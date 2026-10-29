Dưới 600 triệu đồng, nên chọn Toyota Vios hay Hyundai Accent?

Hyundai Accent có giá niêm yết dao động từ 439-569 triệu đồng. Trong khi đó, Toyota Vios cũng có giá bán hấp dẫn, chỉ dao động từ 458-545 triệu đồng. Cả hai dòng xe này đều là những mẫu sedan hạng B hút khách trên thị trường hiện nay. Trong thực tế, mỗi mẫu xe đều có ưu thế riêng của mình.

Về ngoại thất

Toyota Vios 2026 và Hyundai Accent 2026 đều sở hữu thiết kế sedan hiện đại, trẻ trung, nhưng Vios thiên về sự gọn gàng, lịch lãm, còn Accent mang phong cách thể thao, cá tính hơn.

Dòng sedan Vios có kích thước dài x rộng x cao 4.425 x 1.730 x 1.475 mm, chiều dài cơ sở 2.550 mm và khoảng sáng gầm 133 mm. Kích thước này nhỏ hơn Accent với thông số tương ứng 4.535 x 1.765 x 1.485 mm, 2.670 mm và 165 mm.

Phần đầu xe, Toyota Vios nổi bật với lưới tản nhiệt tạo hiệu ứng 3D và đèn pha LED projector, trong khi Accent gây chú ý với dải đèn định vị ngang và cụm đèn pha LED đặt thấp. Thân xe Vios có các đường nét đơn giản, gương chỉnh gập điện tích hợp đèn báo rẽ và mâm hợp kim 15 inch.

Trong khi đó, Accent tạo điểm nhấn bằng những đường dập nổi sắc nét, gương hai tông màu và mâm 15 hoặc 16 inch tùy phiên bản. Ở phía sau, Vios sử dụng cụm đèn hậu LED thiết kế cân đối, còn Accent nổi bật với đèn LED 3D và cản sau mang dáng vẻ thể thao.

Có thể thấy, ở góc độ ngoại thất, Toyota Vios phù hợp với khách hàng yêu thích thiết kế thanh lịch, thực dụng. Còn dòng xe Hàn Quốc Hyundai Accent lại cuốn hút người dùng ưu tiên kiểu dáng năng động, kích thước lớn và khoảng sáng gầm cao hơn.

Về nội thất

Xét về nội thất, Toyota Vios 2026 thiên về sự thực dụng, dễ sử dụng, trong khi Hyundai Accent 2026 gây ấn tượng với thiết kế hiện đại và cách bố trí đậm chất công nghệ.

Nếu Vios sử dụng vô lăng ba chấu truyền thống cùng màn hình cảm ứng 9 inch, Accent nổi bật với vô lăng hai chấu và cụm màn hình đôi nối liền, dù màn hình giải trí chỉ 8 inch. Cả hai đều hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, đáp ứng nhu cầu kết nối và giải trí của người dùng.

Về ghế ngồi, Vios có ghế da trên các phiên bản được trang bị, còn Accent phân biệt rõ hơn khi hai bản thấp dùng ghế nỉ, bản Đặc biệt và Cao cấp sử dụng ghế da. Điểm cộng đáng chú ý của Accent là tính năng làm mát hàng ghế trước, phù hợp với khí hậu nóng, trong khi Vios bản G CVT có điều hòa tự động và lẫy chuyển số.

Về an toàn, Vios G CVT được trang bị gói Toyota Safety Sense, còn hệ thống hỗ trợ lái trên Accent phụ thuộc vào phiên bản cụ thể.

Như thế, ở khía cạnh nội thất, dòng xe Nhật Bản Toyota Vios ghi điểm ở màn hình lớn và công nghệ an toàn trên bản cao cấp. Đối lại, Hyundai Accent ghi điểm rõ ràng ở thiết kế cabin nổi bật và tiện nghi làm mát ghế.

Động cơ và an toàn

Toyota Vios 2026 và Hyundai Accent 2026 đều sử dụng động cơ xăng 1.5L, nhưng Accent nhỉnh hơn về sức mạnh với công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, so với mức 106 mã lực và 140 Nm của Vios. Cả hai mẫu xe đều cung cấp lựa chọn hộp số sàn và CVT, phù hợp với nhu cầu di chuyển đa dạng từ đô thị đến đường trường.

Về vận hành, Vios sử dụng hệ thống treo trước MacPherson và treo sau thanh xoắn, hướng đến sự cân bằng giữa êm ái và ổn định. Xét về an toàn, cả hai đều có các hệ thống hỗ trợ phanh và cân bằng thân xe, trong khi Vios bản G CVT được trang bị Toyota Safety Sense và Accent có Hyundai SmartSense tùy phiên bản. Vios E MT và E CVT có 3 túi khí, bản G CVT có thêm các tính năng hỗ trợ lái, còn Accent có 2 túi khí ở các bản thấp và 6 túi khí ở bản Cao cấp theo thông tin được cung cấp.

Về tiết kiệm nhiên liệu, Vios có mức tiêu hao kết hợp công bố từ 5,74–5,92 lít/100 km, trong khi chưa có số liệu tương ứng của Accent trong thông tin trên để đối chiếu trực tiếp.

Các thông số như trên cho thấy, Accent có lợi thế về công suất động cơ. Trong khi đó, Vios nổi bật với mức tiêu hao nhiên liệu đã công bố và chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Đánh giá chung

Với mức giá 439–569 triệu đồng, Hyundai Accent 2026 có lợi thế về thiết kế thể thao, nội thất hiện đại và động cơ mạnh hơn, phù hợp với khách hàng trẻ ưu tiên kiểu dáng cùng tiện nghi. Trong khi đó, Toyota Vios 2026 có giá 458–545 triệu đồng, nổi bật ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu, tính thực dụng và chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP, phù hợp với nhu cầu gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ. Nếu ưu tiên thiết kế, trang bị và khả năng vận hành, nên chọn Hyundai Accent; nếu đề cao tính kinh tế và nhu cầu sử dụng lâu dài, Toyota Vios là lựa chọn đáng cân nhắc.