Ra mắt Ford Ranger PHEV bản nâng cấp mới, thêm trang bị, giá rẻ hơn

Ford vừa chính thức nâng cấp dòng bán tải plug-in hybrid Ford Ranger PHEV cho năm 2026 tại thị trường Australia, với điểm nhấn lớn nhất là tái cấu trúc phiên bản và giảm giá khởi điểm để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc bán tải hybrid sạc điện.

Theo đó, phiên bản XL được đưa lên làm cấu hình tiêu chuẩn mới, thay thế vị trí của XLT trước đây. Sự thay đổi này kéo giá khởi điểm của Ranger PHEV xuống còn 59.000 AUD (khoảng 1,11 tỷ đồng), thấp hơn gần 13.000 AUD so với mức trước đó, giúp mẫu xe tiếp cận khách hàng dễ hơn trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Dù giá “mềm” hơn ở bản base, Ford vẫn giữ trang bị công nghệ cốt lõi trên toàn dải sản phẩm, đáng chú ý nhất là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch tiêu chuẩn. Tuy vậy, bản XL bị lược bỏ một số tiện ích như gương gập điện, bệ bước chân và hệ thống báo động nhằm tối ưu chi phí.

Ở các phiên bản cao hơn, trang bị được nâng cấp rõ rệt. Bản Sport bổ sung camera 360 độ và hệ thống hỗ trợ lùi rơ-moóc Pro Trailer Backup Assist, cùng màu sơn riêng. Trong khi đó, bản Wildtrak cao cấp nhất có đèn Matrix LED, âm thanh Bang & Olufsen 10 loa, ghế trước có sưởi và màu sơn Ignite Orange đặc trưng.

Về thiết kế, Ford Ranger PHEV 2026 được tinh chỉnh nhẹ theo hướng đồng bộ với bản diesel 2026.5, với nhiều chi tiết ngoại thất chuyển sang tông đen bóng và logo Ford thế hệ mới, mang lại diện mạo hiện đại và mạnh mẽ hơn.

Hệ truyền động vẫn giữ nguyên cấu hình hybrid với động cơ xăng tăng áp 2.3L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 278 mã lực và mô-men xoắn 697 Nm. Bộ pin 11,8 kWh cho phép xe chạy thuần điện khoảng 49 km theo chuẩn NEDC, đủ đáp ứng các hành trình đô thị ngắn và tối ưu chi phí vận hành.