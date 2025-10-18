Điểm qua những chi tiết mới trên mẫu xe Hyundai Stargazer bản nâng cấp

Hyundai Stargazer phiên bản nâng cấp vừa được ra mắt tại thị trường toàn cầu. Với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý về thiết kế, công nghệ và trang bị an toàn. Là mẫu MPV 7 chỗ chiến lược của Hyundai, Stargazer thế hệ mới không chỉ được tinh chỉnh toàn diện về ngoại hình mà còn tích hợp thêm nhiều tiện ích vượt trội nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Từ không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi cho đến khả năng vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu. Stargazer đang dần khẳng định vị thế trong phân khúc xe gia đình đô thị và đây là mẫu xe này hứa hẹn sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình hiện đại Việt Nam trong năm nay.

Xe được định vị trong phân khúc MPV 7 chỗ và được thiết kế để phục vụ hoàn hảo cho nhu cầu đi lại gia đình trong đô thị và đường dài. Với hàng loạt thay đổi về thiết kế, trang bị và giá bán. Đặc biệt đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm sự tiện nghi, an toàn và kinh tế.

Ngay từ khi ra mắt, xe đã nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ thiết kế hiện đại, nội thất tối ưu và công nghệ thông minh vượt trội. Xe mang diện mạo hoàn toàn mới, với ngôn ngữ thiết kế “Parametric Dynamics”. Đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ “H” độc đáo nối liền hai cụm đèn pha. Lưới tản nhiệt dạng tổ ong bản lớn giúp tổng thể xe thêm phần bề thế.

Thân xe gọn gàng, gân dập nổi tinh tế và cụm đèn hậu LED kéo dài, tạo cảm giác liền mạch và hiện đại. Xe được trang bị mâm đúc hợp kim 17 inch kiểu dáng thể thao. Mang lại cảm giác vững chãi và cá tính. Với kích thước tổng thể tối ưu và khoảng sáng gầm cao. Xe rất thích hợp với điều kiện đường xá Việt Nam.

Khoang nội thất của xe được thiết kế tối ưu không gian cho 7 người. Ghế ngồi bọc da cao cấp, hàng ghế thứ 2 và 3 có thể gập phẳng linh hoạt để mở rộng khoang hành lý. Điểm nhấn trong cabin là màn hình cảm ứng trung tâm 10.25 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto, cụm đồng hồ kỹ thuật số hiển thị đa thông tin, điều hòa tự động và cửa gió cho hàng ghế sau. Ngoài ra, xe còn tích hợp nhiều tiện nghi đáng giá như: sạc không dây, cổng USB cho mọi hàng ghế, hộc chứa đồ tiện dụng, đèn viền nội thất ambient light, giúp nâng tầm trải nghiệm người dùng.

Hyundai Stargazer phiên bản nâng cấp được trang bị động cơ Smartstream, dung tích 1.5L MPI, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT mượt mà. Hệ dẫn động cầu trước, hệ thống treo McPherson trước và thanh xoắn phía sau giúp xe vận hành ổn định trên nhiều địa hình. Xe còn hỗ trợ 3 chế độ lái: Eco, Normal và Sport, phù hợp với nhiều phong cách di chuyển.

Khả năng cách âm của xe cũng được cải thiện đáng kể, giúp hành khách cảm thấy thư giãn hơn trong suốt hành trình. Ngoài ra, xe sở hữu loạt trang bị an toàn nổi bật, trong đó đáng chú ý là gói công nghệ Hyundai SmartSense với: Cảnh báo điểm mù (BCW) / Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCCW) / Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) / Cảnh báo lệch làn (LDW) / Phanh khẩn cấp tự động (FCA).

Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống 6 túi khí, camera lùi, cảm biến va chạm và hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (SCC). Những trang bị này đưa Stargazer trở thành một trong những mẫu MPV an toàn nhất phân khúc.

Hyundai Stargazer là sự lựa chọn lý tưởng cho gia đình hiện đại, đặc biệt phù hợp với người dùng cần một mẫu xe 7 chỗ đa dụng, tiện nghi, tiết kiệm và an toàn. Và tại thị trường Việt Nam xe hiện được phân phối chính với ba phiên bản. Và trong tháng 10 này, tùy vào phiên bản mẫu xe Hyundai Stargazer được ưu đãi lên đến 50 triệu đồng.

Bảng giá niêm yết tất các phiên bản của dòng xe Hyundai Stargazer như sau: