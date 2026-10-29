4 mẫu xe 7 chỗ cũ đáng mua trong tầm giá 350-700 triệu đồng

Suzuki Ertiga Hybrid 2023 – Giá khoảng 350 triệu đồng

Với mức giá khoảng 350 triệu đồng, Suzuki Ertiga Hybrid 2023 phù hợp với người cần xe 7 chỗ phục vụ gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ, ưu tiên tiết kiệm chi phí.

Xe có ba hàng ghế, trang bị màn hình cảm ứng 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, điều hòa tự động hai dàn lạnh, sạc không dây và ga tự động Cruise Control. Hàng ghế thứ hai có thể trượt linh hoạt, trong khi hàng ghế thứ ba phù hợp hơn với trẻ em hoặc người có vóc dáng vừa phải. Các hàng ghế sau có thể gập để tăng không gian chứa hành lý.

Ertiga Hybrid sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hệ thống hybrid nhẹ, cho công suất 104,7 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp theo công bố của nhà sản xuất là 5,69 lít/100 km.

Trang bị an toàn gồm ABS, EBD, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, hai túi khí phía trước và móc ghế trẻ em ISOFIX. Đây là lựa chọn phù hợp với người ưu tiên tính kinh tế, dù trang bị an toàn còn ở mức cơ bản.

Ford Everest 2020 – Giá khoảng 650-750 triệu đồng

Với ngân sách cao hơn, Ford Everest 2020 là lựa chọn đáng chú ý cho người cần SUV 7 chỗ rộng rãi, động cơ diesel mạnh mẽ và khả năng vận hành đa địa hình. Giá xe cũ tham khảo khoảng 650-750 triệu đồng, tùy phiên bản và tình trạng.

Khoang nội thất có ghế da trên các phiên bản từ Trend trở lên, màn hình giải trí 8 inch tích hợp SYNC 3, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Xe còn có hệ thống âm thanh 10 loa, điều hòa tự động hai vùng; hàng ghế thứ hai và thứ ba có thể gập để mở rộng khoang hành lý.

Các phiên bản sử dụng động cơ diesel 2.0L tăng áp, công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm. Riêng bản Titanium+ trang bị động cơ Bi-Turbo 2.0L, công suất 210 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh.

Về an toàn, xe có 7 túi khí, cân bằng điện tử, camera lùi và cảm biến lùi. Tùy phiên bản, xe còn được trang bị cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước và hỗ trợ giữ làn đường.

Everest phù hợp với người thường xuyên đi đường dài hoặc cần xe có khả năng vận hành đa dụng. Tuy nhiên, chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng và sửa chữa có thể cao hơn các mẫu MPV phổ thông.

Mitsubishi Xpander 2024 – Giá khoảng 500 triệu đồng

Mitsubishi Xpander 2024 cũ có giá tham khảo khoảng 500 triệu đồng, phù hợp với người muốn sở hữu xe 7 chỗ đời tương đối mới với chi phí hợp lý.

Xe có không gian ba hàng ghế, đáp ứng nhu cầu gia đình và kinh doanh dịch vụ. Trang bị tùy phiên bản gồm ghế da, màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto trên bản AT Premium, hệ thống âm thanh 6 loa và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Hàng ghế thứ hai gập theo tỷ lệ 60:40, hàng ghế thứ ba gập 50:50 để tăng tính linh hoạt khi chở hành lý.

Xpander sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC, công suất khoảng 104 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Các tính năng an toàn gồm ABS, EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Điểm hạn chế là xe chỉ có hai túi khí phía trước.

Với ưu thế về tính thực dụng và chi phí đầu tư, Xpander là phương án phù hợp cho gia đình hoặc người kinh doanh dịch vụ. Người mua nên kiểm tra kỹ lịch sử sử dụng, đặc biệt với xe từng chạy dịch vụ.

Suzuki XL7 Hybrid 2025 – Giá khoảng 500 triệu đồng

Ở tầm giá khoảng 500 triệu đồng, Suzuki XL7 Hybrid 2025 đáng cân nhắc nhờ đời xe mới và trang bị tiện nghi tương đối đầy đủ. Mẫu MPV lai SUV này phù hợp với gia đình đông người hoặc nhu cầu kinh doanh dịch vụ.

Xe có ba hàng ghế, màn hình cảm ứng 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, điều hòa tự động hai vùng, cửa gió hàng ghế sau, sạc không dây và khởi động bằng nút bấm. Hàng ghế thứ ba có thể gập theo tỷ lệ 50:50 để mở rộng không gian chứa đồ.

XL7 Hybrid sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hệ thống hybrid nhẹ, cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp theo công bố của nhà sản xuất là 6,39 lít/100 km.

Trang bị an toàn gồm ABS, EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến đỗ xe và hai túi khí phía trước. Tuy nhiên, xe chưa có các tính năng hỗ trợ lái nâng cao như cảnh báo điểm mù hay hỗ trợ giữ làn đường.

XL7 Hybrid phù hợp với người muốn mua xe 7 chỗ đời mới, có tiện nghi đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày và mức đầu tư vừa phải.

Lưu ý khi mua xe 7 chỗ cũ

Tùy ngân sách và mục đích sử dụng, người mua có thể chọn Ertiga Hybrid để tiết kiệm chi phí, Xpander để ưu tiên tính thực dụng, XL7 Hybrid để sở hữu xe đời mới hoặc Everest nếu cần động cơ mạnh và khả năng vận hành đa địa hình.

Dù lựa chọn mẫu xe nào, người mua cũng nên kiểm tra kỹ động cơ, hộp số, khung gầm, hệ thống an toàn, lịch sử bảo dưỡng và tình trạng tai nạn hoặc ngập nước. Với xe từng kinh doanh dịch vụ, nên đưa xe đến gara uy tín để kiểm tra độc lập trước khi giao dịch.