"Ngựa chiến" Honda Africa Twin 2027 gây bất ngờ với động cơ mới và loạt công nghệ hiện đại

Đây là màn thay đổi toàn diện của dòng Africa Twin, thay thế thế hệ CRF1100L trước đó với hàng loạt nâng cấp về động cơ, khung sườn, hệ thống treo và công nghệ. Đáng chú ý, Honda còn bổ sung phiên bản hoàn toàn mới Africa Twin Enduro Sports, bên cạnh hai phiên bản quen thuộc là Africa Twin tiêu chuẩn và Adventure Sports.

Điểm nâng cấp quan trọng nhất nằm ở động cơ Parallel Twin hai xi-lanh, làm mát bằng dung dịch, được tăng dung tích từ 1.084cc lên 1.131cc. Honda đã điều chỉnh đường kính xi-lanh lên 94mm, đồng thời cải tiến tỷ số nén, piston, trục cam, thanh truyền và hệ thống nạp, xả. Nhờ đó, động cơ mới đạt công suất tối đa 87,5 kW, tương đương khoảng 117 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 119 Nm tại 5.700 vòng/phút. Xe tiếp tục có hai tùy chọn hộp số sàn 6 cấp và hộp số ly hợp kép DCT.

Bên cạnh động cơ mạnh hơn, Honda còn thiết kế lại khung sườn và gắp sau, giúp giảm khoảng 1,4kg trọng lượng. Đặc biệt, bình xăng được chia thành hai phần, trong đó một phần bố trí bên dưới yên xe nhằm hạ thấp trọng tâm, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và điều khiển, nhất là khi di chuyển ở tốc độ thấp hoặc trên địa hình khó.

Ở phiên bản tiêu chuẩn, Africa Twin 2027 tiếp tục hướng đến khả năng vận hành đa dụng với bánh trước 21 inch, bánh sau 18 inch và vành nan hoa không săm. Hệ thống treo sử dụng Showa EERA kết hợp công nghệ Honda Skyhook Control, cho phép điều chỉnh lực giảm chấn linh hoạt theo chuyển động của xe. Phuộc trước USD 49mm có hành trình 220mm, phía sau đạt 210mm. Chiều cao yên điều chỉnh trong khoảng 850–870mm, trong khi trọng lượng xe lần lượt khoảng 237kg với bản số sàn và 247kg với bản DCT.

Đáng chú ý nhất trong dòng sản phẩm mới là Africa Twin Enduro Sports, phiên bản được phát triển chuyên biệt cho những người đam mê off-road. Thiết kế xe lấy cảm hứng từ mẫu xe đua Dakar Rally CRF450 RALLY, với phần đầu thanh thoát, chắn bùn trước đặt cao và thân xe được tinh giản hơn.

Xe sử dụng phuộc trước Showa USD 49mm dạng Closed Cartridge, hành trình phuộc trước 240mm và sau 230mm. Khoảng sáng gầm đạt 260mm, cao hơn 20mm so với bản tiêu chuẩn, trong khi chiều cao yên ở mức 870–890mm. Đặc biệt, Enduro Sports có trọng lượng khoảng 228kg với bản thường và 239kg với bản DCT, nhẹ hơn phiên bản tiêu chuẩn khoảng 9kg. Honda cũng bổ sung chế độ lái OFFROAD+ nhằm tăng khả năng kiểm soát trên các bề mặt có độ bám thấp.

Trong khi đó, Africa Twin Adventure Sports tiếp tục tập trung vào nhu cầu touring đường dài với bình xăng dung tích khoảng 24 lít, cho tầm hoạt động ước tính 480km theo tiêu chuẩn WMTC. Phiên bản này sử dụng bánh trước 19 inch, hệ thống treo Showa EERA kết hợp Honda Skyhook Control. Trang bị tiện nghi gồm màn hình thông tin 5,7 inch, màn hình TFT cảm ứng màu 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto, ngăn chứa điện thoại có khóa, cổng USB-C và kính chắn gió chỉnh điện.

Đặc biệt, hệ thống Honda SENSING RIDE lần đầu tiên xuất hiện trên mô tô Honda và được cung cấp dưới dạng tùy chọn cho Africa Twin Adventure Sports. Hệ thống sử dụng radar sóng milimet phía trước và phía sau, hỗ trợ nhiều tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng Adaptive Cruise Control, Stop & Go, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù và cảnh báo va chạm phía sau. Hệ thống này hoạt động kết hợp với hộp số DCT nhằm tăng sự thuận tiện khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc.

Về ngoại hình, Africa Twin 2027 vẫn giữ cụm đèn pha đôi Twin Eyes đặc trưng nhưng được tinh chỉnh nhỏ gọn và sắc sảo hơn. Phần đầu xe có tạo hình mạnh mẽ, trong khi đuôi xe được thu gọn, mang lại tổng thể thể thao và hiện đại hơn. Honda cũng bổ sung logo Honda Flagship WING màu bạc và đen trên bình xăng, khẳng định vị thế của dòng xe Adventure đầu bảng.

Hiện Honda chưa công bố giá bán chính thức của Africa Twin 2027.