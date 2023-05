Honda BR-V lộ ảnh tại Việt Nam, chờ ngày ra mắt chính thức

Sau nhiều thông tin thì mới đây một chiếc xe được cho là Honda BR-V vừa bất ngờ xuất hiện trên đường phố Việt Nam và dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 7 năm nay. Trước đó nhiều đại lý đã hứa hẹn mẫu xe mới Honda BR-V sẽ chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam vào tháng 7 năm nay với mức giá dự kiến từ 600 đến 700 triệu đồng, gồm 2 phiên bản G và L, xe được nhập khẩu từ Indonesia.

Mặc dù các thông tin về mẫu xe này vẫn chưa được chính hãng công bố, nhưng mới đây tại một khu vực miền Nam một chiếc xe được cho là Honda BR-V 2023 bất ngờ lộ diện. Theo hình ảnh có thể chiếc xe này có thiết kế tương tự như Honda BR-V đang có mặt tại các thị trường như Indonesia, Thái Lan và Philippines.

Tại thị trường Indonesia, Honda BR-V được trang bị cụm đèn chiếu sáng dạng Led và mâm hợp kim 17 inch trên bản L, phiên bản G sẽ chỉ có la-zăng 16 inch. Ngoài ra các trang bị bên trong giữa 2 phiên bản cũng có khác biệt như bản L có ghế da, lẫy chuyển số còn bản G chỉ là ghế nhỉ, vô lăng trơn.

Các đại lý cũng đã nhận cọc mẫu xe này và thông số của các phiên bản cũng được hé lộ khi sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.5L cho mức công suất 119 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 145 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Thông số cấu hình này có phần khá giống với mẫu Honda City đang bán tại Việt Nam.

Ngoài ra các tư vấn viên cũng biết Honda BR-V mới ở Việt Nam còn có gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing gồm các tính năng như đèn pha tự động, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo làn đường, thông báo xe phía trước khởi hành và hệ thống giảm thiểu va chạm.

Các trang bị khác của Honda BR-V cũng chỉ ở mức cơ bản như điều hòa tự động, đề nổ nút bấm, phanh cơ truyền thống, màn hình trung tâm cũng chỉ 7 inch. Thế nên để tối ưu trải nghiệm người dùng vẫn phải tự trang bị thêm các option từ bên ngoài.

So với các đối thủ khác Honda BR-V có khá nhiều lợi thế về mặt vận hành và trang bị hỗ trợ an toàn. Tuy nhiên giá bán vẫn chưa công bố nhưng sẽ có khá nhiều lợi thế trước các mẫu MPV mới như Toyota Veloz Cross, Kia Carens hay Hyundai Stargaze. Nhưng về các trang bị mang tính trải nghiệm có phần hạn chế so với các đối thủ khác.

