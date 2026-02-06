Mazda MX-5 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam, giá bán hơn 1,3 tỷ đồng

Mazda MX-5 được các đại lý chính hãng nhận đặt cọc tại Việt Nam với mức giá dự kiến 1,359 tỷ đồng và thời gian giao xe vào khoảng tháng 5/2026. Sự trở lại của mẫu roadster hai cửa diễn ra sau hơn một tháng trưng bày tại TP.HCM, đánh dấu việc Mazda tiếp tục duy trì dòng xe mang tính biểu tượng bên cạnh các sản phẩm phổ thông.

Mazda MX-5 từng được phân phối chính hãng tại Việt Nam giai đoạn 2021-2022 với mức giá gần 2 tỷ đồng nhưng sau đó rút khỏi danh mục sản phẩm do doanh số hạn chế. Lần quay trở lại này đi kèm mức giá dự kiến thấp hơn đáng kể, cho thấy hãng xe Nhật Bản đang điều chỉnh chiến lược tiếp cận nhóm khách hàng yêu thích xe thể thao chuyên biệt.

Việc đưa MX-5 trở lại cũng diễn ra song song với kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam, khi Mazda dự kiến giới thiệu thêm các mẫu mới như CX-60 và CX-90 trong năm nay. Mazda MX-5 là mẫu xe thể thao mui trần cỡ nhỏ dẫn động cầu sau, nổi tiếng với triết lý “Jinba Ittai”, nhấn mạnh sự kết nối giữa người lái và chiếc xe. Trong bối cảnh thị trường Việt Nam hiếm các mẫu roadster chính hãng, MX-5 được định vị dành cho nhóm khách hàng ưu tiên trải nghiệm lái hơn yếu tố thực dụng.

Nội thất Mazda MX-5 2026 trang bị màn hình giải trí trung tâm 8,8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, tích hợp trợ lý giọng nói Alexa và hệ thống âm thanh Bose. Các tính năng an toàn tiêu chuẩn gồm cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ phanh thông minh, cảnh báo chệch làn và cảnh báo người lái. Xe vẫn sử dụng phanh tay cơ.

Về vận hành, mẫu roadster hai chỗ dự kiến dùng động cơ xăng, dung tích 2.0L hút khí tự nhiên, cho công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 205 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp với lẫy chuyển số trên vô-lăng. Ở một số thị trường xe còn có tùy chọn hộp số sàn 6 cấp.

Trên thị trường quốc tế, mẫu xe có hai lựa chọn gồm mui mềm Roadster đóng mở thủ công và mui cứng RF đóng mở điện. Theo các tài liệu truyền thông của Mazda Việt Nam, phiên bản được phân phối trong nước nhiều khả năng là bản Roadster truyền thống.