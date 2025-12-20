Ford ngừng sản xuất dòng xe bán tải điện F150 Lightning

Ford chính thức dừng sản xuất F-150 Lightning thuần điện trong năm 2025 để chuyển sang công nghệ EREV. Thế hệ mới hứa hẹn tầm hoạt động 1.100 km, giải quyết bài toán sạc pin và cứu vãn doanh số đang lao dốc. Thay thế cho "người tiền nhiệm" từng làm mưa làm gió là một thế hệ hoàn toàn mới được trang bị công nghệ EREV (Extended-Range Electric Vehicle - Xe điện mở rộng phạm vi hoạt động). Quyết định này đánh dấu bước ngoặt lớn của hãng xe Mỹ trước áp lực doanh số và những thay đổi về chính sách tại thị trường quê nhà.

Thế hệ F-150 Lightning mới tận dụng công nghệ EREV tiên tiến để mang đến ưu thế "2 trong 1" vượt trội. Điểm khác biệt cốt lõi của EREV so với xe hybrid truyền thống nằm ở cơ chế vận hành: chiếc xe được dẫn động 100% bằng động cơ điện. Điều này đảm bảo người dùng vẫn giữ nguyên trải nghiệm thuần chất của một chiếc xe điện với khả năng tăng tốc tức thì, vận hành êm ái và mô-men xoắn lớn.

Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của người dùng xe điện là hạ tầng sạc và quãng đường di chuyển đã được giải quyết triệt để. Xe được tích hợp một máy phát điện chạy bằng nhiên liệu, đóng vai trò như một trạm sạc di động để cung cấp năng lượng cho pin khi cần thiết. Nhờ đó, F-150 Lightning EREV sở hữu tầm hoạt động ấn tượng lên tới hơn 1.100 km.

Đây là con số mơ ước đối với những chủ xe bán tải thường xuyên phải kéo tải nặng hoặc di chuyển đường dài mà không muốn lãng phí thời gian tại các trạm sạc. Tương tự như thế hệ hiện tại, mẫu xe mới vẫn duy trì tính năng V2L (Vehicle-to-Load), cho phép biến chiếc xe thành nguồn cung cấp điện năng di động cho các thiết bị ngoại vi tại công trường, khu cắm trại hoặc thậm chí thắp sáng cả ngôi nhà trong trường hợp mất điện lưới.

Ford cho biết việc sản xuất F-150 Lightning thế hệ đầu tiên (thuần điện) sẽ chính thức khép lại trong năm 2025. Chiếc F-150 Lightning EREV thế hệ mới sẽ tiếp tục được lắp ráp tại Rouge Electric Vehicle Center, nằm trong khuôn viên nhà máy lịch sử Dearborn tại Michigan, Mỹ. Mặc dù các thông số kỹ thuật chi tiết và thời điểm ra mắt chính thức chưa được công bố, nhưng động thái này cho thấy Ford vẫn đặt niềm tin lớn vào dòng F-Series trong kỷ nguyên điện hóa.

Chiến lược chuyển đổi từ cấu hình BEV (thuần điện) sang EREV được giới chuyên môn đánh giá là một "canh bạc lớn" nhưng cần thiết. Quyết định này không chỉ phản ánh nỗ lực dung hòa giữa ưu điểm của xe điện với những giới hạn thực tế về hạ tầng, mà còn cho thấy Ford đang lắng nghe sát sao nhu cầu thực tế của nhóm khách hàng bán tải, những người luôn đòi hỏi sự mạnh mẽ, bền bỉ và linh hoạt tối đa.

Quyết định thay đổi táo bạo của Ford không phải ngẫu nhiên mà xuất phát từ những con số báo động trên thị trường. Từng là mẫu bán tải điện bán chạy nhất nước Mỹ và đóng vai trò tiên phong trong mảng xe điện của Ford, F-150 Lightning gần đây đã chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng. Đặc biệt, sau khi chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt chương trình hỗ trợ thuế cho xe điện (EV), sức mua đối với mẫu xe này đã lao dốc không phanh.

Số liệu thống kê cho thấy chỉ riêng trong tháng 11/2025, Ford chỉ bán được vỏn vẹn 1.006 chiếc F-150 Lightning, giảm tới 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng doanh số đạt 25.583 chiếc, thấp hơn 9,6% so với năm trước. Đây là tín hiệu đáng lo ngại đối với dòng xe vốn luôn nằm trong top đầu doanh số tại Mỹ.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi chuỗi cung ứng của Ford cũng gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Hàng loạt vụ hỏa hoạn tại nhà máy nhôm Novelis đã làm gián đoạn nguồn cung nguyên liệu đầu vào.

Trước tình thế đó, Ford buộc phải tạm dừng sản xuất các mẫu xe có sức tiêu thụ kém như Ford Expedition, Lincoln Navigator và đặc biệt là F-150 Lightning để tái cơ cấu. Việc chuyển sang EREV được kỳ vọng sẽ là "liều thuốc" giúp Ford vực dậy vị thế trong phân khúc bán tải đầy khốc liệt này.