cùng cửa gió điều hòa và cổng sạc cho hàng ghế sau.

Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp Smartstream 1.6 T-GDi kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 231,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Hệ thống truyền động kết hợp hộp số tự động 6 cấp thay vì hộp số CVT thường thấy trên một số mẫu hybrid.

Hyundai Tucson Hybrid dự kiến ra mắt và bắt đầu bàn giao khách hàng Việt từ đầu tháng 9/2026.

Sự kết hợp giữa động cơ tăng áp và mô-tơ điện giúp xe vừa duy trì khả năng vận hành mạnh mẽ, vừa có thể tận dụng năng lượng điện trong những tình huống di chuyển tốc độ thấp, tăng tốc hoặc thường xuyên dừng - chạy trong đô thị.

Đáng chú ý, Tucson Hybrid còn được trang bị hệ thống e-Motion, sử dụng mô-tơ điện để hỗ trợ kiểm soát chuyển động thân xe khi tăng tốc, phanh hoặc vào cua. Xe đồng thời có hệ thống phanh tái sinh với 4 cấp độ, cho phép người lái điều chỉnh mức độ thu hồi năng lượng khi giảm tốc.

Gói an toàn Hyundai SmartSense cũng tiếp tục xuất hiện với các tính năng hỗ trợ người lái như phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường và kiểm soát hành trình thông minh. Điểm đáng chú ý nhất của Tucson Hybrid tại Việt Nam nằm ở mức giá dự kiến.

Khoang nội thất tiếp tục sử dụng màn hình kép 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Theo thông tin được công bố, Hyundai Thành Công dự kiến đưa giá xe xuống dưới ngưỡng 1 tỷ đồng, cụ thể không vượt quá 999 triệu đồng. Nếu được xác nhận, mức giá này sẽ giúp Tucson Hybrid tạo khoảng cách đáng kể với Honda CR-V e, hiện có giá khoảng 1,17-1,25 tỷ đồng. Trong khi đó, Kia Sportage HEV cũng được định vị từ khoảng 999 triệu đồng.

Như vậy, Tucson Hybrid có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với nhóm khách hàng muốn chuyển sang xe hybrid nhưng chưa sẵn sàng sử dụng xe điện hoàn toàn. Mẫu xe cũng hưởng lợi từ kích thước rộng rãi, công suất cao và hệ thống hỗ trợ lái tương đối đầy đủ.

Xe có chiều dài x rộng lần lượt là: 4.640 x 1.865 mm và chiều dài cơ sở 2.755 mm.

Tuy nhiên, giá bán chính thức, số lượng phiên bản cũng như danh sách trang bị tại Việt Nam vẫn cần chờ Hyundai Thành Công công bố. Nếu giữ được mức giá dưới 1 tỷ đồng, Tucson Hybrid nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những "quân bài" đáng chú ý của Hyundai trong cuộc đua xe hybrid tại Việt Nam.