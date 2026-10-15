Bộ đôi xe Ford Ranger và Territory nhận giảm 100% lệ phí trước bạ

Tháng 10 này, Ford triển khai chương trình ưu đãi cho nhiều dòng xe tại Việt Nam, trong đó Ranger Wildtrak và Territory Trend là những phiên bản được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Chương trình áp dụng tại hệ thống đại lý Ford trên toàn quốc từ ngày 1 đến 31/10.

Với mẫu xe bán tải phiên bản Ranger Wildtrak 3.0L 4×4, khoản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ có thể giúp giảm đáng kể chi phí ban đầu khi làm thủ tục lăn bánh. Trong khi đó, Ranger Raptor 3.0L 4×4 được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất.

Ranger Wildtrak 3.0L 4×4, khoản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Mẫu SUV Ford Territory có mức ưu đãi khác nhau theo từng phiên bản. Bản Trend được hỗ trợ đến 100% lệ phí trước bạ, trong khi các phiên bản Titanium, Titanium X và Platinum được giảm 58 triệu đồng, kèm nâng cấp logo phát sáng.

Ford Everest cũng nằm trong chương trình tháng này với mức hỗ trợ đến 50% lệ phí trước bạ tùy phiên bản, ngoại trừ bản 2.3L. Hãng xe Mỹ đồng thời giảm 30 triệu đồng cho Everest Platinum 2.0L 4×2 và 35 triệu đồng cho hai bản Sport 2.0L 4×2 và Active 2.0L 4×2.

Ford Territory bản Trend được hỗ trợ đến 100% lệ phí trước bạ.

Ở nhóm xe thương mại, các phiên bản Transit Trend, Premium 16 chỗ và Premium 18 chỗ đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Ford Việt Nam cũng duy trì các chính sách dành cho mẫu xe thuần điện Mustang Mach-E, tập trung vào chi phí sạc và hạ tầng sạc tại nhà.

Người mua được miễn phí bộ sạc treo tường, chi phí lắp đặt và bộ sạc di động, đồng thời có quyền lợi sạc công cộng tối đa 50 triệu đồng trong thời gian lên tới 5 năm. Tại Việt Nam, các mẫu xe Ford Ranger, Everest và Territory được áp dụng bảo hành tiêu chuẩn 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.