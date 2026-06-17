Ford Explorer ST 2027 được bổ sung gói nâng cấp mới tại quê nhà

Ford vừa giới thiệu gói tùy chọn mang tên Sinister dành cho mẫu SUV hiệu suất cao Explorer ST 2027. Ở gói nâng cấp mới tập trung vào những thay đổi về thiết kế ngoại thất, mang đến diện mạo thể thao và cá tính hơn cho mẫu xe, trong khi các thông số vận hành vẫn được giữ nguyên. Theo công bố từ Ford, gói Sinister được phát triển dành riêng cho Explorer ST với hàng loạt chi tiết mang tông màu tối.

Những thay đổi đáng chú ý gồm bộ mâm hợp kim 21 inch sơn đen bóng, logo ST tối màu cùng hệ thống đèn định vị ban ngày màu hổ phách. Sự kết hợp này giúp mẫu SUV hiệu suất cao của Ford có diện mạo mạnh mẽ và khác biệt hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. Mức giá dành cho gói tùy chọn Sinister được Ford công bố là 1.695 USD tương đương 44,59 triệu đồng.

Xe vẫn được trang bị động cơ EcoBoost V6 tăng áp kép, cho công suất tối đa 385 mã lực.

Theo hãng xe Mỹ, trong nhiều năm qua, không ít chủ xe Explorer ST đã lựa chọn nâng cấp mâm xe màu đen, thay đổi các chi tiết ngoại thất theo phong cách tối màu hoặc thực hiện những tinh chỉnh nhỏ để tạo dấu ấn riêng cho chiếc xe.

Với Sinister, Ford đưa những xu hướng vốn phổ biến trong giới độ xe trở thành một tùy chọn chính hãng, giúp khách hàng có thêm lựa chọn cá nhân hóa ngay từ khi mua xe. Dù có diện mạo mới, Explorer ST 2027 với gói Sinister không nhận bất kỳ nâng cấp nào về hệ truyền động.

Logo ST tối màu cùng hệ thống đèn định vị ban ngày màu hổ phách.

Xe vẫn được trang bị động cơ EcoBoost V6 tăng áp kép, cho công suất tối đa 385 mã lực. Mức công suất này thấp hơn 15 mã lực so với Explorer ST đời 2025, phiên bản từng đạt công suất 400 mã lực. Như vậy, gói Sinister chủ yếu hướng đến việc tăng tính thẩm mỹ và khả năng cá nhân hóa cho Explorer ST, thay vì tập trung vào những thay đổi liên quan đến hiệu suất vận hành.