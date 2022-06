Honda HR-V hoàn toàn mới ra mắt thị trường Việt, giá bán từ 826 triệu đồng

Ngoại thất xe được thay đổi toàn diện so với thế hệ cũ. Honda HR-V sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.385 x 1.790 x 1.590 mm. Và chiều dài cơ sở của xe đạt 2.610 mm. Kết hợp hài hoà giữa một chiếc SUV đa dụng và một chiếc Coupe cá tính thể thao, diện mạo HR-V ngay từ trước khi xe chính thức ra mắt đã gây "sốt" với phần lớn độc giả trong nước.

Lưới tản nhiệt dạng điểm, đen pha LED trên bản cao cấp được thiết kế liền khối lưới tản nhiệt và thanh mảnh hơn bản cũ. Bên cạnh đó, đèn định vị LED đặt trên. Phần đầu xe nổi bật với hai bên dải đèn gầm dạng LED hiện đại. So với phiên bản tiền nhiệm, HR-V thế hệ mới sở hữu thiết kế hầm hố và vuông vức hơn.Bộ vành theo xe kích thước 18 inch đa chấu tạo sự mạnh mẽ và cá tính cho xe.

Ở phiên bản HR-V L sẽ trang bị vành kích thước 17 inch. Phần đuôi được làm vát xuống tích hợp cánh lướt gió cố định. Cụm đèn hậu ấn tượng với phần đèn chính thiết kế dạng LED cấu hình 3D khá bắt mắt, hai bên được nối liền nhau bởi dải đèn LED sắc nét.

Ở bên trong, không gian được thiết kế dựa trên khái niệm HMI (Human Machine Interface). Nổi bật nhất là màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi tích hợp "Honda CONNECT" thế hệ mới với khả năng kết nối thông minh hơn, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Phía sau vô-lăng là sự kết hợp giữa digital và analog màn hình TFT 7 inch hiển thị các thông tin như bảng đồng hồ tốc độ và chế độ lái. Ghế lái bọc da màu đen mới, bản RS trang trí bằng chỉ đỏ thể thao. Ghế trên xe trang bị chỉnh điện 8 hướng với bộ chân ga/phanh thể thao hoàn thiện với vô lăng màu đen được trang trí bằng chỉ đỏ.

Các trang bị khác bao gồm hệ thống điều hoà tự động hai vùng độc lập. Hệ thống Honda Connect cho phép người dùng bật điều hòa của ô tô từ nhà bằng điện thoại thông minh hoặc sử dụng ứng dụng yêu thích ngay trên màn hình ô tô. Xe sở hữu cửa gió điều hoà hàng ghế sau. Đặc biệt, hàng ghế thứ hai của Honda HR-V sở hữu không gian rộng rãi.

Honda HR-V được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L VTEC tăng áp, cho công suất cực đại 174 mã lực. Theo như công bố của Honda Việt Nam, HR-V mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp là 6,67 l/100km. Hộp số trên xe là hộp số vô cấp CVT. HR-V sẽ có 3 chế độ lái bao gồm Eco, Normal và Sport.

Honda HR-V thế hệ mới trang bị hệ thống an toàn Honda Sensing bao gồm Hệ thống giảm thiểu va chạm (CMBS), Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN), Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM) và Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) và xe được trang bị 6 túi khí an toàn.

Về giá bán, hai phiên bản bao gồm HR-V L và HR-V RS có mức giá lần lượt là 826 triệu đồng và 871 triệu đồng. Riêng ba màu Đỏ cá tính, Trắng ngọc quý phái và Trắng bạc thời trang sẽ thêm 5 triệu đồng.

Honda HR-V sẽ hướng đến những khách hàng mua xe lần đầu tiên. Ngoài sở hữu một chiếc xe có mẫu mã đẹp và giá tiền cũng là một yếu tốt quan trọng. Đặc biệt, hy vọng với mức giá không đổi này Honda HR-V hoàn toàn mới sẽ mang lại doanh số tốt hơn so với thế hệ trước.

