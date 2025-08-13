Hyundai Kona mẫu xe cũ nhưng chưa bao giờ hết HOT để sở hữu

Tầm giá hơn 500 triệu đồng trở lại, mẫu xe Hyundai Kona vẫn đang làm nhiều khách hàng Việt hài lòng và sẵn sàng xuống tiền để sở hữu. Cụ thể, xe sở hữu thiết kế đẹp mắt với nhiều màu sắc đa dạng và tích hợp nhiều công nghệ tiện ích, Hyundai Kona xứng đáng nằm trong top những mẫu xe được săn đón. Cụ thể, Hyundai Kona là sự sáng tạo định hình nên một ngôn ngữ thiết kế SUV hoàn toàn mới.

Cặp đèn LED chạy ban ngày ở phía trước tạo nên một dải ánh sáng ấn tượng, giúp bạn tỏa sáng trên mỗi chặng đường đi qua. Không chỉ nội thất, ngoại thất của xe ô tô Kona cũng thật sự cá tính và khác biệt, thu hút khách hàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Tự tin và nổi bật chính là những mỹ từ có thể dùng để miêu tả ngoại thất của Kona. Kona sở hữu đường nét thiết kế bắt mắt với những đường nét tạo hình nổi bật và cơ bắp, cùng cặp đèn LED tạo luồng ánh sáng ấn tượng, định hình nên giá trị cốt lõi mới của các mẫu SUV Hyundai.

Những ngoại thất ấn tượng của Kona có thể kể đến là đèn chiếu sáng công nghệ LED, lưới tản nhiệt, gương gập điện tích hợp xi-nhan dạng LED, bộ mâm hợp kim…Kona nổi bật với hệ thống đèn Bi-LED cùng dải LED chạy ban ngày DRL sắc sảo, tạo nên hiệu quả chiếu sáng tốt nhất cùng hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt. không những thế, Kona còn tạo nên dấu ấn đậm nét cho người đối diện khi sở hữu lưới tản nhiệt thác nước Cascading Grille tạo hình lục giác mạ Crom.

Thêm vào đó, mái hai tông màu và gương ngoại thất cho phép bạn tùy chỉnh các kết hợp màu sắc để phù hợp với phong cách cá nhân của bạn. Kona còn được trang bị thêm lazang hợp kim có kích cỡ lên đến 18 inch. Kona được trang bị bộ ốp thân xe tạo nên dáng vẻ mạnh mẽ, cơ bắp đậm chất SUV. Phần đuôi xe tương tự đầu xe, phía sau của xe cũng được thiết kế, tạo tính thống nhất với phần đầu bằng thiết kế đèn hậu trên cao và cụm xi-nhan, đèn lùi được tách rời, đặt ở vị trí thấp hơn.

Kế đến cụm đèn hậu còn có một dải đèn LED định vị chạy uốn lượn bên trong vô cùng uyển chuyển và bắt mắt. Tân binh mới của nhà Hyundai được phân phối ra thị trường Việt với 6 tùy chọn về màu sắc. Kona còn được trang bị cánh lướt gió cùng đèn phanh phía sau dạng LED tạo nên điểm nhấn về thẩm mỹ cũng như tăng cường hiệu năng vận hành.

Xe còn sở hữu khả năng kết nối mạnh mẽ thông qua màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống dẫn đường vệ tinh. Bạn có thể kết nối với Kona thông qua Apple Carplay hoặc các phương thức truyền thống như Bluetooth/AUX/USB.

Thiết kế ấn tượng làm nên sức hút và sự thoải mái, tiện nghi làm nên điều khác biệt của xe. Nó được trang bị màn hình thông tin 3,5 inch cho phép theo dõi các thông số vận hành cũng như tùy chỉnh các chức trăng theo xe.

Đặc biệt, hãng sản xuất ô tô Hyundai cũng phát triển cho Kona hệ thống bản đồ Việt hóa với tính năng chỉ dẫn bằng giọng nói hữu ích, đây là một chi tiết thể hiện sự quan tâm tới khách hàng được đánh giá cao của hãng xe Hàn Quốc đồng thời hệ thống thông tin giải trí có thể kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay hoặc Android Auto.

Ngoài ra, dòng xe này còn được trang bị hệ thống điều hòa điều hòa tự động tích hợp lọc không khí Clean Air cùng chức năng khử Ion giúp đem lại không khí trong lành cho cabin. Chưa hết, nội thất Kona còn tinh tế và hiện đại hơn khi được trang bị thêm được trang bị màn hình cảm ứng điện dung 8 inch tích hợp hệ thống định vị vệ tinh với công nghệ hiển thị IPS cho hình ảnh sắc nét, hỗ trợ kết nối Apple Carplay cùng các tính năng giải trí cao cấp. Màn hình giải trí 8 inch của Hyundai Kona 2019 có kiểu dáng hình chữ nhật đồng màu với vỏ nhựa táp lô và các chi tiết xung quanh đem lại xúc cảm hiện đại và công nghệ cao.

Hyundai Kona 2.0AT và Hyundai Kona 2.0AT Đặc biệt: trang bị động cơ Atkinson MPI, dung tích 2.0L, cho công suất 149 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm. Hộp số tự động 6 cấp. Bản cao cấp nhất là Hyundai Kona 1.6 Turbo sử dụng động cơ xăng Gamma, dung tích 1.6 tăng áp T-GDi, công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm. Hộp số ly hợp kép 7 cấp. Tất cả 3 phiên bản của Hyundai Kona đều được trang bị tối ưu hệ thống Drive Mode với 3 chế độ lái Comfort, Eco và Sport.

Hyundai đã trang bị cho Kona hàng loạt các tính năng an toàn cùng công nghệ hiện đại: hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp, khởi động nút bấm, camera lùi, cảm biến va chạm cùng 6 túi khí an toàn và phanh chống bó cứng ABS.

Hyundai Kona không chỉ đem đến phong cách năng động cùng hiệu suất vận hành với những công nghệ hiện đại hàng đầu, nó còn mang đến sự tự tin, phong cách cho chủ sở hữu. Qua những thông tin trên, cũng đủ hiểu nhiều khách hàng Việt lựa chọn chiếc xe Kona phục vụ gia đình. Hiện mức giá của dòng xe Hyundai Kona cũ thường giao động từ 450 đến hơn 500 triệu đồng.