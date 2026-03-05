SUV 7 chỗ cỡ lớn của Kia gây chú ý với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 6,72L/100km

Kia vừa chính thức đưa mẫu SUV cỡ lớn Telluride Hybrid vào sản xuất thương mại tại nhà máy West Point, bang Georgia (Mỹ), đồng thời công bố giá bán khởi điểm 46.490 USD (~ 1,21 tỷ đồng), chưa bao gồm 1.545 USD phí vận chuyển (~ 40 triệu đồng). Mức giá này cao hơn 7.300 USD (~ 190 triệu đồng) so với bản Telluride máy xăng tiêu chuẩn và nhỉnh hơn 2.330 USD (~ 60 triệu đồng) so với người anh em cùng tập đoàn là Hyundai Palisade Hybrid.

Tại thị trường Mỹ, Kia Telluride Hybrid 2027 tiếp tục duy trì cấu trúc 5 phiên bản gồm EX, SX, X-Line SX, SX Prestige và X-Line SX Prestige. Ngay từ bản EX tiêu chuẩn, xe đã sở hữu hệ thống đèn LED toàn phần, mâm hợp kim 18 inch, kính chắn gió cách âm, cửa sổ trời cùng khoang nội thất hiện đại với cụm màn hình kép 12,3 inch, dàn âm thanh 8 loa và ghế bọc vật liệu SynTex tích hợp sưởi/thông gió. Danh sách trang bị còn mở rộng với điều hòa tự động 3 vùng, hai sạc không dây, gương chống chói tự động và ổ điện 115V trong khoang hành lý.

Bản SX có giá từ 51.490 USD (~ 1,34 tỷ đồng), nâng cấp diện mạo với mâm 20 inch, đèn sương mù LED và các chi tiết mạ chrome satin. Bên trong, xe được bổ sung hệ thống âm thanh Meridian 14 loa kèm loa siêu trầm, đèn viền nội thất 74 màu và ghế lái chỉnh điện 10 hướng nhớ vị trí. Các công nghệ hỗ trợ lái cũng được mở rộng với camera 360 độ, màn hình quan sát điểm mù và gói hỗ trợ lái trên cao tốc HDA 2.0.

Với những khách hàng yêu thích phong cách mạnh mẽ hơn, bản X-Line SX có giá 54.490 USD (~ 1,41 tỷ đồng), trang bị hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn, mâm 21 inch, giá nóc kiểu “bridge” cùng loạt chi tiết ngoại thất sơn đen bóng và đen mờ.

Ở nhóm cao cấp nhất, SX Prestige có giá 56.590 USD (~ 1,47 tỷ đồng) và X-Line SX Prestige ở mức 57.590 USD (xấp xỉ 1,50 tỷ đồng), mang đến trải nghiệm sang trọng hơn với kính hông hàng hai cách âm, gạt mưa tự động, ghế và trần bọc da lộn SynTex, ốp gỗ nội thất, màn hình HUD cùng chìa khóa kỹ thuật số. Bản X-Line SX Prestige là sự kết hợp đầy đủ giữa phong cách địa hình và tiện nghi cao cấp.

Toàn bộ dải sản phẩm sử dụng hệ truyền động hybrid mới, kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.5L 4 xi-lanh với mô-tơ điện và pin lithium-ion 1,65 kWh, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Hệ thống này sản sinh tổng công suất 329 mã lực và mô-men xoắn 459 Nm.

Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đạt khoảng 35 mpg, tương đương 6,72 lít/100 km, vượt trội so với bản máy xăng trước đây chỉ đạt 274 mã lực và 26 mpg. Những thông số này cho thấy Telluride Hybrid không chỉ gia tăng sức mạnh vận hành mà còn cải thiện đáng kể hiệu quả kinh tế nhiên liệu trong phân khúc SUV cỡ lớn.