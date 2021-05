Honda HR-V tiếp tục giảm 130 triệu đồng để hút khách

Thứ Năm, ngày 20/05/2021 16:30 PM (GMT+7)

Một số đại lý ô tô Honda ở khu vực Hà Nội đang tung ra chương trình ưu đãi lớn, lên đến 130 triệu đồng, gồm cả tiền mặt và phụ kiện.

Mẫu xe Honda HR-V đang được một đại lý giảm giá cao nhất lên tới 130 triệu nhằm cạnh tranh với đối thủ mới Mazda CX-3 vừa ra mắt. Trong tháng 5 này, một số đại lý đang có chương trình ưu đãi rất nhiều cho mẫu crossover nhà Honda. Cụ thể, ưu đãi lên tới 130 triệu đồng bao gồm giảm giá tiền mặt và quà tặng phụ kiện.

Mức khuyến mãi sẽ tùy thuộc vào chính sách riêng của từng đại lý. Ngoài ra, một đại lý tại các khu vực khác cũng chào bán HR-V với khuyến mãi ít hơn tại Hà Nội, chỉ giảm giá 60 triệu đồng và tặng kèm một số quà tặng phụ kiện.

Thời gian gần đây, các đại lý đang giảm giá mạnh và tặng gói phụ kiện cho khách hàng mua mẫu crossover này. Tháng trước, một đại lý tại Hà Nội đã chào bán HR-V với mức giảm cao lên tới 110 triệu. Và cũng có đại lý đưa ra mức ưu đãi lên đến 120 triệu đồng.

Một trong những điểm nhấn trong phong cách thời thượng của HR-V là cụm đèn full LED phía trước và sau thời trang, cuốn hút mọi ánh nhìn. Thiết kế khoang nội thất của xe Honda HR V được nhiều người yêu thích vì nó vô cùng tiện nghi, hệ thống điều hòa cảm ứng hiện đại, tính năng Magic seat độc đáo với 3 chế độ tùy chỉnh linh hoạt: Chế độ tiện dụng, chế độ vật dài và chế độ vật cao. Điểm đặc biệt bên trong nội thất của HR V là cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, giúp trần xe rộng rãi và thoáng đãng, mang đến trải nghiệm thư thái trong suốt hành trình, thu hút mọi ánh nhìn từ cái nhìn đầu tiên.

Honda HR-V được trang bị động cơ 4 xy lanh, dung tích 1.8L i-VTEC, cho công suất 141 mã lực và mô men xoắn cực đại 172Nm. Xe sở hữu hộp số biến thiên vô cấp CVT và hễ dẫn động cầu trước. Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố của Honda là 6,7L/100km đường hỗn hợp.

Honda HR-V còn trang bị thêm các thiết bị hỗ trợ an toàn như: Phanh tay điện tử, Hệ thống giữ phanh tự động Brake Hold, Hệ thống cân bằng điện tử VSA, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, …Đặc biệt, Honda HR V đã nhận được kết quả thẩm định an toàn 5 sao cao nhất của ASEAN NCAP năm 2015, hạng mục bảo vệ an toàn cho người lớn trong xe.

Hiện tại, Honda HR-V vẫn đang là sản phẩm có giá bán cao nhất trong phân khúc, khởi điểm từ 786 triệu và cao nhất lên tới 871 triệu đồng. Tuy chưa thể cạnh tranh với KIA Seltos hay Hyundai KONA nhưng vẫn có những tháng sức tiêu thụ của Honda HR-V lại vượt lên trên Ford EcoSport, ví dụ điển hình nhất chính là ở ba tháng đầu năm 2021.

