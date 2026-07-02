Ford Ranger điều chỉnh giá bán tại Việt Nam

Thương hiệu ô tô của Mỹ vừa công bố nâng cấp dải sản phẩm Ford Ranger 2026 tại thị trường Việt Nam với các thay đổi về hệ truyền động, công nghệ và trang bị tiện nghi. Mẫu xe bán tải mới vẫn có các phiên bản XLS 2.0L 4×2, XLS 2.0L 4×4, Wildtrak 2.0L, Wildtrak 3.0L V6 và Raptor 3.0L EcoBoost.

Theo nhà sản xuất, điểm thay đổi đáng chú ý trên Ford Ranger mới là toàn bộ các phiên bản đều được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Trước đây, một số phiên bản của Ranger sử dụng cấu hình hộp số khác nhau tùy biến thể.

Ranger có các bản như XLS 2.0L 4×2, XLS 2.0L 4×4, Wildtrak 2.0L, Wildtrak 3.0L V6 và Raptor 3.0L EcoBoost.

Bên cạnh đó, động cơ diesel 2.0L turbo cũng được tinh chỉnh với xích cam mới và hệ thống phun nhiên liệu Bosch. Theo thông tin từ nhà sản xuất, các nâng cấp này hướng đến việc cải thiện độ bền, tối ưu hiệu suất vận hành và giảm chi phí bảo dưỡng trong quá trình sử dụng.

Trên phiên bản Ranger XLS, màn hình giải trí SYNC 4A được nâng lên kích thước 12 inch và hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây. Ngoài ra, điều hòa tự động hai vùng độc lập kèm cửa gió cho hàng ghế sau cũng được bổ sung trên phiên bản này, thay vì chỉ xuất hiện ở các biến thể cao hơn như trước đây.

Ford Ranger mới là toàn bộ các phiên bản đều được trang bị hộp số tự động 10 cấp.

Một số trang bị khác được bổ sung gồm gương gập điện, đèn hậu LED, cổng sạc USB cho hàng ghế sau và khay để cốc tích hợp tại cửa gió điều hòa. Đối với Ranger Wildtrak, xe tiếp tục sử dụng hệ dẫn động 4×4 gài cầu điện, khóa vi sai sau tự động và hệ thống quản lý địa hình. Các trang bị đi kèm gồm phanh đĩa 4 bánh, mâm 18 inch thiết kế mới, cảm biến áp suất lốp, ghế chỉnh điện 8 hướng, ổ điện 220V tại thùng xe cùng gói hỗ trợ lái Ford Co-Pilot 360.

Biến thể Wildtrak sở hữu động cơ V6, dung tích 3.0L diesel, cho công suất tối đa 250 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Trong khi đó, Ranger Raptor 3.0L EcoBoost tiếp tục là phiên bản hiệu năng cao với động cơ xăng tăng áp kết hợp hệ thống treo Fox Sport 2.5 inch chuyên dụng.

Ford Việt Nam cho biết, các phiên bản Ranger mới dự kiến bắt đầu giao đến khách hàng từ tháng 7 tới. Ford Ranger 2026 sẽ có giá từ 707 triệu đồng cho bản XLS 2.0L AT 4×2, trong khi bản cao nhất Raptor 3.0L EcoBoost có giá 1,448 tỷ đồng. Xe được bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào tới trước)