Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Xe máy điện có cốp "siêu to khổng lồ", đi tới 161 km/lần sạc

Sự kiện: Xe máy điện
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

River - nhà sản xuất xe máy điện tại Bengaluru, Ấn Độ mới đây đã giới thiệu xe máy điện Indie hoàn toàn mới. 

Mẫu xe máy điện River Indie được thiết kế cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố với tổng thể khá độc đáo. Xe sở hữu cặp đèn pha trước hình vuông với thiết kế khác giống với chiếc Yamaha Zuma, cùng với đèn xi nhan, toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng công nghệ LED hiện đại. 

Xe máy điện có cốp "siêu to khổng lồ", đi tới 161 km/lần sạc - 1

Xe sở hữu tay lái cao đặc trưng của một chiếc tay ga đa dụng với cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần hiển thị đầy đủ các thông số xe. River Indie còn được trang bị hốc chứa đồ đầu xe kèm nắp đóng và có cả cổng sạc USB tiện dụng, đặc biệt cốp chứa đồ rộng ới 43 lít, thuận tiện cho người dùng chứa các đồ dùng, vật dụng. 

Xe máy điện có cốp "siêu to khổng lồ", đi tới 161 km/lần sạc - 2

Về sức mạnh, River Indie được trang bị khối động cơ điện công suất định danh 4,5 kW cho sức mạnh cực đại tới 6,7 kW và mômen xoắn cực đại là 26 Nm. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 90 km/h và chỉ mất 2,6 giây để tăng tốc từ 0 - 40 km/h. Với 3 chế độ lái là Rush, Ride và Eco, kèm theo cả chế độ lùi, rất thuận tiện cho người sử dụng khi lái xe trong các điều kiện khác nhau. Xe sử dụng pin lithium cho quãng đường vận hành lên tới 161 km/lần sạc. 

Các trang bị trên River Indie cũng khá ấn tượng với hệ thống phanh đĩa cho cả phía trước và sau, cùng công nghệ phân bổ lực phanh CBS cho khả năng dừng xe an toàn. Xe máy điện này cũng được tích hợp hệ thống giảm xóc trước ống lồng, giảm xóc sau ống lồng giúp tạo sự ổn định khi vận hành. 

Xe máy điện có cốp "siêu to khổng lồ", đi tới 161 km/lần sạc - 3

Giá xe máy điện River Indie tại thị trường Ấn Độ là 144.259 rupee - khoảng 43 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. 

Loạt xe máy điện chất lượng bền bỉ, pin an toàn cho sinh viên
Loạt xe máy điện chất lượng bền bỉ, pin an toàn cho sinh viên

Từ tháng 7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng lưu thông trong khu vực vành đai 1. Vì vậy, các bạn sinh viên đang có ý định mua xe trong thời điểm này nên...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo BẢO NAM ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/09/2025 13:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Xe máy điện Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN