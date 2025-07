Honda ra mắt xe điện mini mới công suất 63 mã lực, phạm vi 245 km

Hãng xe Nhật Bản Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu xe điện mini N-One e:, đánh dấu sự ra mắt đầu tiên tại thị trường nội địa. N-One e: là phiên bản sản xuất của mẫu Super EV Concept, từng gây ấn tượng tại Goodwood Festival of Speed 2025 ở Anh và triển lãm ôtô GIIAS 2025 đang diễn ra tại Indonesia.

Xe điện mini N-One e: của Honda

N-One e: thuộc dòng xe K-car, được thiết kế đặc biệt cho môi trường đô thị với kiểu dáng hình hộp đặc trưng, mui xe cao, hai bên sườn phẳng và mặt ca-lăng tạo hình như một robot thân thiện. So với bản concept, thiết kế tổng thể của N-One e: không có nhiều khác biệt, với đèn pha và đèn hậu kiểu tròn.

Xe thuộc dòng xe K-car, thiết kế cho môi trường đô thị

Nội thất của N-One e: mang phong cách đơn giản nhưng hiện đại, với vô-lăng hai chấu tích hợp nút bấm chức năng. Xe được trang bị màn hình cảm ứng giải trí 9 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị đầy đủ thông tin. Ghế nỉ được thiết kế tiện dụng, linh hoạt với nhiều kiểu gập khác nhau, giúp tăng không gian chứa đồ.

N-One e: trang bị tính năng V2L, cho phép cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện dân dụng.

Mẫu xe này có hai phiên bản là G và L, cả hai đều trang bị một mô-tơ điện ở cầu trước. Mặc dù Honda chưa công bố thông số chi tiết, nhưng đã hé lộ rằng phiên bản cao nhất sẽ có công suất 63 mã lực và phạm vi hoạt động lên tới 245 km. Đặc biệt, N-One e: còn được trang bị tính năng V2L, cho phép cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện dân dụng.

Nội thất của N-One e: mang phong cách đơn giản nhưng hiện đại

Ngoài ra, N-One e: còn được trang bị gói hỗ trợ lái ADAS với nhiều tính năng như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát hành trình thích ứng.

Theo kế hoạch, Honda N-One e: sẽ chính thức được bán ra tại thị trường Nhật Bản từ tháng 9 tới đây và sẽ được giới thiệu tại thị trường châu Âu trong triển lãm xe ở Munich, Đức.