VinFast điều chỉnh giá bán loạt xe máy điện: Giảm tới 4,9 triệu đồng
Sau khi Honda và Yamaha đồng loạt điều chỉnh giảm giá niêm yết đối với một số mẫu xe máy điện, VinFast cũng có động thái tương tự nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Mặc dù chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng theo thông tin cập nhật trên website của VinFast, giá bán của nhiều mẫu xe máy điện đã được điều chỉnh. Phần lớn các mẫu xe ghi nhận mức giảm từ 300.000 đồng đến 4,9 triệu đồng so với trước đây.
Dưới đây là bảng giá xe máy điện VinFast cập nhật tháng 7/2026:
|Dòng xe
|Giá niêm yết cũ (VND)
|Giá niêm yết mới (VND)
|Mức điều chỉnh (VND)
|VinFast Amio
|13,900,000
|11,600,000
|-2,300,000
|VinFast Flazz Max(*)
|14,900,000
|12,500,000
|-2,400,000
|VinFast Zgoo
|15,900,000
|13,300,000
|-2,600,000
|VinFast Flazz
|16,900,000
|14,200,000
|-2,700,000
|VinFast Evo Lite NEO
|14,400,000
|14,400,000
|0
|VinFast Evo Grand Lite
|18,900,000
|16,500,000
|-2,400,000
|VinFast Evo Grand
|22,800,000
|22,500,000
|-300,000
|VinFast Evo (*)
|19,990,000
|18,800,000
|-1,190,000
|VinFast Evo Lite (*)
|17,000,000
|14,300,000
|-2,700,000
|VinFast Feliz II (*)
|24,900,000
|23,000,000
|-1,900,000
|VinFast Feliz 2025
|26,900,000
|26,000,000
|-900,000
|VinFast Viper (*)
|39,900,000
|35,000,000
|-4,900,000
|VinFast Vero X
|34,900,000
|34,900,000
|0
Lưu ý:
- Mức giá trên đã gồm VAT
- (*): Giá xe không kèm pin
Với đợt điều chỉnh này, giá bán của nhiều mẫu xe máy điện VinFast trở nên cạnh tranh hơn so với trước. Trong đó VinFast Viper là mẫu xe giảm mạnh nhất với mức 4,9 triệu đồng. Một số mẫu phổ thông như Amio, Flazz Max, Zgoo và Evo Grand Lite cũng được giảm từ 2,3-2,6 triệu đồng, trong khi Vero X giữ nguyên giá. Bên cạnh việc giảm giá niêm yết, hãng hiện vẫn duy trì nhiều chương trình ưu đãi nhằm thu hút người dùng.
Theo chính sách đang áp dụng, phần lớn các mẫu xe máy điện VinFast được ưu đãi giảm 6% giá bán và hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Đối với các mẫu xe không yêu cầu giấy phép lái xe như Evo Lite, Motio, Feliz Neo Lite và Flazz Max, khách hàng còn được hưởng các ưu đãi bổ sung, nâng tổng mức ưu đãi lên tới khoảng 16% giá bán.
Ngoài ra, VinFast cũng triển khai chương trình giảm 1 triệu đồng cho khách hàng đang sở hữu xe máy điện VinFast khi mua xe mới. Người dùng còn được miễn phí sạc tại hệ thống trạm sạc công cộng và miễn phí đổi pin tới 20 lần/tháng đối với các mẫu xe sử dụng pin thuê.
Không chỉ tập trung vào chính sách giá, VinFast còn áp dụng chế độ bảo hành lên tới 6 năm cho xe và 8 năm đối với pin LFP. Cùng với mạng lưới đại lý chính hãng, hệ thống trạm sạc và trạm đổi pin được mở rộng trên phạm vi cả nước, đây là những yếu tố góp phần nâng cao sức cạnh tranh của các mẫu xe máy điện VinFast trên thị trường.
Theo thông tin doanh nghiệp công bố, VinFast đã xuất xưởng chiếc xe máy điện thứ 1 triệu vào tháng 6/2026, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý sau khoảng 8 năm tham gia thị trường xe điện tại Việt Nam. Với danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng cùng chiến lược giá cạnh tranh, VinFast được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng thị phần trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch từ xe máy chạy xăng sang xe máy điện đang diễn ra mạnh mẽ.
Xe máy điện VinFast Feliz II đang gây sốt trong giới tài xế dịch vụ khi mang lại bài toán kinh tế “1 vốn, 4 lời”.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/07/2026 13:50 PM (GMT+7)