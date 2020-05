Honda Brio giảm giá 40 triệu đồng một số phiên bản

Chủ Nhật, ngày 17/05/2020 15:00 PM (GMT+7)

Đại lý đang áp dụng ưu đãi giảm giá lên tới 40 triệu đồng cho Honda Brio đời 2019, nhằm dọn kho xả hàng những phiên bản kén khách với số lượng ít.

Với tình hình chung của thị trường sụt giảm do ảnh hưởng của Covid-19 và sức cạnh tranh đến từ các đối thủ VinFast Fadil, Hyundai Grand i10, Kia Morning,... Honda Brio cuối cùng cũng giảm giá. Tuy nhiên, chương trình giảm giá tại mỗi đại lý sẽ khác nhau, áp dụng với tùy mẫu và số lượng xe không nhiều.

Cụ thể, một tư vấn bán hàng đại lý ô tô Honda phía Bắc chào bán Honda Brio bản G với giá 378 triệu đồng, giảm 40 triệu đồng so với giá công bố.

Những xe Honda Brio được giảm giá bán thuộc xe tồn kho từ năm 2019 với số lượng có hạn. Mức giảm 40 triệu đồng dành cho phiên bản G giá thấp và màu bạc kén khách, còn biến thể cao cấp nhất RS chỉ giảm 15 triệu đồng.

Giá bán sau giảm của Honda Brio phiên bản G rẻ hơn một số đối thủ Hyundai Grand i10 1.2 AT hay VinFast Fadil nhưng phiên bản RS vẫn có giá cao hơn đáng kể.

Mẫu xe hạng A của Honda có kích thước dài x rộng x cao tương ứng 3.815 x 1.680 x 1.485 (mm), chiều dài cơ sở 2.405 mm, khoảng sáng gầm xe 154 mm, bán kính quay vòng 4.600 mm. Honda Brio có phần đầu xe khỏe khoắn với mặt ca-lăng có đường viền dày cứng cáp được sơn đen, nổi bật với logo Honda mạ crom ở chính giữa.

Cụm đèn pha có thiết vuốt ngược lên trên được tô điểm bằng dải đèn LED ban ngày hiện đại. Lưới tản nhiệt và hốc gió được thiết kế cân đối với các họa tiết màu đen. Hai hốc đèn sương mù thiết kế lớn, kết hợp với cản trước tạo sự liền mạch, thể thao.

Động cơ trên Brio là máy xăng 1.2 L SOHC 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, công nghệ i-VTEC + DBW, đạt tiêu chuẩn khí thải đạt Euro 4, với dung tích xy lanh 1199cc, sản sinh công suất tối đa 90Ps/6000rpm và mô-men xoắn tối đa 110Nm/4800rpm kết hợp với hộp số tự động CVT. Tốc độ tối đa của xe đạt 180km/h với mức tiêu thụ nhiên liệu trong 100km tổ hợp đường nội đô và ngoài đô thị dao động từ 5,4 – 5,9L xăng.

Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ điều khiển G-Design thực hiện kiểm soát phối hợp hộp số vô cấp CVT, van tiết lưu, hệ thống thủy lực, cho phép chuyển số mượt mà, mang lại cho khách hàng cảm giác lái chân thực và niềm vui cầm lái tuyệt vời.

Trang bị an toàn tiêu chuẩn trên Honda Brio với 02 túi khí cho hàng ghế phía trước, tính năng nhắc nhở người lái thắt dây an toàn, dây an toàn ELR, chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), khung xe tương thích va chạm (ACE™), công nghệ G-CON cho phép thân và khung xe sẽ hấp thụ lực tác động khi xảy ra va chạm.​

