Chi tiết Ford Ranger Super Duty sắp trình làng, giá từ 1,46 tỷ đồng

Ford Ranger Super Duty dự kiến ra mắt vào đầu năm 2026, đồng thời mở bán tại Thái Lan, Úc và New Zealand. Nhiều khả năng phiên bản thương mại sẽ xuất hiện lần đầu trước công chúng tại Motor Expo 2025 diễn ra cuối tháng 11 này.

Ford Ranger Super Duty là mẫu bán tải hạng nặng phát triển riêng cho thị trường Đông Nam Á

Ranger Super Duty được lắp ráp tại nhà máy AutoAlliance Thailand (AAT) ở Rayong. Dòng xe dành cho khu vực này có các lựa chọn thân xe như Single Cab, Super Cab và Double Cab, trong đó thị trường Thái Lan sẽ tập trung vào hai biến thể chính là Single Cab Chassis và Double Cab Pick-up. Ở bản Double Cab, người mua có thể chọn cấu hình tiêu chuẩn hoặc XLT. Giá bán dự kiến dao động từ 1,8 – 1,9 triệu baht (tương đương khoảng 1,46 – 1,54 tỷ đồng).

Điểm nhấn của Ranger Super Duty nằm ở cấu hình truyền động. Xe trang bị động cơ diesel V6 3.0L tăng áp (Lion TDI) cho công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp SelectShift và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4A-4WD.

Ford tích hợp thêm hộp số phụ 2 cấp, khóa vi sai điện tử cho cả cầu trước và sau, hệ thống lọc hạt DPF và tiêu chuẩn khí thải Euro 6.2. Để phục vụ nhu cầu vận hành dưới tải lớn, mẫu xe mới sở hữu bình nhiên liệu dung tích 130 lít, mâm 8 lỗ bắt ốc tăng độ cứng và bộ lốp địa hình kích thước 33 inch nhằm tối ưu độ bám trên các bề mặt khó.

Hệ thống khung gầm, treo và truyền động của Ranger Super Duty được Ford thiết kế lại hoàn toàn

Hệ thống khung gầm, treo và truyền động được Ford thiết kế lại hoàn toàn để đáp ứng mức tải trọng và sức kéo lớn hơn đáng kể so với các phiên bản Ranger thông thường. Xe có tải trọng bản thân từ 2.512 đến 2.675 kg, khả năng chở hàng lên tới 1.982 kg và tổng tải trọng 4,5 tấn. Sức kéo tối đa đạt 4,5 tấn, trong khi tổng tải trọng kết hợp nâng lên 8 tấn, đưa Super Duty trở thành một trong những mẫu bán tải có khả năng vận hành mạnh nhất từng được sản xuất tại Thái Lan.

Kích thước tổng thể của Ranger Super Duty cũng vượt trội so với Ranger Wildtrak với chiều dài từ 5.470 đến 5.644 mm, chiều rộng 2.032 mm và khoảng sáng gầm 299 mm. Hệ treo trước dạng đòn kép kết hợp lò xo cuộn, treo sau dùng lá nhíp 4 tầng. Khung gầm được gia cố bằng thép dày, đi kèm các tấm bảo vệ gầm 3,6 mm giúp tăng độ bền khi di chuyển địa hình.

Ford Ranger Super Duty được tối ưu khả năng off-road

Khả năng off-road của Ford Ranger Super Duty được tối ưu bằng hàng loạt trang bị như khóa vi sai điện tử trước – sau, hộp số phụ thiết kế mới, hệ thống kiểm soát hành trình địa hình Trail Control, hỗ trợ quay đầu Trail Turn Assist và chức năng cân đo tải trọng On-Board Scale. Hệ thống phanh đĩa trên cả bốn bánh cũng được nâng cấp để phù hợp với tải trọng lớn. Xe cung cấp sáu chế độ lái, phục vụ nhu cầu từ di chuyển hằng ngày đến off-road nặng.

Khoang nội thất mang phong cách hiện đại với ghế da đục lỗ chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động hai vùng, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch sử dụng SYNC 4 hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 6 loa cùng cần số điện tử e-Shifter. Hàng ghế sau có cửa gió điều hòa riêng, trong khi khoang cabin được bổ sung ổ cắm AC 230V 400W phục vụ các thiết bị chuyên dụng.

Nội thất Ford Ranger Super Duty mang phong cách hiện đại

Về an toàn, Ford Ranger Super Duty trang bị camera toàn cảnh 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh tự động khi lùi và hỗ trợ điều khiển rơ-moóc Pro-Trailer Backup Assist. Xe được cung cấp sáu màu ngoại thất gồm Absolute Black, Aluminium, Arctic White, Command Grey, Seismic Tan và Traction Green.

Ford cho biết Ranger Super Duty không chỉ phục vụ nhu cầu vận tải nặng mà còn là nền tảng lý tưởng cho các cấu hình chuyên dụng như xe công trình, xe cứu hộ hoặc các biến thể thương mại yêu cầu độ bền cao.