Chọn Honda City mới hay Hyundai Accent mới khi lần đầu mua ô tô?

Với ngân sách khoảng 400-500 triệu đồng, người mua ô tô lần đầu có thể phân vân giữa một chiếc Honda City đã qua sử dụng và Hyundai Accent mới. Hai lựa chọn này có những ưu điểm khác nhau, vì vậy quyết định không chỉ nằm ở giá bán mà còn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và mức độ chấp nhận rủi ro.

Lợi thế và thách thức khi mua City cũ

Tương tự Accent, City thuộc nhóm sedan hạng B nhưng có giá cao hơn khi mua mới. Nhưng trên thị trường xe đã qua sử dụng, người mua có thể tiếp cận những chiếc City đời trước với mức giá tương đối dễ chịu. Tùy năm sản xuất, phiên bản, số km đã chạy và tình trạng thực tế, một chiếc City cũ có thể nằm trong khoảng ngân sách của người mua đang tìm xe lần đầu.

Honda City cũ thường được bán với giá hấp dẫn hơn nhiều so với mua mới, nhưng vẫn có những hạn chế đáng cân nhắc.

Điểm đáng cân nhắc là City thường mang đến cảm giác vận hành khá ổn định, không gian nội thất tương đối rộng và khoang hành lý phù hợp với nhu cầu gia đình. Nếu tìm được xe có lịch sử sử dụng rõ ràng và được bảo dưỡng đầy đủ, người mua có thể sở hữu một mẫu xe thuộc phân khúc này với chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn đáng kể so với mua xe mới.

Tuy nhiên, xe cũ luôn đi kèm những yếu tố khó đoán hơn. Ví dụ, hai chiếc xe cùng đời, cùng phiên bản nhưng khác chủ sử dụng có thể có tình trạng hoàn toàn khác nhau. Một chiếc từng được bảo dưỡng định kỳ, sử dụng chủ yếu trong đô thị sẽ khác với xe chạy dịch vụ hoặc thường xuyên di chuyển đường dài.

Người dùng sẽ tốn nhiều công sức hơn để kiểm tra xe cũ trước khi xuống tiền.

Do đó, nếu chọn City cũ, người mua nên dành một khoản ngân sách dự phòng cho việc kiểm tra và bảo dưỡng sau khi nhận xe. Việc kiểm tra thân vỏ, động cơ, hộp số, hệ thống điện, gầm và lịch sử tai nạn cũng rất quan trọng. Nếu không có kinh nghiệm, nên nhờ người am hiểu ô tô hoặc đơn vị kiểm tra xe độc lập hỗ trợ.

Lợi thế và thách thức khi mua Accent mới

Ở chiều ngược lại, Accent mới có lợi thế lớn ở việc người mua gần như không phải lo lắng về lịch sử sử dụng. Bởi lẽ, xe mới xuất xưởng, chưa qua chủ sở hữu khác và được hưởng chính sách bảo hành của hãng theo điều kiện áp dụng. Thậm chí, người mua có thể chủ động lựa chọn phiên bản, màu sắc và trang bị phù hợp ngay từ đầu. Chi phí bảo dưỡng trong giai đoạn đầu cũng dễ dự tính hơn.

Việc mua xe mới vẫn tạo ra cảm giác an tâm hơn.

Ngoài ra, việc mua Accent mới cũng có lợi thế về tâm lý sử dụng lâu dài. Người mua không phải băn khoăn chiếc xe đã từng được sử dụng như thế nào trước đó, đồng thời có thể chủ động xây dựng lịch bảo dưỡng ngay từ khi nhận xe.

Đổi lại, với cùng một ngân sách, việc mua Accent mới có thể khiến người mua phải lựa chọn phiên bản hoặc tính toán thêm các khoản chi phí liên quan đến đăng ký, bảo hiểm và các phụ kiện cần thiết. Trong khi đó, City cũ có thể giúp dành lại một phần ngân sách cho các khoản chi sau khi mua xe.

Cái khó nhất ở Accent mới là chi phí có thể tốn hơn nhiều so với giá niêm yết.

Nên chọn phương án nào?

Với người mua ô tô lần đầu, câu hỏi quan trọng không hẳn là City cũ hay Accent mới, mà là mức độ ưu tiên giữa giá trị chiếc xe và sự yên tâm khi sử dụng.

Nếu ưu tiên một chiếc xe đã được định hình về khả năng vận hành, chấp nhận dành thời gian kiểm tra kỹ xe và có người hỗ trợ đánh giá xe cũ, City cũ có thể là phương án đáng cân nhắc. Ngược lại, nếu muốn hạn chế những rủi ro liên quan đến lịch sử xe, không muốn mất nhiều thời gian tìm hiểu xe cũ và dự định sử dụng trong nhiều năm, Accent mới mang lại sự chủ động hơn.

Tùy thuộc nhu cầu mà người mua hãy chọn cho mình phương án phù hợp.

Đặc biệt, người mua lần đầu không nên chỉ nhìn vào giá niêm yết. Chi phí đăng ký, bảo hiểm, bảo dưỡng, nhiên liệu, gửi xe và các khoản phát sinh trong quá trình sử dụng đều cần được tính vào ngân sách. Mua một xe vừa với khả năng tài chính sẽ giúp việc sử dụng ô tô về sau nhẹ nhàng hơn.

Vì vậy, trước khi xuống tiền, người mua nên xác định rõ nhu cầu đi lại, số người thường xuyên sử dụng xe, quãng đường hằng ngày và khoản tiền có thể dành cho chi phí vận hành. Khi những yếu tố này được tính toán đầy đủ, lựa chọn giữa City cũ và Accent mới sẽ dễ dàng hơn.