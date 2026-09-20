Ford Ranger sắp tăng giá giữa lúc thị trường ô tô đua nhau giảm giá

Theo thông tin từ các đại lý, Ranger XLS 2.0L 4x2 tăng từ 707 lên 726 triệu đồng, bản XLS 2.0L 4x4 tăng từ 776 lên 795 triệu đồng, trong khi Wildtrak 2.0L 4x4 tăng từ 949 lên 973 triệu đồng. Riêng phiên bản Wildtrak 3.0L 4x4 vừa ra mắt hồi tháng 5 vẫn giữ giá 1,093 tỷ đồng.

Đợt tăng giá mới tiếp tục khiến Ford Ranger có giá khởi điểm cao hơn đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc. Hiện Toyota Hilux có giá từ 632 triệu đồng, Mitsubishi Triton từ 655 triệu đồng và Isuzu D-Max từ 615 triệu đồng.

Đáng chú ý, Ranger tăng giá trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang diễn ra xu hướng giảm giá, khi nhiều mẫu xe phổ thông được áp dụng ưu đãi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Trong khi đó, phân khúc bán tải chuẩn bị đón thêm VinFast VF Wild sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi (EREV), với mức giá dự kiến khoảng 700-800 triệu đồng.

Dù giá bán tăng, Ranger vẫn đang dẫn đầu phân khúc bán tải về doanh số. Sau 8 tháng đầu năm, toàn phân khúc đạt 17.229 xe, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ford Ranger đóng góp 8.684 xe, tiếp đến là Toyota Hilux với 5.261 xe, Mitsubishi Triton đạt 2.826 xe và Isuzu D-Max đạt 454 xe. Tuy nhiên, thị phần Ranger đã giảm đáng kể từ 69,1% cùng kỳ năm trước xuống còn 50,4%, trong khi quy mô toàn phân khúc vẫn tăng hơn 9%. Diễn biến này cho thấy khoảng cách giữa Ranger và các đối thủ đang được thu hẹp.

Trong đợt nâng cấp hồi tháng 5, Ford bổ sung Ranger Wildtrak 3.0L 4x4 sử dụng động cơ V6, tạo thêm lựa chọn bán tải hiệu năng cao tại Việt Nam. Trong khi các phiên bản XLS và Wildtrak 2.0L vẫn hướng tới nhóm khách hàng sử dụng xe cho công việc, chở hàng và di chuyển đa địa hình, bản Wildtrak V6 chủ yếu mở rộng lựa chọn cho nhóm khách hàng mua bán tải phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình và trải nghiệm.