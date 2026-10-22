Hơn 70.000 xe điện VinFast được bán ra trên toàn cầu

VinFast ghi nhận 70.085 ô tô điện bàn giao trên toàn cầu trong quý II/2026, tăng 96% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của hãng đạt hơn 30.340 tỷ đồng, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh tại Việt Nam tiếp tục đóng vai trò chủ lực.

Theo công bố kết quả kinh doanh chưa kiểm toán ngày 20/10, VinFast đã bàn giao tổng cộng 70.085 ô tô điện trên toàn cầu trong quý II/2026. Con số này tăng 20% so với quý I và tăng 96% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, các thị trường quốc tế đóng góp khoảng 11% tổng lượng xe bàn giao.

VinFast ghi nhận 70.085 ô tô điện bàn giao trên toàn cầu trong quý II/2026.

Kết quả trên cho thấy quy mô bàn giao ô tô điện của hãng tiếp tục mở rộng, dù thị trường quốc tế vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ hơn đáng kể so với thị trường nội địa.

Doanh thu tăng mạnh, ô tô điện vẫn là nguồn thu chủ lực

Trong quý II/2026, VinFast đạt tổng doanh thu 30.340,9 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,2 tỷ USD, tăng 85,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 32,9% so với quý liền trước. Riêng doanh thu bán xe đạt 28.833,1 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,14 tỷ USD, tăng 92,7% so với quý II/2025. Đây tiếp tục là nguồn đóng góp chính vào tổng doanh thu của doanh nghiệp.

Bên cạnh ô tô điện, mảng xe máy điện và xe đạp điện cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. VinFast bàn giao 286.039 xe thuộc hai nhóm sản phẩm này trong quý II, tăng 311% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 100% so với quý trước. Diễn biến này phản ánh việc hãng đang mở rộng hoạt động kinh doanh trên nhiều phân khúc phương tiện chạy điện, thay vì chỉ tập trung vào ô tô.

Doanh thu của hãng đạt hơn 30.340 tỷ đồng, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, VinFast tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị trường ô tô trong giai đoạn được công bố. Theo thông tin doanh nghiệp được báo chí dẫn lại, hãng đã giữ vị trí số một trong 22 tháng liên tiếp tính đến tháng 6/2026, với thị phần ước tính khoảng 38%.

Ở thị trường quốc tế, VinFast tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối tại các quốc gia châu Á. Tính đến cuối tháng 6/2026, hãng có 474 cửa hàng trên toàn cầu. Doanh nghiệp cho biết thương hiệu đạt vị trí số một trong nhóm xe thuần điện tại Philippines, thứ năm tại Ấn Độ và thứ tám tại Indonesia theo số liệu được công bố.

Tuy nhiên, tỷ trọng bàn giao tại các thị trường nước ngoài mới đạt khoảng 11% trong quý II cho thấy Việt Nam vẫn là thị trường có ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của hãng. Việc mở rộng hệ thống đại lý, dịch vụ hậu mãi và khả năng tiếp cận khách hàng sẽ là những yếu tố quan trọng để VinFast gia tăng hiện diện quốc tế trong thời gian tới.

Bài toán tăng trưởng trong nửa cuối năm 2026.

Bên cạnh việc mở rộng thị trường, VinFast tiếp tục bổ sung sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Hãng đã giới thiệu VF 8 thế hệ mới và mẫu xe đô thị cỡ nhỏ VF 2, đồng thời phát triển các giải pháp truyền động mới để mở rộng lựa chọn cho người dùng.

Với kết quả 70.085 ô tô điện bàn giao trong quý II, VinFast đang ghi nhận đà tăng trưởng đáng kể cả về sản lượng lẫn doanh thu. Dù vậy, để duy trì xu hướng này, hãng vẫn cần cân bằng giữa tốc độ mở rộng, hiệu quả vận hành và khả năng phát triển bền vững tại các thị trường ngoài Việt Nam.

Trong bối cảnh cạnh tranh xe điện toàn cầu ngày càng lớn, kết quả của những quý tiếp theo sẽ là thước đo quan trọng đối với khả năng chuyển đổi tăng trưởng về quy mô thành hiệu quả kinh doanh dài hạn của VinFast.