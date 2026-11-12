Giá từ 439 triệu đồng, các phiên bản Hyundai Accent khác nhau ra sao?

Trong số những dòng sedan hạng B hút khách hiện nay, Hyundai Accent vẫn có thị phần khách hàng đông đảo. Dòng xe này có khả năng cạnh tranh với các mẫu sedan khác như Toyota Vios, Honda City, Mazda2 và Mitsubishi Attrage.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tuy doanh số thua xa một số đối thủ, nhưng doanh số đạt hơn 2.600 chiếc được bán ra. Hiện tại dòng sedan này có 4 phiên bản khác nhau, với giá bán và trang bị khá hợp lý trong phân khúc sedan hạng B hiện nay.

Phiên bản Hyundai Accent 1.5 MT Tiêu chuẩn thường được thiết kế dành cho cá nhân hoặc doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Vì vậy, để tối ưu chi phí, mẫu xe này được lược bỏ khá nhiều trang bị và tính năng tiện nghi.

Cụ thể, Hyundai Accent 1.5 MT có giá bán 439.000.000 đồng, sử dụng mâm thép, lưới tản nhiệt bằng nhựa đen và hệ thống đèn chiếu sáng trước Halogen Projector. Xe không được trang bị màn hình giải trí và kết nối Bluetooth, nhưng vẫn có hệ thống âm thanh gồm 4 loa.

Hyundai Accent 1.5 AT tiêu chuẩn có ngoại thất tương tự bản 1.5 AT Đặc biệt, với đèn Halogen Projector, gương chiếu hậu chỉnh điện, tự động gập khi khóa cửa và mâm hợp kim 5 chấu màu bạc 15 inch.

Nội thất nổi bật với màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, hệ thống âm thanh 4 loa và màn hình kỹ thuật số 10,25 inch. Xe còn có ghế bọc nỉ cao cấp, khởi động từ xa, điều hòa chỉnh cơ, cửa gió hàng ghế sau và các tính năng an toàn như ABS, BA, EBD, cân bằng điện tử, camera lùi cùng 2 túi khí. Phiên bản này có giá bán 489 triệu đồng, sử dụng lưới tản nhiệt nhựa đen bóng.

Bảng so sánh trang bị nội thất các phiên bản Hyundai Accent 2026

Trang bị Accent 1.5 MT Accent 1.5 AT Accent 1.5 AT Đặc biệt Accent 1.5 AT Cao cấp Chất liệu ghế Nỉ Nỉ Da Da Tiện ích ghế ngồi – – – Làm mát ghế trước Chất liệu vô-lăng Nhựa Nhựa Da Da Lẫy chuyển số Không Không Có Có Đồng hồ tốc độ Cơ học kết hợp màn hình 3,5 inch Bán điện tử, LCD 10,25 inch Bán điện tử, LCD 10,25 inch Bán điện tử, LCD 10,25 inch Màn hình giải trí Không 8 inch, Apple CarPlay/Android Auto không dây 8 inch, Apple CarPlay/Android Auto không dây 8 inch, Apple CarPlay/Android Auto không dây Số loa 4 4 6 6 Điều hòa Cơ Cơ Cơ Tự động 1 vùng Tiện ích hàng ghế sau – – – Cửa gió làm mát, cổng sạc USB Type-C Sạc không dây Không Không Không Có

Bên cạnh những trang bị có trên phiên bản Accent 1.5 AT Tiêu chuẩn, Accent 1.5 AT Đặc biệt còn được bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED 3D hiện đại và cảm biến áp suất lốp hiển thị thông số từng bánh trên màn hình.

Phiên bản này phù hợp với cả khách hàng nam và nữ. Xe có giá bán 529 triệu đồng, sử dụng mâm nhôm đúc 15 inch, lưới tản nhiệt nhựa đen bóng và được trang bị màn hình giải trí 8 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, kết nối Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto cùng tính năng khởi động động cơ từ xa.

Hyundai Accent phiên bản số tự động (AT).

Hyundai Accent phiên bản số sàn (MT).

Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp là phiên bản cao cấp nhất, nổi bật với đèn LED, đèn hậu LED 3D, mâm hợp kim 16 inch và gương chiếu hậu chỉnh, gập điện, sấy gương. Nội thất được trang bị ghế da, sạc không dây, điều hòa tự động làm mát hàng ghế trước, màn hình giải trí 8 inch, ga tự động và khởi động từ xa.

Về an toàn, xe có 6 túi khí, cảm biến áp suất lốp và gói công nghệ Hyundai SmartSense hỗ trợ cảnh báo, phòng tránh va chạm. Với giá bán 569 triệu đồng, phiên bản này phù hợp với khách hàng có nhu cầu sử dụng xe cho gia đình và thường xuyên di chuyển đường dài.

Ba phiên bản số tự động Hyundai Accent 2026 thế hệ thứ 6 có nhiều điểm tương đồng nhưng khác biệt về trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn, mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng.

Trong đó, Accent 1.5 AT phù hợp với người ưu tiên chi phí tiết kiệm và các trang bị cơ bản; Accent 1.5 AT Đặc biệt dành cho khách hàng muốn bổ sung tiện nghi và tính năng an toàn; trong khi Accent 1.5 AT Cao cấp là lựa chọn dành cho người cần đầy đủ công nghệ, tiện nghi và hệ thống an toàn hiện đại nhất.