“Hung thần” giấu mặt khiến hàng triệu tài xế móc ví mỗi năm và cách phòng tránh

Những ổ gà này có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng nếu xe của người dùng vô tình đâm phải. Từ pothole (ổ gà) có nguồn gốc từ từ “pot” (nồi) trong tiếng Anh thế kỷ 14, có nghĩa là hố sâu, và đã được sử dụng từ đầu thế kỷ 20 để mô tả tình trạng này trên đường.

Người dùng cần chú ý đến những ổ gà trên đường.

Quá trình hình thành ổ gà bao gồm ba yếu tố chính: vết nứt trên mặt đường, nước thấm vào các vết nứt và tác động của phương tiện giao thông. Cụ thể, quá trình này diễn ra qua nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là sự xuất hiện của các vết nứt do mặt đường không đủ khả năng chịu tải trọng.

Các yếu tố như nhựa đường cũ, hệ thống thoát nước kém và sửa chữa không đạt tiêu chuẩn có thể làm tăng tốc độ hình thành ổ gà. Khi nước thấm vào các vết nứt, nó làm mềm lớp đất nền và suy yếu kết cấu mặt đường. Tải trọng mà các phương tiện giao thông gây nên sẽ tiếp tục phá vỡ mặt đường, dẫn đến sự hình thành ổ gà. Ở những vùng khí hậu lạnh, chu kỳ đóng băng và tan băng càng làm tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn, khiến ổ gà ngày càng sâu và rộng.

Chỉ riêng tại Mỹ trong năm 2022, tổng chi phí sửa chữa thiệt hại do ổ gà gây ra đã lên đến gần 18 tỷ USD.

Theo một khảo sát của Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ (AAA) vào năm 2023, chi phí sửa chữa ổ gà đã ảnh hưởng đến 44 triệu tài xế trong năm 2022, với mỗi tài xế phải chi trung bình 406 USD (khoảng 10,7 triệu đồng) cho mỗi lần sửa chữa. Tổng chi phí sửa chữa ước tính lên tới 17,864 tỷ USD trong một năm. Những va chạm với ổ gà có thể gây ra nhiều hư hỏng cho xe, từ lệch trục, lốp bị thủng, đến hư hỏng hệ thống treo và lái, tất cả đều tốn kém khi sửa chữa.

Để giảm thiểu rủi ro từ ổ gà, người lái xe nên tránh những khu vực có ổ gà nghiêm trọng và tìm các tuyến đường bằng phẳng hơn. Tránh lái xe qua các vũng nước, vì chúng có thể che giấu ổ gà. Giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để có thời gian phản ứng. Nếu không thể tránh khỏi ổ gà, hãy giữ chặt vô lăng và không phanh khi đi qua.