Đây là các mẫu xe sử dụng rồi vẫn được nhiều người săn đón dịp cuối năm

Xe cũ vẫn là lựa chọn tốt của đa số người dùng khi không có quá nhiều ưu thế về tài chính, trong thời gian gần đây đã có những mẫu xe cũ khá mới có thể mua lại mà không phải đắn đo quá nhiều. Còn ít ngày nữa là tới dịp Tết Nguyên đán, tuy nhiên vẫn đủ thời gian để người dùng có thể sắm cho mình một chiếc xe cũ để du xuân.

Trong vô vàn lựa chọn thì xe cũ vẫn là lựa chọn nhanh gọn nhất và trên thị trường hiện nay các mẫu xe cũ rất đa dạng. Và trong số đó thì có 3 dòng xe được khá nhiều quan tâm bởi chất lượng ổn định, linh kiện có đủ và cộng đồng người dùng đông đảo.

Mitsubishi Xpander

Từ khi ra mắt đến nay, Mitsubishi Xpander liên tục khuấy đảo thị trường ô tô khi liên tục có những mốc doanh số không tưởng và loại bỏ được không ít mẫu xe ra khỏi cuộc chơi. Chính vì thế mà lượng xe cũ có phần dồi dào.

Ở thời điểm hiện tại Mitsubishi Xpander vẫn giữ được những yếu tố thực dụng như không gian 7 chỗ rộng rãi, ngoài hình bắt máy, gầm cao, lượng tiêu thụ nhiên liệu vừa phải, vận hành ổn định, nhiều tiện nghi,… Và hiện đang được rao bán với mức giá dao động trung bình 500 triệu đồng.

Hoặc nếu muốn tối ưu chi phí có thể lựa chọn phiên bản số sàn sẽ rẻ hơn khoảng 20 đến 30 triệu đồng hay may mắn sẽ săn tìm được phiên bản Xpander Cross có nhiều ưu điểm hơn so với bản thường với giá bán không cao hơn 650 triệu đồng.

Riêng trong tháng 12/2022, Mitsubishi Xpander bán ra 1.856 chiếc tiếp tục là mẫu MPV ăn khách nhất, đồng thời lọt nhóm 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường tháng 12/2022. Và là top 3 mẫu xe bán chạy nhất trong năm 2022.

VinFast Fadil

Ở phân khúc giá rẻ thì ngày trước Kia Morning và Hyundai i10 được bày bán khá nhiều tuy nhiên hiện nay mẫu xe VinFast Fadil lại được cộng đồng người dùng đánh giá cao hơn bởi động cơ khỏe, cảm giác lái ổn, khung gầm cứng cáp đặc biệt là chi phí bảo dưỡng, phụ tùng thấp hơn so với mặt bằng chung nên được lòng người dùng khá nhiều.

Mặc dù đã không còn được sản xuất mới, nhưng VinFast Fadil vẫn ghi điểm nhờ các tính năng an toàn như 2 túi khí, phân phối lực phanh điện tử, chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, chống lật, cảnh báo thắt dây an toàn 2 hàng ghế, căng đai khẩn cấp hàng ghế trước và móc ghế an toàn trẻ em ISOFIX.

Tuy nhiên VinFast Fadil vẫn còn không ít nhược điểm như ghế sau khá đứng, không gian có phần nhỏ, điều hòa cơ, không có màn hình giải trí tuy nhiên trong khoảng giá tầm 300 đến 350 triệu đồng thì khó có mẫu xe nào hợp lý hơn khi vừa có thể phục vụ gia đình lẫn chạy dịch vụ.

Hyundai SantaFe

Mặc dù có thời gian mẫu xe này có giá bán chênh lệch khá cao và khan hàng, nhưng ở thời điểm hiện tại mẫu xe này đang có những ưu đãi mạnh về giá bán, nhờ đó mà giá xe cũ cũng có khá nhiều biến động nhất là các mẫu xe thế hệ trước vẫn chưa lỗi thời.

Trên thị trường xe cũ, người dùng có thể dễ dàng tìm thấy Hyundai SantaFe đời 2015 còn tốt với giá từ 700 triệu hay đời từ 2016 – 2020 có mức giá cao hơn 1-200 triệu đồng. Hoặc với số tiền từ 900 triệu trở lên, có rất nhiều xe Hyundai Santa Fe đời từ 2020 - 2022 chạy lướt tùy phiên bản mà có giá khác nhau.

Tuy nhiên khi mua xe cũ, dù là showroom hay người thân bán thì người mua vẫn nên ưu tiên cho những xe có lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa rõ ràng và đầy đủ, số km khớp với số km bảo dưỡng. Dùng các dịch vụ kiểm tra xe cũ và đem tới 2 trung tâm bảo dưỡng để đối chiếu. Không nên đánh giá chất lượng xe dựa trên các hình thức bên ngoài.

