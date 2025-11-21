Mua Toyota Yaris Cross HEV cũ hay Mitsubishi Xpander Cross mới 100%?

Nhiều người khi tìm xe tầm 700 - 750 triệu đồng có thể sẽ phân vân giữa một chiếc SUV hybrid hạng B đã qua sử dụng như Toyota Yaris Cross HEV 2025 và một mẫu MPV gầm cao mới hoàn toàn như Mitsubishi Xpander Cross 2025.

Ghi nhận thực tế trên thị trường xe cũ, có tin rao từ một cửa hàng Toyota đang bán một chiếc Yaris Cross HEV 1.5 CVT đời 2025 với giá 750 triệu đồng, thấp hơn giá gốc 765 triệu đồng. Nếu so với chi phí lăn bánh vượt 800 triệu đồng của xe mới, mức 750 triệu đồng cho chiếc xe đã đi 5.000Km được xem là khá dễ tiếp cận.

Một tin rao bán Toyota Yaris Cross HEV 2025 cũ.

Trong khi đó, Mitsubishi Xpander Cross 2025 bản mới nhất hiện có giá niêm yết 699 triệu đồng. Khi tính đủ các khoản thuế phí, chi phí lăn bánh dao động trên dưới 750 triệu đồng, nghĩa là gần tương đương chiếc Yaris Cross đã qua sử dụng nói trên.

Mitsubishi Xpander Cross 2025 mới.

Từ góc nhìn người mua, Toyota Yaris Cross HEV tạo lợi thế rõ rệt về công nghệ hybrid. Khối động cơ xăng - điện 1.5L cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với người di chuyển nhiều trong đô thị. Xe nhập khẩu, thiết kế trẻ trung và được kiểm tra 176 hạng mục theo tiêu chuẩn Toyota. Người mua cũng nhận được cam kết không đâm đụng, không ngập nước thủy kích, cùng chế độ bảo hành hệ thống khung gầm và hộp số.

Tuy vậy, bản chất của Yaris Cross HEV vẫn là một mẫu SUV cỡ nhỏ. Không gian hàng ghế sau và khoang hành lý chỉ dừng ở mức đủ dùng cho gia đình trẻ. Mức giá 750 triệu đồng thực tế không rẻ vì người mua đang phải đánh đổi việc mua xe cũ để lấy công nghệ hybrid và thương hiệu Toyota.

Ngược lại, Mitsubishi Xpander Cross 2025 hướng đến những gia đình cần không gian rộng hơn, thực dụng hơn. Bảy chỗ ngồi, gầm cao, cách âm ổn trong phân khúc và chi phí bảo dưỡng thấp khiến mẫu xe này trở thành lựa chọn quen thuộc cho nhu cầu gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ.

Hơn nữa, xe mới 100% tạo cảm giác yên tâm về nguồn gốc, không lo lịch sử va chạm hay ngập nước, và người mua được hưởng trọn vẹn chế độ bảo hành chính hãng. Xét về giá, việc bỏ ra khoảng 750 triệu đồng lăn bánh để sở hữu xe mới đôi khi hợp lý hơn việc chọn một chiếc Yaris Cross đã sử dụng, dù xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Tóm lại, Yaris Cross HEV phù hợp với người cần một chiếc SUV hạng B nhập khẩu, công nghệ hybrid và ưu tiên di chuyển trong phố. Xpander Cross 2025 lại dành cho những ai đề cao tính rộng rãi, thực dụng và sự an tâm khi nhận xe mới.

Nếu gia đình từ 4 người trở lên hoặc thường xuyên đi xa, Xpander Cross là lựa chọn hợp lý trong tầm giá. Trường hợp đặc biệt coi trọng tiết kiệm nhiên liệu và muốn trải nghiệm công nghệ hybrid, Yaris Cross HEV sẽ đáng cân nhắc dù là xe đã qua sử dụng.