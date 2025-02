Giới yêu xe nêu suy nghĩ thật lòng về Mitsubishi Xforce 2024

Mitsubishi Xforce 2024 là mẫu xe gầm cao cỡ B hoàn toàn mới, được hãng xe Nhật Bản giới thiệu với tham vọng chinh phục khách hàng đô thị. Với thiết kế hiện đại, nội thất tiện nghi và khả năng vận hành linh hoạt, Xforce nhanh chóng thu hút sự chú ý trên thị trường. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác hơn về sản phẩm này, ý kiến từ những người trực tiếp sử dụng sẽ mang lại cái nhìn thực tế nhất.

Mitsubishi Xforce 2024.

Anh Trần Minh, một người đam mê ô tô, nhận định: "Mitsubishi Xforce 2024 sở hữu thiết kế góc cạnh, phù hợp với thị hiếu khách hàng trẻ. Tuy nhiên, để duy trì sức hút, xe cần chứng minh được khả năng vận hành và sự bền bỉ sau thời gian dài sử dụng".

Anh Nguyễn Tân (Hà Nội), một trong những người đầu tiên sở hữu mẫu xe này thì chia sẻ: "Xe vận hành êm ái, cách âm khá tốt trong tầm giá. Nhưng động cơ 1.5L khi chở đủ tải thì hơi đuối, đặc biệt khi đi đường đèo".

Bên cạnh thiết kế, trang bị trên Mitsubishi Xforce cũng là điểm được nhiều người quan tâm. Anh Hoàng Quân (TP.HCM) cho biết: "Màn hình trung tâm 12,3-inches hiển thị sắc nét, nhưng hệ thống giải trí đôi khi phản hồi chậm. Ghế ngồi khá êm, nhưng chất liệu bọc nỉ trên bản tiêu chuẩn dễ bám bẩn".

"Nhìn chung, công nghệ trên Xforce 2024 khá đầy đủ với phanh tay điện tử, Auto Hold, camera 360 độ. Nhưng thiếu kiểm soát hành trình thích ứng, khiến xe kém cạnh tranh hơn so với một số đối thủ", anh Quân bình luận thêm.

Một trong những điểm tranh cãi nhiều nhất về Mitsubishi Xforce 2024 là khả năng vận hành và mức tiêu hao nhiên liệu. Anh Phan Trọng (Bình Dương) nhận xét: "Đi trong phố thì ổn, nhưng ra cao tốc thì hơi đuối. Động cơ 1.5L không thực sự bốc khi cần vượt xe". Trái lại, anh Lê Văn (Đà Nẵng) lại có đánh giá tích cực: "Xe này đi đô thị rất thoải mái, tay lái nhẹ, chân ga mượt. Tiêu hao nhiên liệu khoảng 7L/100km cũng không quá cao".

Về hệ thống treo và cảm giác lái, nhiều người dùng có quan điểm khác nhau. Chị Thu Trang (Hải Phòng) cho biết: "Hệ thống treo êm ái, đi qua gờ giảm tốc không bị dằn xóc mạnh như một số xe khác cùng phân khúc". Tuy nhiên, anh Đức Minh (Cần Thơ) lại thấy: "Lái trên đường trường thì vô lăng hơi nhẹ, chưa mang lại cảm giác chắc chắn khi vào cua ở tốc độ cao".

Không gian nội thất của Mitsubishi Xforce 2024 cũng nhận được nhiều phản hồi trái chiều. Anh Quốc Huy (Bắc Ninh) chia sẻ: "Hàng ghế sau rộng rãi, trần xe cao, ngồi thoải mái ngay cả khi đi đường dài". Ngược lại, chị Hồng Nhung (Vũng Tàu) cảm thấy "khoang hành lý hơi nhỏ, không đủ chứa nhiều đồ khi đi du lịch cùng gia đình".

Một số người dùng đánh giá cao khả năng lội nước của xe. Anh Vĩnh Long (TP.HCM) kể lại trải nghiệm: "Tôi đã thử chạy qua đoạn đường ngập sau mưa lớn, xe không bị chết máy, chứng tỏ khoảng sáng gầm 222mm phát huy tác dụng". Nhưng một số ý kiến khác lại lo ngại về độ bền của các chi tiết điện khi thường xuyên vận hành trong môi trường ẩm ướt.

Mitsubishi Xforce 2024 cũng vướng phải một số phàn nàn về chất lượng lắp ráp. Anh Hoài Nam (Hà Nội) nhận xét: "Các chi tiết nội thất vẫn còn nhựa cứng khá nhiều, chưa mang lại cảm giác cao cấp". Trong khi đó, anh Thanh Tú (Huế) chia sẻ: "Tôi thấy độ hoàn thiện ở mức ổn, không có lỗi vặt, nhưng một số chi tiết như cửa xe đóng chưa thực sự chắc chắn".

Về giá bán, nhiều khách hàng cho rằng Xforce có mức giá hợp lý so với những gì mang lại. Anh Minh Khoa (Cần Thơ) đánh giá: "Giá niêm yết 620 - 705 triệu đồng tùy phiên bản không quá cao nếu so với các đối thủ. Xe có thương hiệu Nhật, giữ giá tốt". Anh Quang Huy (Hà Nội) bổ sung: "Nếu xe có thêm hệ dẫn động AWD thì sẽ hợp lý hơn với mức giá này, tạo lợi thế cạnh tranh so với Honda HR-V hay Toyota Corolla Cross".

Về tổng thể, Mitsubishi Xforce 2024 được đánh giá là mẫu xe có thiết kế đẹp, trang bị khá đầy đủ và phù hợp cho đô thị. Tuy nhiên, khả năng vận hành và một số chi tiết hoàn thiện vẫn cần cải thiện. Sự chấp nhận của người dùng còn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và kỳ vọng của mỗi cá nhân.