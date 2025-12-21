Hyundai Kona có những ưu trội gì khi so kè với các đối thủ?

Về ngoại thất

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt Parametric Jewel dạng kim cương, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa hỗ trợ làm mát động cơ hiệu quả. Hệ thống đèn LED hình chữ T gồm đèn pha và đèn định vị ban ngày tạo dấu ấn nhận diện rõ ràng, mang lại khả năng chiếu sáng tốt và tiết kiệm năng lượng.

Cản trước mang phong cách thể thao với các đường gân dứt khoát và hốc gió lớn, góp phần cải thiện khí động học và hiệu suất vận hành. Các hốc gió được bố trí tinh tế, tích hợp cảm biến và camera, hỗ trợ hiệu quả cho các công nghệ an toàn hiện đại.

Ở phía sau, Kona 2025 nổi bật với cụm đèn hậu LED xuyên thấu dạng thanh ngang, tăng khả năng nhận diện và vẻ hiện đại cho tổng thể.

Cản sau thiết kế hầm hố, năng động, hoàn thiện diện mạo mạnh mẽ và cá tính của mẫu SUV đô thị thế hệ mới.

Về nội thất

Hyundai Kona 2025 sở hữu không gian nội thất được đầu tư kỹ lưỡng, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và tính tiện nghi cao cấp.

Khoang cabin mang phong cách tối giản với đường nét mềm mại, điểm xuyết chi tiết mạ chrome và đèn LED ambient, tạo cảm giác sang trọng và tinh tế. Chất liệu cao cấp như da mềm, alcantara cùng các đường may tỉ mỉ mang lại độ bền và sự thoải mái cho người dùng.

Không gian ghế ngồi rộng rãi cho cả hai hàng ghế, trong đó ghế trước có chỉnh điện, sưởi và thông gió, còn hàng ghế sau đảm bảo khoảng để chân thoải mái. Khoang hành lý dung tích lớn, linh hoạt mở rộng khi gập hàng ghế sau, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển dài ngày.

Xe được trang bị màn hình trung tâm 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống âm thanh cao cấp, sạc không dây và nhiều cổng USB tiện dụng. Bên cạnh đó, các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hiện đại cùng khả năng cách âm tốt giúp Hyundai Kona 2025 mang đến trải nghiệm lái êm ái, an toàn và đẳng cấp trong phân khúc SUV đô thị.

Về động cơ

Phiên bản Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn sử dụng động cơ 2.0L MPI cho công suất 149 mã lực, mô-men xoắn 180 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày. Kona 2.0 AT Đặc biệt có cấu hình động cơ và hệ truyền động tương tự bản Tiêu chuẩn, nhưng được bổ sung thêm trang bị và tiện nghi cao hơn.

Trong khi đó, Kona 1.6 Turbo nổi bật với động cơ 1.6L Turbo GDI mạnh mẽ, cho công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm, mang lại khả năng tăng tốc vượt trội. Phiên bản này sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT, giúp sang số nhanh và mượt hơn. Cả ba phiên bản đều dùng hệ dẫn động cầu trước, đảm bảo sự ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.

So sánh với các đối thủ

Hyundai Kona là mẫu SUV cỡ nhỏ nổi bật nhờ thiết kế trẻ trung, công nghệ hiện đại và hiệu suất tốt, và khi đặt cạnh các đối thủ như Kia Seltos, Mazda CX-30 và Honda HR-V có thể thấy rõ sự khác biệt trong định hướng sản phẩm.

Về ngoại thất, Kona và Seltos mang phong cách năng động, cá tính phù hợp với khách hàng trẻ, trong khi Mazda CX-30 ghi điểm nhờ vẻ sang trọng, tinh tế còn Honda HR-V theo đuổi sự đơn giản, thanh lịch. Xét về kích thước, Kona nhỏ gọn hơn một chút so với các đối thủ, giúp linh hoạt khi di chuyển đô thị.

Không gian nội thất của Kona và Seltos hấp dẫn nhờ màn hình giải trí lớn và nhiều tiện nghi, trong khi CX-30 tập trung vào chất liệu và trải nghiệm cao cấp, còn HR-V đề cao tính thực dụng.

Ở khả năng vận hành, Kona và CX-30 nổi bật với các tùy chọn động cơ mạnh mẽ cho công suất cao, còn Seltos và HR-V phù hợp hơn với người dùng ưu tiên sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Về an toàn, Hyundai Kona và các mẫu xe cạnh tranh cùng phân khúc kể trên đều được trang bị đầy đủ các công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như cảnh báo điểm mù, giữ làn đường và phanh khẩn cấp tự động trên các phiên bản cao.

Nhìn chung, xét về tổng thể, Hyundai Kona là lựa chọn cân bằng giữa thiết kế, hiệu suất, tiện nghi và an toàn trong phân khúc SUV cỡ nhỏ. Hiện Kona có giá niêm yết dao động từ 636-750 triệu đồng, tùy theo từng phiên bản.