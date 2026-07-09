VinFast điều chỉnh giá bán loạt xe máy điện: Giảm tới 4,9 triệu đồng

Mặc dù chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng theo thông tin cập nhật trên website của VinFast, giá bán của nhiều mẫu xe máy điện đã được điều chỉnh. Phần lớn các mẫu xe ghi nhận mức giảm từ 300.000 đồng đến 4,9 triệu đồng so với trước đây.

Dưới đây là bảng giá xe máy điện VinFast cập nhật tháng 7/2026:

Dòng xe Giá niêm yết cũ (VND) Giá niêm yết mới (VND) Mức điều chỉnh (VND) VinFast Amio 13,900,000 11,600,000 -2,300,000 VinFast Flazz Max(*) 14,900,000 12,500,000 -2,400,000 VinFast Zgoo 15,900,000 13,300,000 -2,600,000 VinFast Flazz 16,900,000 14,200,000 -2,700,000 VinFast Evo Lite NEO 14,400,000 14,400,000 0 VinFast Evo Grand Lite 18,900,000 16,500,000 -2,400,000 VinFast Evo Grand 22,800,000 22,500,000 -300,000 VinFast Evo (*) 19,990,000 18,800,000 -1,190,000 VinFast Evo Lite (*) 17,000,000 14,300,000 -2,700,000 VinFast Feliz II (*) 24,900,000 23,000,000 -1,900,000 VinFast Feliz 2025 26,900,000 26,000,000 -900,000 VinFast Viper (*) 39,900,000 35,000,000 -4,900,000 VinFast Vero X 34,900,000 34,900,000 0

Lưu ý:

- Mức giá trên đã gồm VAT

- (*): Giá xe không kèm pin

Với đợt điều chỉnh này, giá bán của nhiều mẫu xe máy điện VinFast trở nên cạnh tranh hơn so với trước. Trong đó VinFast Viper là mẫu xe giảm mạnh nhất với mức 4,9 triệu đồng. Một số mẫu phổ thông như Amio, Flazz Max, Zgoo và Evo Grand Lite cũng được giảm từ 2,3-2,6 triệu đồng, trong khi Vero X giữ nguyên giá. Bên cạnh việc giảm giá niêm yết, hãng hiện vẫn duy trì nhiều chương trình ưu đãi nhằm thu hút người dùng.

Theo chính sách đang áp dụng, phần lớn các mẫu xe máy điện VinFast được ưu đãi giảm 6% giá bán và hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Đối với các mẫu xe không yêu cầu giấy phép lái xe như Evo Lite, Motio, Feliz Neo Lite và Flazz Max, khách hàng còn được hưởng các ưu đãi bổ sung, nâng tổng mức ưu đãi lên tới khoảng 16% giá bán.

Ngoài ra, VinFast cũng triển khai chương trình giảm 1 triệu đồng cho khách hàng đang sở hữu xe máy điện VinFast khi mua xe mới. Người dùng còn được miễn phí sạc tại hệ thống trạm sạc công cộng và miễn phí đổi pin tới 20 lần/tháng đối với các mẫu xe sử dụng pin thuê.

Không chỉ tập trung vào chính sách giá, VinFast còn áp dụng chế độ bảo hành lên tới 6 năm cho xe và 8 năm đối với pin LFP. Cùng với mạng lưới đại lý chính hãng, hệ thống trạm sạc và trạm đổi pin được mở rộng trên phạm vi cả nước, đây là những yếu tố góp phần nâng cao sức cạnh tranh của các mẫu xe máy điện VinFast trên thị trường.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, VinFast đã xuất xưởng chiếc xe máy điện thứ 1 triệu vào tháng 6/2026, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý sau khoảng 8 năm tham gia thị trường xe điện tại Việt Nam. Với danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng cùng chiến lược giá cạnh tranh, VinFast được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng thị phần trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch từ xe máy chạy xăng sang xe máy điện đang diễn ra mạnh mẽ.