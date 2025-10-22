Đề xuất rút ngắn thời gian kiểm tra xe hoán cải ô tô

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định trong lĩnh vực đăng kiểm đường bộ, với điểm đáng chú ý là rút ngắn thời gian kiểm tra và đánh giá xe cải tạo từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc. Cụ thể, động thái này nhằm giảm thủ tục hành chính, tăng tính linh hoạt cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình cải tạo phương tiện.

Theo dự thảo sửa đổi Điều 23 Thông tư 47/2024/TT-BGTVT, cơ sở đăng kiểm chỉ cần 3 ngày để xem xét hồ sơ thiết kế cải tạo xe. Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ quy chuẩn về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT & BVMT), đơn vị đăng kiểm sẽ thông báo thời gian và địa điểm kiểm tra thực tế cho chủ phương tiện.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ sở đăng kiểm có trách nhiệm thông báo rõ nội dung cần bổ sung, và chủ xe có 30 ngày để hoàn thiện. Nếu quá thời hạn, thủ tục sẽ phải thực hiện lại từ đầu. Quy trình kiểm tra thực tế được rút gọn, cập nhật dữ liệu điện tử.

Theo dự thảo, quy trình kiểm tra thực tế được rút gọn linh hoạt tùy loại hình cải tạo: Với xe có hồ sơ thiết kế cải tạo, việc kiểm tra thực tế sẽ tiến hành trong vòng 3 ngày kể từ khi có thông báo. Với xe không cần lập hồ sơ thiết kế, quy trình kiểm tra có thể hoàn tất ngay trong ngày nếu hồ sơ hợp lệ.

Dự thảo cũng bổ sung trách nhiệm của cơ sở đăng kiểm trong việc kiểm tra tính pháp lý của đơn vị thiết kế và đơn vị cải tạo, nhằm ngăn chặn tình trạng chứng nhận khống, cải tạo trái phép hoặc sai phạm trong hoạt động đăng kiểm.

Sau khi xe được chứng nhận đạt yêu cầu, toàn bộ dữ liệu sẽ được cập nhật lên hệ thống phần mềm quản lý cải tạo và cơ sở dữ liệu chứng nhận. Đáng chú ý, khi cấp lại Giấy chứng nhận cải tạo, cơ sở đăng kiểm sẽ thu lại bản chính giấy chứng nhận cũ thay vì bản sao như trước, giúp tăng tính quản lý, tránh trùng lặp và sai lệch hồ sơ.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc rút ngắn thời gian kiểm tra xe cải tạo nằm trong kế hoạch triển khai Nghị quyết 66/NQ-CP của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính. Khi áp dụng, quy định mới dự kiến giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đưa xe cải tạo vào hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải.