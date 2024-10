Giá từ 439 triệu đồng, Hyundai Accent có nhiều điểm hút khách Việt

Dòng sedan hạng B mang tên Hyundai Accent đã trở thành ấn phẩm đáng chú ý, liên tục tạo ra những bứt phá về doanh số. Điều này chứng tỏ Accent đã vượt qua nhiều đối thủ, trở thành mẫu xe sedan cực kỳ hút khách. Để đạt được thành quả như vậy, Hyundai đã có nhiều đầu tư mạnh mẽ và liên tục cập nhật cho phiên bản Accent mới nhất hiện nay.

Với Hyundai Accent tại thị trường Việt Nam, mẫu sedan này có diện mạo nhìn bề thế và cá tính hơn. So với thế hệ trước, All New Accent mới hiện nay đều dài, rộng và cao hơn đáng kể. Kích thước xe với các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.485 mm. Xe có khoảng sáng gầm lớn 165 mm và chiều dài cơ sở cũng được tăng lên. Nhìn Accent dài, lớn hơn và như thế sẽ kéo theo không gian xe trở nên rộng rãi nhất phân khúc.

Các chi tiết của All New Accent từ Hyundai đều được vận dụng triệt để triết lý thiết kế “Sensuous Sportiness” (Thể thao nhạy cảm). Nhìn tổng thể, thân hình xe Accent mới mang nhiều dáng dấp của “đàn anh” Elantra, sang trọng và tinh tế. Phong cách fastback với trụ C được vuốt kéo dài kết nối với nắp cốp, tăng tính liền mạc và hiệu quả khí động học.

Phần đầu xe tạo ấn tượng với đèn LED đặt thấp liền mạch với lưới tản nhiệt được thiết kế rộng. Hông xe Accent nổi bật hơn với các đường gân nổi, tạo cơ bắp thể thao. Mâm xe có kích thước 16-inch, tay nắm cửa mạ crôm tích hợp cảm biến mở cửa, gương chiếu hậu có tích hợp xi nhan dạng LED. Đuôi xe được trau chuốt, mang vẻ đẹp thời thượng, nổi bật với dải đèn LED kéo dài kết nối hai xi nhan sau. Phần cản sau thiết kế hình kim cương nhìn sang chảnh.

Nội thất của Hyundai Accent mới hiện nay càng xích lại gần Elantra hơn. Các thiết kế liền khối, bảng điều khiển trực quan, chất liệu và trang bị cao cấp cùng không gian rộng rãi là những điểm cộng hút khách. Màn hình cảm ứng 8 inch trong khoang lái xe, có tích hợp camera lùi, ứng dụng Android Auto/Apple Carplay không dây, cùng 6 loa chất lượng cao.

Vô lăng của All New Accent được bọc da, có tích hợp nhiều chức năng điều khiển rảnh tay. Xe cũng có lẫy chuyển số sau vô lăng, giúp xe vận hành thú vị hơn. Ghế xe được bọc da, có quạt làm mát lưng ghế. Phần ghế sau có thể gập 60:40 giúp gia tăng không gian chứa đồ. Trên xe còn có loạt trang bị như: cổng sạc Type-C, sạc không dây Qi, đèn pha tự động, cảm biến áp suất lốp, kiểm soát hành trình, cốp sau điều khiển thông minh, khởi động từ xa và điều hòa tự động, cùng nhiều trang bị khác giúp người dùng cảm thấy Accent rất tiện nghi.

Thuộc phân khúc sedan cỡ nhỏ hạng B, Accent mới từ nhà sản xuất xe Hàn Quốc Hyundai còn đem lại trải nghiệm vận hành đáng tin cậy. Xe trang bị động cơ xăng Smartstream G 1.5L, cho công suất tối đa 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Sức mạnh này giúp xe tăng tốc tốt, di chuyển một cách linh hoạt trên nhiều cung đường khác nhau.

Chưa hết, Hyundai All New Accent có 3 chế độ lái: Normal cho chạy xe hàng ngày, Eco tiết kiệm nhiên liệu, và Sport để thực hiện những cú tăng tốc thể thao. Đồng thời, Accent mới cũng có khả năng tiết kiệm nhiên liệu khá tốt. Mức độ tiêu thụ nhiên liệu trung bình trong không gian đô thị của xe từ 7,36-7,66 lít/100 km, ngoài đô thị của xe là 4,75-5,01 lít/100 km, và ở đường hỗn hợp từ 5,76-5,89 lít/100 km.

Không những vậy, Accent còn được trang bị các hệ thống đảm bảo an toàn. Điển hình như: hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi RCCA, đèn pha tự động thích ứng HBA, hệ thống phòng tránh mở cửa an toàn SEW, camera hỗ trợ đỗ xe, cảm biến áp suất lốp, hệ thống an toàn 6 túi khí, ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS và nhiều trang bị khác. Trong khi đó, hệ thống khung gầm mới của xe giúp xe đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao của hệ thống đánh giá Global NCAP.

Cuối cùng và vô cùng quan trọng, Hyundai All New Accent hút khách nhờ có giá bán rất phải chăng. Với bản Accent 1.5 MT, xe chỉ có giá niêm yết 439 triệu đồng, bản Accent 1.5 AT có giá 489 triệu đồng, Accent 1.5 AT Đặc biệt có giá 529 triệu đồng, và Accent 1.5 AT Cao cấp có giá 569 triệu đồng.

Nhìn chung, trong phân khúc sedan hạng B hiện nay, Hyundai All New Accent sở hữu nhiều điểm hút khách. Ngoại hình xe trẻ trung, hiện đại, thể thao, trang bị nội thất cực ổn trong tầm tiền, các hệ thống an toàn hàng đầu phân khúc và giá bán rất phải chăng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]