Cùng một mẫu xe, chi phí lăn bánh tại Hà Nội thường cao hơn TP.HCM do khác biệt về lệ phí trước bạ.

Giá lăn bánh ô tô gồm những khoản phí nào?

Để một chiếc ô tô mới có thể lưu thông hợp pháp, người mua cần thanh toán một số khoản ngoài giá niêm yết, gồm lệ phí trước bạ, phí cấp biển số, phí sử dụng đường bộ, phí kiểm định và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.

Trong đó, lệ phí trước bạ là khoản chi phí đáng kể nhất. Ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống đăng ký lần đầu hiện chịu mức thu 12% tại Hà Nội và 10% tại TP.HCM.

Từ ngày 1/1/2026, lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm biển số đối với ô tô dưới 9 chỗ tại Hà Nội và TP.HCM là 14 triệu đồng, giảm 6 triệu đồng so với mức 20 triệu đồng trước đây.

Ngoài ra, phí sử dụng đường bộ đối với ô tô cá nhân đến 8 chỗ (không kể ghế lái) là 1,56 triệu đồng/năm. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc có mức phí 480.700 đồng/năm đối với xe không kinh doanh vận tải dưới 6 chỗ, đã bao gồm VAT.

Các khoản như bảo hiểm vật chất, phụ kiện, phim cách nhiệt hay phí dịch vụ đăng ký xe tại đại lý không phải chi phí bắt buộc.

Mua ô tô 600 triệu đồng, giá lăn bánh hết bao nhiêu?

Với một mẫu ô tô 5 chỗ chạy xăng có giá tính lệ phí trước bạ là 600 triệu đồng, đăng ký lần đầu tại Hà Nội, người mua phải nộp 72 triệu đồng lệ phí trước bạ (12%). Cộng thêm 14 triệu đồng phí cấp biển số, 1,56 triệu đồng phí sử dụng đường bộ và 480.700 đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự, tổng chi phí lăn bánh ước tính khoảng 688 triệu đồng.

Trong khi đó, nếu đăng ký tại TP.HCM, lệ phí trước bạ ở mức 10%, tương đương 60 triệu đồng. Tổng chi phí lăn bánh của mẫu xe này vào khoảng 676 triệu đồng.

Như vậy, cùng một mẫu xe giá 600 triệu đồng, người mua tại Hà Nội có thể phải chi thêm khoảng 12 triệu đồng so với TP.HCM. Đây là mức tính tham khảo, chưa bao gồm bảo hiểm vật chất, phụ kiện và các dịch vụ tùy chọn tại đại lý.

Vì sao cùng một mẫu xe nhưng giá lăn bánh tại Hà Nội và TP.HCM khác nhau

Nguyên nhân chủ yếu đến từ mức thu lệ phí trước bạ. Hà Nội hiện áp dụng mức 12%, trong khi TP.HCM áp dụng mức 10% đối với ô tô đăng ký lần đầu thuộc diện nêu trên.

Bên cạnh đó, giá tính lệ phí trước bạ của từng mẫu xe được xác định theo bảng giá do cơ quan có thẩm quyền ban hành, không nhất thiết trùng với giá bán thực tế tại đại lý. Vì vậy, người mua cần căn cứ vào giá tính lệ phí trước bạ và địa phương đăng ký xe để xác định chính xác số tiền phải nộp.

Có thể tự tính lệ phí trước bạ, biển số và bảo hiểm không?

Người mua có thể tự ước tính phần lớn chi phí lăn bánh trước khi mua xe. Công thức tính lệ phí trước bạ khá đơn giản: lấy giá tính lệ phí trước bạ nhân với tỷ lệ thu tại địa phương.

Ví dụ, với xe có giá tính lệ phí trước bạ 600 triệu đồng, tiền trước bạ tại Hà Nội là 72 triệu đồng, còn tại TP.HCM là 60 triệu đồng.

Lệ phí cấp biển số được xác định theo khu vực đăng ký và loại phương tiện. Trong năm 2026, mức thu đối với ô tô dưới 9 chỗ đăng ký lần đầu tại Hà Nội và TP.HCM là 14 triệu đồng. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc được tính theo số chỗ ngồi và mục đích sử dụng xe.

Người mua cũng có thể tra cứu biểu phí sử dụng đường bộ để chủ động dự trù ngân sách. Tuy nhiên, cần lưu ý giá tính lệ phí trước bạ có thể khác giá niêm yết hoặc giá mua xe thực tế.

Nên lấy báo giá lăn bánh từ hãng hay đại lý?

Người mua nên yêu cầu đại lý chính hãng cung cấp báo giá lăn bánh chi tiết, đồng thời đối chiếu với các khoản thu theo quy định. Báo giá cần thể hiện rõ giá xe sau khuyến mại, lệ phí trước bạ, phí cấp biển số, phí sử dụng đường bộ, bảo hiểm bắt buộc và tổng số tiền phải thanh toán.

Đặc biệt, cần phân biệt các khoản phí bắt buộc với dịch vụ tùy chọn như bảo hiểm vật chất, dán phim cách nhiệt, phủ gầm, camera hành trình hoặc phí hỗ trợ đăng ký xe. Đây không phải những khoản bắt buộc để ô tô được cấp biển số và lưu thông.

Để tránh phát sinh chi phí, người mua nên yêu cầu báo giá bằng văn bản, xác nhận rõ từng khoản thu và tổng chi phí cuối cùng trước khi ký hợp đồng. Việc so sánh báo giá giữa một số đại lý cũng giúp người mua đánh giá chính xác ưu đãi thực tế, thay vì chỉ nhìn vào mức giảm giá xe được quảng cáo.