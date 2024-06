Hyundai Accent 2024 đã về đại lý, không kèm "lạc" và tặng thêm phụ kiện

Hyundai Accent 2024 vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 30/5 vừa qua. Xe được phân phối với 4 phiên bản và giá bán tăng nhẹ, cụ thể: bản 1.5 MT (439 triệu đồng), bản 1.5 AT (489 triệu đồng), 1.5 AT Đặc biệt (529 triệu đồng), 1.5 AT Cao cấp (569 triệu đồng).

Hiện Hyundai Accent 2024 đã được đưa về các đại lý, đa số thuộc các phiên bản Đặc biệt và Cao cấp. Tuy nhiên, theo các tư vấn bán hàng, số lượng xe hiện nay chưa nhiều, chỉ khoảng 3-4 xe mỗi đại lý. Nguồn tin này cũng cho biết, lượng xe sẽ dồi dào hơn sau khoảng vài ngày nữa.

Đặc biệt, các tư vấn bán hàng còn cho biết mẫu xe này không có tình trạng bán "bia kèm lạc" như trước đây. Những khách hàng mua sớm còn được tặng thêm một vài phụ kiện như bao da ốp chìa khóa, bọc vô-lăng hay camera hành trình,...

Hyundai Accent hoàn toàn mới có kích thước tổng thể lớn hơn đáng kể so với trước. Thông số DxRxC lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.485 (mm), dài hơn 95 mm, rộng hơn 36 mm và cao hơn 15 mm. Chiều dài cơ sở cũng tăng thêm 70 mm và đạt 2.670 mm, trong khi khoảng sáng gầm cũng đạt mức 165 mm.

Ở thế hệ thứ 7 này, Hyundai Accent 2024 được ứng dụng triết lý thiết kế "Sensuous Sportiness", có nhiều tương đồng đàn anh Hyundai Elantra. Đặc biệt tổng thể thân xe có kiểu dáng fastback với phần trụ C được vuốt kéo dài với nắp cốp, đem đến một thiết kế liền mạch cùng hiệu quả khí động học cao.

Đầu xe ấn tượng với đèn LED định vị ban ngày, kết hợp đèn pha Full LED đặt thấp và lưới tản nhiệt mở rộng để tăng diện tích lấy gió. Điều này măng đến diện mạo táo bạo, thời thượng.

Dọc thân xe là các đường gân dập nổi và nổi khối cơ bắp. Phiên bản Cao cấp trang bị la-zăng hợp kim 16 inch, đi kèm bộ lốp 205/55R16. Trong khi các phiên bản còn lại trang bị la-zăng 15 inch, đi kèm thông số lốp 185/65R15.

Đuôi xe Hyundai Accent 2024 cũng hiện đại hơn với dải đèn hậu LED tràn hết chiều rộng phía sau, khá giống với đàn anh Elantra thế hệ hiện tại. Ngoài ra, cản sau cũng được tạo hình hoa văn kim cương, tạo nên vẻ lịch lãm cho mẫu sedan.

Bên trong nội thất Hyundai Accent 2024 cũng kế thừa khá nhiều thiết kế của Elantra. Tổng thể bảng điều khiển bố trí theo phương ngang với bộ đôi màn hình điều khiển đặt đứng phía trên bảng táp lô. Đồng hồ lái kỹ thuật số có kích thước 10.25” có thể thay đổi màu sắc cùng với chế độ lái. Màn hình trung tâm giải trí cảm ứng 8.0” tích hợp Apple CarPlay, Android Auto không dây cùng với 6 loa chất lượng cao. Vô lăng được bọc da tích hợp điều khiển đa chức năng, lẫy chuyển số thể thao. Người lái và hành khách được trang bị ghế ngồi bọc da, tích hợp làm mát lưng ghế.

Một số trang bị tiện nghi khác trên xe gồm: Điều hòa tự động, cổng sạc Type-C cho hàng ghế trước - sau, sạc không dây chuẩn Qi, đèn pha tự động, cảm biến áp suất lốp, điều khiển hành trình Cruise Control, cốp sau điều khiển thông minh, khởi động từ xa,...

Tất cả các phiên bản Hyundai Accent 2024 đều sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản 1.5 MT sử dụng hộp số sàn 6 cấp, trong khi đó các phiên bản 1.5AT sử dụng hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT.

Trang bị an toàn Hyundai Accent 2024 cũng khá đầy đủ với: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống quản lý thân xe VSM cùng hệ thống an toàn 6 túi khí.

Ngoài ra, phiên bản 1.5 AT Cao cấp cũng được nâng cấp Hyundai SmartSense với các tính năng an toàn chủ động hàng đầu như: như cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp trước/sau, tự động bật/tắt đèn chiếu xa,...

