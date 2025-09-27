Xe máy điện có cốp "siêu to khổng lồ", đi tới 161 km/lần sạc

Mẫu xe máy điện River Indie được thiết kế cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố với tổng thể khá độc đáo. Xe sở hữu cặp đèn pha trước hình vuông với thiết kế khác giống với chiếc Yamaha Zuma, cùng với đèn xi nhan, toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng công nghệ LED hiện đại.

Xe sở hữu tay lái cao đặc trưng của một chiếc tay ga đa dụng với cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần hiển thị đầy đủ các thông số xe. River Indie còn được trang bị hốc chứa đồ đầu xe kèm nắp đóng và có cả cổng sạc USB tiện dụng, đặc biệt cốp chứa đồ rộng ới 43 lít, thuận tiện cho người dùng chứa các đồ dùng, vật dụng.

Về sức mạnh, River Indie được trang bị khối động cơ điện công suất định danh 4,5 kW cho sức mạnh cực đại tới 6,7 kW và mômen xoắn cực đại là 26 Nm. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 90 km/h và chỉ mất 2,6 giây để tăng tốc từ 0 - 40 km/h. Với 3 chế độ lái là Rush, Ride và Eco, kèm theo cả chế độ lùi, rất thuận tiện cho người sử dụng khi lái xe trong các điều kiện khác nhau. Xe sử dụng pin lithium cho quãng đường vận hành lên tới 161 km/lần sạc.

Các trang bị trên River Indie cũng khá ấn tượng với hệ thống phanh đĩa cho cả phía trước và sau, cùng công nghệ phân bổ lực phanh CBS cho khả năng dừng xe an toàn. Xe máy điện này cũng được tích hợp hệ thống giảm xóc trước ống lồng, giảm xóc sau ống lồng giúp tạo sự ổn định khi vận hành.

Giá xe máy điện River Indie tại thị trường Ấn Độ là 144.259 rupee - khoảng 43 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.