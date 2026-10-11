Yamaha CYGNUS XR 155 2026 trình làng: Giá ngang SH, trang bị không kém cạnh

Hướng tới một mẫu xe tay ga cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố, CYGNUS XR 155 gây ấn tượng với ngoại hình góc cạnh, mang phong cách thể thao. Xe được tích hợp đèn pha Projector LED nhỏ gọn, cùng công nghệ cho phép người lái chuyển đổi giữa ánh sáng trắng và ánh sáng vàng ấm tùy theo điều kiện thời tiết hoặc mặt đường. Ngoài đèn pha, toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe đều sử dụng công nghệ LED.

Về sức mạnh, CYGNUS XR 155 được tích hợp động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, 4 van, làm mát bằng dung dịch, dung tích 155 cc, tích hợp công nghệ VVA, viết tắt của Variable Valve Actuation. Động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 14,7 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại khoảng 13,8 Nm tại 6.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số vô cấp CVT.

Yamaha cũng đưa tới CYGNUS XR 155 bộ khung thép dạng ống bất đối xứng mang mã DL8 mới, tạo sự ổn định khi vận hành. Bên cạnh đó là vành 12 inch và lốp kích thước trước/sau lần lượt là 110/70-12 và lốp 130/70-12. Xe sử dụng hệ thống phuộc ống lồng trước, phía sau là giảm xóc lò xo đôi kèm bình dầu.

Đảm bảo an toàn là hệ thống phanh gồm đĩa trước đường kính 267 mm kết hợp cùm phanh hai piston và đĩa sau đường kính 230 mm. Đáng chú ý, cả hệ thống chống bó cứng phanh ABS và kiểm soát lực kéo TCS đều được trang bị tiêu chuẩn, góp phần nâng cao khả năng kiểm soát xe trong những tình huống phanh gấp hoặc khi độ bám đường không ổn định.

Bên cạnh đó, mẫu tay ga này cũng được tích hợp hàng loạt các trang bị hiện đại với cụm đồng hồ kỹ thuật số, có tích hợp Y-Connect TWN, cho phép người dùng sử dụng điện thoại thông minh để mở khóa xe. Xe cũng được tích hợp smartkey, cổng sạc USB Type-C hỗ trợ chuẩn sạc nhanh QC 3.0, đồng thời cốp chứa đồ 28 lít mang tới nhiều tiện dụng khi dùng.

Xe có kích thước tổng thể dài 1.865 mm, rộng 715 mm và cao 1.125 mm, với chiều dài cơ sở 1.340 mm. Chiều cao yên ở mức 785 mm, trong khi trọng lượng vận hành khoảng 129 kg. Bình nhiên liệu có dung tích 6,1 lít. Theo số liệu được công bố, xe có mức tiêu hao nhiên liệu của xe vào khoảng 46,8 km/lít.

Tại thị trường Đài Loan, CYGNUS XR 155 có giá khởi điểm từ 109.500 Đài tệ - khoảng 88,5 triệu đồng.