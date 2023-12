Hãng xe VinFast giới thiệu phiên bản Hỏa Long Độc Bản cho dòng xe VF7

Phiên bản màu đặc biệt của VF 7 – Hỏa Long Độc Bản lấy cảm hứng từ hình ảnh Rồng Lửa thôi thúc cảm hứng chinh phục mãnh liệt – Một biểu tượng của sự đam mê khoác lên mình thiết kế khác biệt và sức mạnh vô song chinh phục những ai tìm kiếm sự đẳng cấp.

Cách phối màu này được lấy cảm hứng từ loài rồng, đây cũng là con giáp của năm 2024. Khách hàng có thể bắt đầu đặt cọc VinFast VF 7 Hỏa long độc bản từ ngày 1/1/2024, mỗi xe đều sẽ được đánh số thứ tự theo công nghệ đặc biệt dành riêng cho chủ sở hữu.

Không chỉ có chi phí sở hữu và chi phí sử dụng hấp dẫn, VinFast VF 7 còn là mẫu xe điện thông minh mạnh mẽ nhất phân khúc C, với phiên bản Plus được trang bị hai động cơ điện có tổng công suất tối đa lên tới 349 mã lực (260 kW), mô-men xoắn cực đại 500 Nm; phiên bản Base được trang bị một động cơ điện có công suất tối đa 174 mã lực (130 kW), mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Đi kèm với đó là hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian (bản Plus), mang lại trải nghiệm lái vượt tầm phân khúc.

Giống như các mẫu ô tô điện khác của VinFast, VF 7 cũng được trang bị loạt tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) tiên tiến như: giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, phanh tự động khẩn cấp phía trước, hệ thống camera 360 độ… Bộ tính năng này sẽ tiếp tục được VinFast bổ sung và cập nhật miễn phí từ xa trong năm 2024.

Ngoài ra, VinFast VF 7 cũng sở hữu gói dịch vụ thông minh VF Connect với hàng loạt tính năng thông minh như: trợ lý ảo có khả năng tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền, hỗ trợ điều khiển xe và hỏi – đáp, kể chuyện tiếu lâm; gọi cứu hộ tự động; giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép; theo dõi và hiển thị thông tin về xe theo thời gian thực… Đây là các tính năng chỉ có trên ô tô điện VinFast, khác biệt hoàn toàn so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc.

Xe được áp dụng chính sách bảo hành chính hãng tốt nhất thị trường, với thời hạn 10 năm hoặc 200.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), pin đi kèm xe cũng được bảo hành 10 năm, không giới hạn số km. Ngoài ra, khách hàng còn được hỗ trợ bởi một loạt dịch vụ hậu mãi độc đáo dành riêng cho xe điện VinFast trong suốt quá trình sử dụng xe, bao gồm: Sửa chữa lưu động (Mobile Service), Sạc pin lưu động (Mobile Charging), Cứu hộ 24/7, Hỗ trợ đặc biệt cho các sự cố phát sinh do lỗi của nhà sản xuất gây bất tiện cho người dùng, Cam kết giá mua lại ô tô điện đã qua sử dụng sau 5 năm…

Bảng giá chi tiết của mẫu xe VinFast VF7 Hỏa Long Độc Bản

Phiên bản pin Giá niêm yết (tỷ đồng) VF7 không bao gồm pin 1,005 VF7 bao gồm pin 1,205

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]