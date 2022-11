VinFast VF 6 và VF 7 lọt Top 10 mẫu xe đẹp nhất tại Triển lãm LAAS 2022

Theo Forbes, Covid-19 đã thay đổi đáng kể các triển lãm ô tô quốc tế, nhưng ngay cả khi mang tông màu nhẹ nhàng hơn, Los Angeles Auto Show 2022 (diễn ra từ 17-28/11) vẫn gây được nhiều ấn tượng.

Los Angeles Auto Show 2022 không chỉ quy tụ nhiều ý tưởng mới mẻ mà còn gây phấn khích cho các tín đồ 4 bánh khi những tên tuổi đình đám nhất, những mẫu xe thú vị nhất thế giới đều hiện diện tại sân khấu danh giá bậc nhất hành tinh.

Trong đó, điểm nhấn của Triển lãm là những mẫu xe điện định hình tương lai của di chuyển toàn cầu khi mà 8 trên tổng số 10 hãng ra mắt sản phẩm mới giới thiệu các mẫu xe điện, xe lai điện và xăng.

Xuất hiện tại triển lãm ô tô lâu đời nhất nước Mỹ, hai mẫu SUV điện cỡ nhỏ mới của VinFast được xem là một “hiện tượng”. Đây cũng là lần đầu tiên hãng xe Việt giới thiệu chi tiết thiết kế của VF 6 và VF 7.

Được chắp bút bởi hai studio lừng danh Pininfarina và Torino Design, thiết kế của VF 6 và VF 7 được mô tả là mang hơi hướng tương lai. Dù vóc dáng nhỏ hơn so với các mẫu SUV khác của VinFast nhưng VF 6 và VF 7 đều là những đối thủ “nhỏ mà có võ”.

Mẫu eSUV cỡ B VF 6 được xem là lựa chọn hấp dẫn dành cho những người tìm kiếm mẫu xe điện nhỏ gọn nhưng vẫn muốn trải nghiệm công nghệ tiên tiến. Xe cũng sở hữu thiết kế nội thất hiện đại, không gian rộng rãi cùng với các tính năng giải trí được tích hợp thông qua màn hình cảm ứng lớn ở trung tâm, hứa hẹn đem đến trải nghiệm lái vốn được xem là đặc quyền trên các mẫu xe sang.

Trong khi đó, VF 7 lại gây chú ý bằng phong cách thiết kế lạ mắt. Mui xe vuốt thấp mang đến vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn, cùng các đường nét táo bạo ở đuôi xe với cụm đèn LED hình cánh chim vút bay phóng khoáng. Đặc biệt, cụm đèn trước mang dấu ấn VinFast đậm nét với hiệu ứng LED độc đáo càng làm nổi bật phong cách mạnh mẽ và hiện đại của mẫu SUV điện cỡ C made-in-Vietnam.

VF 6 và VF 7 đều là loại xe 5 chỗ ngồi có phần sàn xe bằng phẳng với pin nằm gần đáy sàn. Cả hai mẫu xe đều sẽ có hai phiên bản: Eco và Plus. Riêng phiên bản cao cấp được hãng trang bị cửa sổ trời toàn cảnh cùng động cơ với công suất lớn hơn, 201 mã lực cho VF 6 Plus và 349 mã lực trên VF 7 Plus.

Hai mẫu SUV điện cỡ nhỏ này sẽ cùng với VF 8 và VF 9 đưa thương hiệu ô tô Việt Nam tiến xa hơn và chinh phục thị trường quốc tế.

