Từ 1-9, học viên bỏ thi các đợt sát hạch bằng lái xe sẽ phải thi bộ đề mới

Theo Cục CSGT, tính từ ngày 19-4 đến 30-7, lực lượng CSGT cả nước đã tổ chức 2.001 kỳ sát hạch cho 713.197 học viên. Kết quả có 69,7% người dân thi đạt. Theo Cục CSGT, trong hơn 3 tháng qua, công an các địa phương trong cả nước đã tổ chức sát hạch 2.001 kỳ thi với 713.197 bộ hồ sơ.

Dự kiến sẽ hoàn thành các đợt sát hạch bằng lái xe cho các hồ sơ còn tồn động trong tháng 8-2025. Ảnh: TN

Cục CSGT cho biết, đến nay còn 36.840 trường hợp đã hoàn thành chương trình đào tạo trước 1-3, nhưng chưa tổ chức sát hạch, trong đó có 26.502 hồ sơ hạng C, chiếm 72,6%. Công an các địa phương tiếp tục tổ chức sát hạch, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 8-2025.

"Đối với người dân đã hoàn thành chương trình đào tạo lái xe trước ngày 1-3 thì liên hệ với trung tâm đào tạo lái xe nơi học, hoặc phòng CSGT nơi cư trú để nắm bắt lịch sát hạch"- Đại diện Cục CSGT lưu ý.

Kể từ 1-9 đều áp dụng bộ đề mới hoàn toàn

Một số học viên đã hoàn thành khoá học thắc mắc vậy sau thời điểm này thì khi đi thi sát hạch, các học viên sẽ thi theo bộ đề thi nào.

Trao đổi với PLO, đại diện một Trung tâm sát hạch tại TP.HCM cho biết đối với học viên thuộc các khóa học khai giảng trước ngày 1-1-2025, kể cả các trường hợp vắng, trượt các kỳ sát hạch trước đó sẽ được sử dụng bộ 600 câu hỏi cũ do Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) ban hành để thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe đến hết ngày 31-8-2025.

Đối với học viên thuộc các khóa học khai giảng sau ngày 1-1-2025, kể cả các trường hợp vắng hay trượt các kỳ sát hạch trước đó đều phải sử dụng bộ 600 câu hỏi mới do Cục CSGT - Bộ Công an ban hành để thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ kể từ ngày 1-6-2025.

Kể từ ngày 1-9-2025 trở đi, mọi trường hợp đăng kí thi sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đều phải thi thống nhất theo bộ 600 câu hỏi mới. Ảnh: TN

Kể từ ngày 1-9-2025 trở đi, mọi trường hợp đăng kí thi sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đều phải thi thống nhất theo bộ 600 câu hỏi mới do Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an ban hành.

“Vì vậy, các học viên có lớp khai giảng trước 1-1-2025 phải tranh thủ tham dự các đợt thi sát hạch trong thời gian tới, nếu sau 31-8 sẽ phải thi sang bộ đề mới theo quy định”- vị đại diện Trung tâm sát hạch cho hay.

Sự khác nhau bộ đề mới

Theo Cục CSGT, bộ đề mới còn được cải tiến toàn diện về nội dung và cấu trúc nhằm nâng cao chất lượng đầu ra, đồng thời chấm dứt tình trạng học đối phó, học mẹo kéo dài những năm qua.

Bộ đề gồm 600 câu hỏi được phân chia rõ ràng theo từng chương mục, bao phủ toàn diện các kiến thức cần thiết cho người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

Nội dung không chỉ dừng lại ở luật giao thông, biển báo hay kỹ thuật lái xe mà còn bổ sung nhiều câu hỏi tình huống thực tiễn và kỹ năng xử lý nguy hiểm - một điểm cải tiến quan trọng nhằm đánh giá năng lực thực sự thay vì chỉ kiểm tra lý thuyết máy móc. Điều này đồng nghĩa với việc người thi không thể tiếp tục học vẹt hay học mẹo như trước mà phải thực sự hiểu và vận dụng được kiến thức trong thực tế.

Các học viên cần tham dự các đợt sát hạch để không phải ôn thi bộ đề mới. Ảnh: TN

Trong bộ đề còn có nhóm câu điểm liệt liên quan đến các hành vi nguy hiểm nghiêm trọng như vượt đèn đỏ, lái xe khi có nồng độ cồn, đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát giao thông… Trả lời sai bất kỳ câu điểm liệt nào thí sinh sẽ bị đánh trượt ngay lập tức, bất kể tổng số câu đúng. Đây là yếu tố bắt buộc thí sinh phải học kỹ, nắm chắc luật và không được phép chủ quan hay coi nhẹ bất kỳ phần nào của đề thi.

Cấu trúc đề thi cũng được quy định rõ ràng tùy theo từng hạng giấy phép. Hạng A1, A2 và B1 số tự động có 25 câu hỏi, thí sinh phải trả lời đúng ít nhất 21 câu và không sai câu điểm liệt. Hạng B1 thường và B2 có 35 câu hỏi, yêu cầu đạt tối thiểu 32 câu đúng cùng điều kiện câu điểm liệt. Các hạng C, D, E, F gồm 40 câu, thí sinh cần đúng ít nhất 37 câu và không được sai câu điểm liệt. Thời gian làm bài vẫn duy trì từ 15 đến 20 phút tùy hạng.

Việc học theo mẹo, học tủ hay chỉ đơn thuần ôn luyện lý thuyết suông sẽ không còn hiệu quả mà thậm chí có thể dẫn đến trượt do sai câu điểm liệt hoặc không hiểu đúng tình huống thực tế. Người thi cần tập trung ôn luyện toàn diện, chú trọng luyện tập câu hỏi tình huống và kỹ năng xử lý nguy hiểm.