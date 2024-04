GMC ra mắt xe bán tải điện Sierra, giá 2,3 tỷ đồng

Mức giá thời điểm công bố dành cho phiên bản Edition 1 cao cấp nhất và xe được trang bị hệ thống truyền động động cơ kép công suất 754 mã lực và phạm vi hoạt động là khoảng 644 km cho mỗi lần sạc. Tuy nhiên thay vì việc mở bán mẫu xe này vào đầu năm 2024, kế hoạch đã thay đổi và đẩy lùi thời điểm mở bán tới mùa hè năm nay.

Hiện tại, thương hiệu công bố giá bán của xe ở mức 99.495 USD tương đương hơn 2,3 tỷ đồng. Người phát ngôn của GMC giải thích, mức giá ban đầu thực ra chỉ là ước tính, hiện đã được điều chỉnh giảm xuống trước khi được mở bán ra thị trường.

Phiên bản Edition 1 vẫn sẽ có giá cao hơn một chút, ngoài ra rất có thể việc giảm giá này do việc các hãng đối thủ dần ra mắt những mẫu bán tải điện khác có sức hút không kém, điển hình như F-150 Lightning hay Tesla Cybertruck.

GMC cũng hứa hẹn sẽ cải thiện, gia tăng thêm phạm vi hoạt động cho Sierra EV. Ước tính phạm vi hoạt động của phiên bản Edition 1 lên tới 644 km, tăng 10% so với công bố ban đầu. Đây chính là phạm vi hoạt động là ước tính từ số liệu của General Motors so với EPA, tốt hơn đáng kể so với cả F-150 Lightning và Cybertruck, đồng thời phạm vi hoạt động của mẫu xe này cũng đã đánh bại Rivian R1T.

GMC lấy việc “tối ưu hóa Nền tảng GM Ultium” làm cơ sở cho sự gia tăng về phạm vi hoạt động của xe. Sierra EV Denali Edition 1 sẽ ra mắt với sức kéo tối đa ước tính là 4.535 kg và sức tải hàng hóa lên tới 658 kg, cao hơn con số công bố ban đầu. Ngoài ra, Sierra EV có thể sạc nhanh với công suất lên tới 350kW, sạc 10 phút có thể đi được hơn 160 km.

Tuy nhiên, thời gian giao xe của Sierra EV đã bị đẩy lùi mất gần nửa năm so với kế hoạch ban đầu. Những chiếc Sierra EV Edition 1 đầu tiên sẽ được bàn giao tới khách hàng vào mùa hè năm nay. Hiện toàn bộ những chiếc xe thuộc lô đầu tiên đã được bán hết, nhưng GMC không chia sẻ chính xác số lượng xe Edition 1 mà họ đang sản xuất. Đối với các phiên bản Sierra EV khác, giá bán cũng như thời gian giao xe sẽ được GMC công bố trong thời gian tới.

