Cận cảnh 2024 Hyundai Accent mới tinh, giá từ 439 triệu đồng

Mới đây, mẫu xe sedan 2024 Hyundai Accent hoàn toàn mới đã chính thức được cập nhật tại thị trường Việt Nam. Xe có 4 phiên bản khác nhau và giá bán niêm yết rất hấp dẫn. Cụ thể là các phiên bản: 1.5 MT có giá niêm yết 439 triệu đồng; 1.5 AT có giá niêm yết 489 triệu đồng; 1.5 AT Đặc biệt có giá niêm yết 529 triệu đồng; và 1.5 AT Cao cấp có giá niêm yết 569 triệu đồng. Với giá bán như thế này, Accent mới tạo ra sức hút rất lớn với người tiêu dùng.

Về diện mạo, 2024 Hyundai Accent có một ngoại hình thể thao gợi cảm, có nhiều nét đột phá, với đầu xe nổi bật và hiện đại. Lưới tản nhiệt phía trước lớn, trần xe vuốt dốc kéo về phía sau và đầu xe dài. Những chi tiết này cho thấy Accent mới theo đuổi phong cách thiết kế fastback đang thịnh hành trên nhiều dòng xe ăn khách.

Vành bánh xe với kích cỡ 16-inch, với các chấu kép mạnh mẽ, tăng tính thể thao cho xe. Đèn pha LED hiện đại, phía dưới có đèn sương mù còn bên trên dãy đèn ngày LED hẹp nhưng kéo dài hết phần rộng của đầu xe. Những đường gân dập nổi trên thân xe, giúp xe trở nên trẻ trung và cá tính. Đèn hậu xe loại bóng LED hình chữ L bắt mắt, với dải đèn nhỏ chạy dài, tạo sự liền mạch. Hông xe góc cạnh, gân nổi thể thao như dòng SUV Tucson.

So với nhiều đối thủ cùng phân khúc, 2024 Hyundai Accent có kích cỡ nổi trội. Chiều dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.475 mm, cùng chiều dài cơ sở là 2.670 mm. Trong khi đó, khoang chứa đồ của xe có dung tích 528 lít, rộng hơn hẳn 50 lít so với Accent đời trước.

Mặc dù là dòng xe có giá bán dễ chịu, thế nhưng 2024 Hyundai Accent lại có những trang bị nội thất rất hiện đại. Khoang lái xe của xe có hệ thống màn hình thông tin giải trí loại cảm ứng, kích cỡ 10,25 inch và cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 10,25 inch được đặt gần nhau. Vô-lăng xe thiết kế 2 chấu nhưng cũng là nơi tích hợp nhiều chức năng với các nút điều khiển nhanh. Ghế trước xe có chức năng chỉnh điện và chức năng thông gió cũng như mát xa. Hệ thống điều hòa một chiều cung cấp không khí tươi mát cho người ngồi trong xe.

Chưa hết, trên 2024 Hyundai Accent còn có hàng loạt trang bị tiện ích và hiện đại khác như hệ thống sạc không dây, chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), cảm biến lùi xe và 6 túi khí. Bản cao cấp còn sở hữu hệ thống Hyundai Smartsense, đây là một loại công nghệ an toàn chủ động có chức năng cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường và nhiều tính năng khác.

Về sức mạnh, 2024 Hyundai Accent trang bị động cơ Smartstream 1.5L. Khối động cơ này cho phép mẫu sedan từ nhà sản xuất Hàn Quốc đạt công suất tối đa 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Chỉ số này cho phép xe tăng tốc tốt, vận hành linh hoạt trên nhiều điều kiện đường đi lại.

Đặc biệt, 2024 Hyundai Accent có ba chế độ lái. Trong đó chế độ Normal (Bình thường) cho phép lái xe hàng ngày, chế độ Eco (Thân thiện với môi trường) cho phép xe tiết kiệm nhiên liệ đáng kể, và chế độ Sport (Thể thao) giúp xe tăng tốc nhanh và cảm giác lái phấn khích hơn. 2024 Hyundai Accent có mức tiết kiệm xăng khá ấn tượng, với mức tiêu thụ ở đường hồn hợp trung bình từ 5,76-5,89 lít/100 km, tùy theo từng phiên bản.

Về tổng thể, từ ngoại thất cho tới nội thất và hệ thống động cơ, 2024 Hyundai Accent tỏ ra là dòng xe sedan rất đáng chú ý. Hơn nữa giá xe lại được niêm yết ở mức cạnh tranh cao. Những ưu thế này có thể giúp Accent tiếp tục duy trì vị trí “ông hoàng doanh số” của phân khúc xe sedan hạng B ở thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

