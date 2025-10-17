Doanh số Suzuki XL7 Hybrid tháng 9/2025 tăng gần 14%

Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 9/2025, mẫu xe Suzuki XL7 Hybrid đạt doanh số 249 xe, tăng 13,69% so với tháng 8/2025. Đây là mức doanh số theo tháng cao thứ hai của mẫu xe này kể từ đầu năm 2025, chỉ xếp sau tháng 3/2025 – thời điểm ghi nhận doanh số cao nhất với 275 xe.

Như vậy, doanh số cộng dồn năm 2025 của XL7 Hybrid tính tới hết tháng 9 đạt 1845 xe. Con số này hiện vẫn khiêm tốn so với doanh số của mẫu MPV 7 chỗ này trong năm 2024. Dù mới bán ra từ cuối tháng 8/2024, nhưng doanh số Suzuki XL7 Hybrid năm 2024 vẫn đạt 1315 xe, trung bình 328 xe/tháng.

Suzuki XL7 Hybrid 2025 là một trong những mẫu xe đáng chú ý trong phân khúc MPV 7 chỗ nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế mạnh mẽ, không gian rộng rãi và công nghệ tiết kiệm nhiên liệu. Phần thân xe trang bị ốp nhựa bảo vệ màu đen, thanh giá nóc tiện dụng, cùng gương chiếu hậu gập điện tự động. Đuôi xe mang dáng dấp của mẫu Ertiga nhưng được làm mới với cản sau đậm chất thể thao.

Không gian nội thất là một điểm mạnh lớn của Suzuki XL7 Hybrid, với cấu trúc 3 hàng ghế đủ cho 7 người lớn ngồi thoải mái. Ghế ngồi bọc da pha nỉ tiêu chuẩn và có tùy chọn nâng cấp lên bọc da hoàn toàn. Ghế lái chỉnh cao thấp, hàng ghế giữa trượt một chạm và hàng ghế thứ 3 gập 50:50 giúp tăng khả năng chứa hành lý khi cần.

Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, tích hợp camera lùi và kết nối điện thoại thông minh. Các tiện ích hiện đại như điều hòa tự động, khởi động nút bấm Start-Stop, sạc không dây, cốp điện kèm đá chân mở cốp và camera 360 độ đều hiện diện, mang đến trải nghiệm tiện nghi vượt mong đợi.

Về vận hành, Suzuki XL7 Hybrid 2025 được trang bị động cơ 1.5L kết hợp mô-tơ điện và pin lithium-ion, cho công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Xe được cải thiện khả năng cách âm và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Hệ thống an toàn đầy đủ với cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HHC, túi khí SRS, ISOFIX, cảm biến đỗ xe, camera 360 và gương chiếu hậu tích hợp camera hành trình.

Hiện xe được bán với giá bán 599,9 triệu đồng cho tất cả các phiên bản màu sắc. Đồng thời, hãng sản xuất Nhật Bản đang thực hiện hỗ trợ lệ phí trước bạ 100% cho mẫu xe 7 chỗ này.