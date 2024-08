Chi tiết sedan Hyundai Accent thế hệ mới giá từ 439 triệu đồng

Tại thị trường Việt Nam hiện nay, Hyundai Accent là dòng sedan hạng B ăn khách nhất. Trong nửa đầu năm 2024, doanh số Accent đạt 4.988 chiếc, cao hơn hẳn các đối thủ “sừng sỏ” như Toyota Vios và Honda City. Cuối tháng 5/2024, Accent được cập nhật phiên bản mới nhất ở Việt Nam, với nhiều phiên bản và màu sắc tùy chọn.

Cụ thể là các phiên bản: Hyundai Accent 1.5L MT, Accent 1.5L AT, Accent 1.5L AT Đặc biệt, và Accent 1.5L AT Cao cấp. Xe có tất cả 7 tùy chọn màu sắc, gồm: Bạc, Đỏ, Đen, Trắng, Ghi vàng, Xanh dương, và Vàng cát. Ngoại hình xe nổi bật với nhiều đường nét góc cạnh, vuông vức. Hông xe có những điểm gợi nhớ tới mẫu xe “đàn anh” Hyundai Elantra.

Bảng giá các phiên bản Hyundai Accent 2024:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Accent 1.5 MT 439 514 505 486 Accent 1.5 AT 489 570 560 541 Accent 1.5 Đặc biệt 529 614 604 585 Accent 1.5 Cao cấp 569 659 648 629

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm ưu đãi tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

2024 Hyundai Accent thế hệ mới có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.485 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.670 mm. Kích thước này của Accent nhỉnh hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc, giúp Accent trở thành mẫu sedan hạng B rộng bậc nhất phân khúc. Trong khi độ sáng gầm xe tốt 165 mm, có thể thích ứng với nhiều điều kiện mặt đường đi.

Phía trước xe trang bị dải đèn LED định vị ban ngày, kết hợp cùng dải sáng mạ crôm, tạo nên điểm nhấn cho Accent. Đèn chiếu sáng xe trang bị loại bóng LED tự động bật tắt. Đèn hậu LED của xe thiết kế hình chữ L mới. Vành bánh xe bằng hợp kim, cỡ 15 inch, la zăng cách điệu, cùng lốp 185/65 R15. Thân xe với các đường gân dập nổi, hầm hố và cơ bắp. Đuôi xe vuốt kiểu Fastback, cùng cản sau có các họa tiết hình kim cương làm nổi bật nét thể thao và trẻ trung.

Khoang lái (cabin) của Hyundai Accent thiết kế mới, giống với Elantra, với vô lăng 2 chấu khá độc đáo, có tích hợp các nút điều khiển cùng lẫy chuyển số sau vô lăng. Tay lái được bọc da đem lại cảm giác nắm tốt, vừa mịn lại vừa êm. Phía sau vô lăng là 2 đồng hồ bán điện tử LCD 10.25 inch, kết hợp với màn hình đa thông tin giải trí 8 inch, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Chỉ riêng bản Cao cấp của Accent mới được trang bị sạc không dây Qi. Còn bản Accent 1.5 MT chỉ có đồng hồ tốc độ loại cơ học kết hợp màn hình 3.5 inch và không có màn hình thông tin giải trí.

Hyundai Accent có hệ thống điều hòa chỉnh cơ 1 vùng với 3 núm xoay tiện ích và có thể tùy chỉnh giao diện để chỉnh hệ thống làm mát hoặc bấm sang giao diện media. Ở phiên bản cao cấp, Accent có trang bị tính năng làm mát ở hàng ghế trước với 3 mức quạt gió khác nhau. Với bản Đặc biệt và Cao cấp, Accent có ghế ngồi bọc da và có thể chỉnh cơ 6 hướng. Các phiên bản khác có ghế ngồi được bọc nỉ. Hàng ghế thứ hai của Accent đem lại không gian rộng rãi bậc nhất phân khúc.

Sức mạnh của Hyundai Accent thế hệ mới đến từ bộ động cơ xăng Smartstream G 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Tuy theo phiên bản, Accent có trang bị hộp số sàn 6 MT hoặc vô cấp iVT phát triển từ CVT, cùng hệ thống dẫn động cầu trước. Hệ thống lái trợ lực điện với bánh răng và tỷ số truyền biến thiên theo tốc độ. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thấp nhất 4,75 lít/100 km và cao nhất là 7,66 lít/100 km, tùy theo từng phiên bản và điều kiện đường đi.

Trên xe có hàng loạt trang bị an toàn, điển hình như chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống quản lý thân xe VSM cùng hệ thống an toàn 6 túi khí.

Bên cạnh đó là gói an toàn SmartSense bao gồm những tính năng như cảnh báo và phòng tránh va chạm trước FCA; cảnh báo và phòng ngừa va chạm điểm mù BCA; cảnh báo và hỗ trợ giữ làn LFA & LKA; cảnh báo xe phía trước khởi hành; cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau; đèn tự động thông minh AHB; cảnh báo mở cửa; cảnh báo người lái mất tập trung. Tất nhiên các trang bị an toàn cũng tùy từng phiên bản. Ở bản MT không có nhiều trang bị như các bản Cao cấp và Đặc biệt.

Nhìn chung, ở tầm giá hơn 400 triệu đồng đến dưới 600 triệu đồng, Hyundai Accent có nhiều ưu điểm. Xe có thiết kế đẹp, kiểu dáng năng động và bền. Trong khi đó, nội thất xe rộng rãi, có nhiều trang bị tiện ích hiện đại. Động cơ xe loại mới hoạt động linh hoạt và tiết kiệm xăng. Đáng chú ý là là giá bán của Accent có khả năng cạnh tranh cao so với các đối thủ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]