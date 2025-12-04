Bản nâng cấp mới của Ford Ranger và Everest sẽ không còn động cơ Bi-Turbo

Ford vừa công bố phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) cho Ranger và Everest 2026 tại thị trường Úc và gây bất ngờ lớn khi loại bỏ tùy chọn động cơ 2.0L Bi-Turbo quen thuộc để mở rộng. Cụ thể, Thay đổi mang tính chiến lược và gây chú ý nhất trên thế hệ Ford Ranger và Everest 2026 chính là cấu hình động cơ.

Nhằm mục tiêu tinh gọn dải sản phẩm trên phạm vi toàn cầu, Ford quyết định loại bỏ hoàn toàn tùy chọn động cơ diesel 2.0L 4 xy-lanh tăng áp kép (Bi-Turbo). Đây vốn là loại động cơ phổ biến đang được trang bị trên các phiên bản cao cấp tại thị trường Việt Nam như Ranger Wildtrak, Stormtrak hay Everest Titanium 4x4 và Platinum.

Để lấp đầy khoảng trống mà động cơ Bi-Turbo để lại, hãng xe Mỹ đã mở rộng phạm vi áp dụng của khối động cơ diesel V6, dung tích 3.0L tăng áp đơn. Cỗ máy này cung cấp sức mạnh vượt trội với công suất 247 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên tới 600Nm. Nếu như trước đây khách hàng chỉ có rất ít lựa chọn với động cơ V6 thì nay số lượng phiên bản sở hữu sức mạnh này đã tăng từ 5 lên 13 phiên bản trên tổng số 22 biến thể của dòng xe Ranger.

Hãng Ford bắt đầu tiêu chuẩn hóa hộp số và công nghệ vận hành.

Đối với các phiên bản thấp cấp hơn, Ford vẫn duy trì tùy chọn động cơ dầu 2.0L tăng áp đơn (Single Turbo). Tuy nhiên, hãng đã thực hiện những tinh chỉnh kỹ thuật quan trọng nhằm cải thiện độ bền bỉ. Cụ thể, hệ thống dây đai ướt đã được thay thế bằng xích cam và kim phun nhiên liệu mới cũng được bổ sung. Dù công suất vẫn giữ nguyên ở mức 168 mã lực và 405Nm mô-men xoắn, những nâng cấp này hứa hẹn mang lại sự an tâm lớn hơn cho người sử dụng về lâu dài.

Một bước đi đáng hoan nghênh khác của Ford trong lần nâng cấp này là việc đồng bộ hóa hệ thống truyền động. Hộp số tự động 10 cấp trứ danh nay đã trở thành trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản, bao gồm cả những xe sử dụng động cơ tăng áp đơn.

Điều này đồng nghĩa với việc hộp số tự động 6 cấp sẽ chính thức biến mất khỏi danh mục trang bị của cả Ranger và Everest trong thời gian tới, mang lại trải nghiệm lái mượt mà và tối ưu nhiên liệu hơn cho mọi phân khúc khách hàng.

Tại thị trường Úc, dòng Ranger cấu hình cab-chassis cũng được ưu ái bổ sung gói an toàn nâng cao. Người lái sẽ được hỗ trợ bởi hàng loạt tính năng hiện đại như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo chuyển làn cùng hệ thống camera và cảm biến lùi. Động thái này cho thấy Ford đang ngày càng chú trọng đến an toàn của nhóm khách hàng sử dụng xe cho mục đích thương mại và vận tải.

Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, diện mạo của Ford Ranger và Everest 2026 nhận được những tinh chỉnh nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Các nhà thiết kế đã làm mới khu vực lưới tản nhiệt và thay đổi kiểu dáng mâm xe cho một số phiên bản. Đáng chú ý, các chi tiết mạ chrome bóng bẩy trước đây đã được thay thế bằng lớp sơn đen bóng hoặc đen mờ, mang lại vẻ ngoài thể thao và nam tính hơn. Bảng màu sơn ngoại thất cũng được điều chỉnh để tạo nên sự tươi mới và điểm nhấn khác biệt cho phiên bản 2026.

Bước vào khoang nội thất, sự thay đổi mang tính "phổ cập công nghệ" được thể hiện rõ nét. Màn hình giải trí cảm ứng kích thước lớn 12 inch nay đã trở thành trang bị tiêu chuẩn trên mọi phiên bản, xóa nhòa khoảng cách giữa các bản thấp cấp và cao cấp. Riêng với phiên bản Ranger Wildtrak, người dùng sẽ được tận hưởng hệ thống đèn chiếu sáng Matrix LED thông minh và dàn âm thanh hàng hiệu B&O.

Đối với dòng SUV Everest 2026, các phiên bản cấp thấp cũng nhận được sự nâng cấp đáng kể về tiện nghi. Camera 360 độ, cảm biến áp suất lốp và tính năng sưởi ấm hoặc làm mát ghế trước đã được đưa vào danh sách trang bị tiêu chuẩn ở một số phiên bản, gia tăng đáng kể sức cạnh tranh của mẫu xe này trong phân khúc SUV 7 chỗ.

Sự thay đổi về cấu hình động cơ đã dẫn đến những biến động trái chiều về giá bán tại thị trường Úc. Đối với các phiên bản trước đây dùng động cơ Bi-Turbo nay chuyển sang động cơ tăng áp đơn, mức giá giảm tới 3.700 USD (tương đương khoảng 63 triệu đồng).

Phiên bản động cơ mới sẽ gây ra biến động giá bán và câu hỏi ngỏ cho thị trường Việt Nam.

Ngược lại, những phiên bản được nâng cấp từ Bi-Turbo lên động cơ V6 sẽ có mức tăng giá khoảng 5.400 USD (tương đương 92 triệu đồng). Nhìn chung, biên độ dao động giá của các phiên bản nằm trong khoảng giảm 1.100 USD đến tăng 770 USD tùy thuộc vào từng cấu hình cụ thể.

Thông tin về việc loại bỏ động cơ Bi-Turbo 2.0L đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người dùng xe Ford tại Việt Nam. Hiện tại, chưa rõ liệu Ford Việt Nam có áp dụng chiến lược sản phẩm tương tự trong tương lai gần hay không. Nếu thay đổi này được áp dụng, đây sẽ là một bước ngoặt lớn, định hình lại vị thế cạnh tranh của hai ông vua phân khúc Ranger và mẫu SUV Everest tại thị trường trong nước.