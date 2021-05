Giá lăn bánh các phiên bản nâng cấp xe Hyundai SantaFe vừa ra mắt

Thứ Năm, ngày 20/05/2021 08:00 AM (GMT+7)

Mẫu xe SUV 7 chỗ Hyundai SantaFe phiên bản nâng cấp vừa được ra mắt với nhiều thay đổi nhiều và đi kèm mức giá hơn 1 tỷ đồng cho bản động xăng và 1,13 tỷ đồng cho bản động cơ dầu.

Thế hệ thứ 4 của SantaFe được giới thiệu tại Việt Nam tháng 1/2019 ngay lập tức thu nhận được sự ưa chuộng của khách hàng. Năm 2020, SantaFe đạt 11.425 xe bán ra, dẫn đầu phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam. Với giá bán và cộng thêm các loại phí khác như Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (bảo hiểm bắt buộc, tùy từng loại xe); phí đăng kiểm (tùy từng loại xe); chi phí bảo trì đường bộ (tùy từng loại xe); phí trước bạ 10%; lệ phí cấp biển số (tùy từng địa phương)... mức giá lăn bánh của City 2020 tại sẽ vào khoảng:

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh mới nhất các phiên bản của xe Hyundai SantaFe bản nâng cấp:

Mẫu xe Giá niêm yết (tỷ đồng) Giá lăn bánh tạm tính (tỷ đồng) TP.HCM Hà Nội Tỉnh Khác New SantaFe 2.5L (Xăng) Tiêu chuẩn 1,03 1,155 1,176 1,136 New SantaFe 2.5L (Xăng) Đặc biệt 1,19 1,331 1,355 1,312 New SantaFe 2.5L (Xăng) Cao cấp 1,24 1,386 1,411 1,367 New SantaFe 2.2L (Dầu) Tiêu chuẩn 1,13 1,265 1,288 1,246 New SantaFe 2.2L (Dầu) Đặc biệt 1,29 1,441 1,467 1,422 New Santa Fe 2.2L (Dầu) Cao cấp: 1,34 1,496 1,523 1,477

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Ở thế hệ mới này, New SantaFe được trang bị hệ thống khung gầm hoàn toàn mới. Cụ thể, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.785 x 1.900 x 1.685 (mm), New SantaFe dài hơn 15mm, rộng hơn 10mm và cao hơn 5mm so với bản trước.

Chiều dài cơ sở của xe được giữ ở mức 2.765mm; đem đến một không gian rộng rãi hơn cho hành khách. Xe sở hữu khoảng sáng gầm xe đạt 185mm, góc tiếp cận trước đạt 18,5 độ và góc thoát sau đạt 21,2 độ, giúp xe có thể vượt qua các địa hình khó khăn một cách dễ dàng hơn.

New SantaFe lạ hơn với cụm lưới tản mạ Crom dạng lục giác. Điểm nhấn là bộ đèn định vị chạy ban ngày Daytime Running Light (DRL) tạo hình T-Shaped nổi bật. Xe được trang bị đèn pha Adaptive LED thích ứng tự động (AHB-LED) cùng công nghệ Full-LED, đem tới khả năng chiếu sáng thông minh và hiệu quả. Cụm đèn được thiết kế đặt ngang và cao hơn so với cách đặt dọc và thấp của bản tiền nhiệm.

Phần đuôi xe New SantaFe sử dụng công nghệ LED 3D với khả năng hiển thị ấn tượng và có chiều sâu. Thế hệ này được bổ sung thêm dải đèn chạy ngang khoang hành lý, nối liền cụm đèn hậu mang phong cách thời thượng. Xe có 2 tùy chọn về kích thước là 18 và 19 inch.

Bên trong không gian nội thất với các đường gân mạnh mẽ tạo thành kết cấu khung vòm liền mạch cho khoang lái. Điểm nhấn của chiếc xe là màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch (thế hệ 2019 chỉ 8 inch) được thiết kế mới dạng Fly-Monitor. Màn hình hỗ trợ Android Auto/Apple Carplay, bản đồ định vị dẫn đường vệ tinh dành riêng cho thị trường Việt Nam với nhiều thông tin hữu ích cùng các kết nối giải trí quen thuộc như Bluetooth/Radio FM/AM/AUX/USB hỗ trợ file đa định dạng.

Bảng đồng hồ trung tâm là màn hình điện tử toàn phần Full Digital 12,35 inch. Đồng hồ này có thể tùy biến, đồng thời tích hợp tính năng giám sát điểm mù BVM. Đặt phía trước cụm đồng hồ là hiển thị thông tin lên kính lái HUD (Head Up Display), hiển thị chi tiết các thông tin hữu ích như tốc độ hiện tại, giới hạn tốc độ, cảnh báo, dẫn đường... Và đi kèm các trang bị tiện nghi khác.

Xe được trang bị khối động cơ Smartstream hoàn toàn mới. Động cơ xăng Smartstream Theta III, dung tích 2.5L phun xăng đa điểm Mpi, cho công suất tối đa 180 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng Mô-men xoắn cực đại 232Nm tại 4.000 vòng/phút. Cùng hộp số tự động 6 cấp Shiftronic.

Bên cạnh đó là động cơ dầu Smartstream, dung tích 2.2L, cho công suất tối đa 202 mã lực tại 3.800 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 441 Nm ngay từ 1.750 vòng/phút. Đi kèm với động cơ này là hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp ướt (8DCT) hoàn toàn mới. Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống Drive Mode với 4 chế độ: Eco - Comfort - Sport -Smart. Xe đã có mặt tại đại lý và sẵn sàng đến tay khách hàng

