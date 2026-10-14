Hyundai Accent sang tay giá siêu hời, từ đời cũ tới đời mới

Thị trường xe Hyundai Accent đã qua sử dụng đang có nhiều lựa chọn với giá rao bán từ 345 triệu đồng đến 475 triệu đồng, trải dài từ đời 2019 đến 2024. Khảo sát 10 tin rao mới nhất cho thấy, mức giá trung bình của các xe là hơn 392 triệu đồng. Sự chênh lệch về giá chủ yếu đến từ năm sản xuất, phiên bản, số Km đã đi và tình trạng thực tế của từng chiếc xe.

Một số tin rao bán Hyundai Accent trên chợ mạng.

Hyundai Accent sang tay giá chỉ từ 345 triệu đồng

Trong nhóm khảo sát, chiếc Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt đời 2019 có giá thấp nhất, ở mức 345 triệu đồng. Ngược lại, phiên bản Accent 1.5 AT Cao cấp đời 2024 được rao bán với giá 475 triệu đồng. Khoảng cách 130 triệu đồng giữa hai xe mở ra nhiều lựa chọn cho người mua, từ những mẫu xe đã qua nhiều năm sử dụng đến các phiên bản đời mới với số Km còn tương đối thấp.

Ở nhóm xe đời 2024, Hyundai Accent 1.5 AT Đặc biệt màu xanh được rao bán tại TP.HCM với giá 449 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L, hộp số tự động, cấu hình 5 chỗ và đã đi 48.000Km. Theo thông tin từ người bán, xe không bị đâm đụng, ngập nước và có thể hỗ trợ kiểm tra trước khi giao dịch.

Cùng đời sản xuất, một chiếc Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp màu trắng được rao bán tại Hà Nội với giá 475 triệu đồng. Xe đã đi 26.000Km, thấp hơn 22.000Km so với chiếc bản Đặc biệt tại TP.HCM. Người bán cho biết đây là xe một chủ từ mới, nội thất và ghế da còn nguyên bản. Mức chênh lệch 26 triệu đồng giữa hai xe có thể là yếu tố để người mua cân nhắc, nhưng cần đối chiếu trang bị thực tế và tình trạng kỹ thuật trước khi quyết định.

Với ngân sách thấp hơn, người mua có thể tham khảo Hyundai Accent đời 2023. Một chiếc Accent 1.4 AT màu đen, đã đi 77.000Km, đang được rao bán tại Đắk Lắk với giá 380 triệu đồng. Theo tin đăng, xe có lịch sử bảo dưỡng tại hãng và được trang bị thêm màn hình Android, camera hành trình.

Ảnh thực tế một chiếc Hyundai Accent màu đỏ được rao bán chỉ 345 triệu đồng.

Trong khi đó, chiếc Hyundai Accent 1.4 AT đời 2023 màu trắng tại Hà Nội có giá 385 triệu đồng, đã đi 66.666Km. Người bán giới thiệu xe không đâm đụng, không ngập nước, máy móc và hộp số còn nguyên bản, đồng thời hỗ trợ vay ngân hàng. So với chiếc xe giá 380 triệu đồng, mẫu xe này có số Km thấp hơn nhưng giá cao hơn 5 triệu đồng.

Ở nhóm xe đời 2021 - 2022, giá rao bán dao động từ 370 triệu đồng đến 399 triệu đồng. Chẳng hạn, một chiếc Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt đời 2022 màu đen, đã đi 70.000Km, được rao bán tại Hải Phòng với giá 399 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Accent 1.4 AT Đặc biệt đời 2021 màu đen, đã đi 62.000Km, có giá 388 triệu đồng tại Hà Nội.

Cũng tại Hà Nội, một chiếc Hyundai Accent 1.4 AT đời 2021 màu đen khác được rao bán với giá 370 triệu đồng, đã đi 65.000Km. Như vậy, hai xe cùng đời có mức giá chênh lệch 18 triệu đồng dù số Km đã đi chỉ khác nhau 3.000Km. Khác biệt về phiên bản, trang bị, lịch sử bảo dưỡng và tình trạng sử dụng có thể ảnh hưởng đến giá bán, do đó người mua không nên chỉ căn cứ vào năm sản xuất và công-tơ-mét.

Với các mẫu xe đời 2020, giá rao bán trong khảo sát nằm trong khoảng 358 - 375 triệu đồng. Một chiếc Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt màu vàng cát tại TP.HCM có giá 358 triệu đồng, đã đi 50.000Km, được sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2020. Trong khi đó, chiếc Accent 1.4 AT Đặc biệt màu trắng tại Hà Nội được rao bán với giá 375 triệu đồng, đã đi 40.000Km.

Ở nhóm xe đời cũ hơn, Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt đời 2019 màu trắng có giá 345 triệu đồng, thấp nhất trong 10 tin khảo sát. Xe được rao bán tại Hà Nội, đã đi 128.000Km và được giới thiệu có các trang bị như cửa nóc, ghế da, chìa khóa điều khiển và vô lăng tích hợp phím chức năng. Tuy nhiên, số Km đã đi cao hơn đáng kể so với các mẫu xe còn lại, khiến việc kiểm tra động cơ, hộp số, hệ thống treo và lịch sử bảo dưỡng trở nên cần thiết trước khi mua.

Nhìn chung, với khoảng 350 - 400 triệu đồng, người mua có thể tìm được Hyundai Accent đời 2019 - 2022, trong khi ngân sách gần 450 - 475 triệu đồng mở ra lựa chọn các mẫu xe đời 2024. Đây là giá rao bán, chưa phải giá giao dịch cuối cùng và có thể thay đổi sau khi thương lượng hoặc kiểm tra xe.

Lưu ý khi mua xe cũ

Khi mua Hyundai Accent cũ, người mua nên kiểm tra giấy tờ pháp lý, số khung, số máy và lịch sử bảo dưỡng, đồng thời xác minh tình trạng thế chấp hoặc các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu. Xe cần được kiểm tra kỹ để phát hiện dấu hiệu va chạm, ngập nước, sửa chữa kết cấu hoặc hư hỏng ở động cơ và hộp số. Số Km hiển thị trên đồng hồ cũng nên được đối chiếu với hồ sơ bảo dưỡng và mức độ hao mòn của nội thất.

Trước khi thanh toán, người mua nên lái thử xe và đưa phương tiện đến gara độc lập để kiểm tra tổng thể. Ngoài giá mua ban đầu, cần tính thêm chi phí sang tên, bảo hiểm, bảo dưỡng và các khoản sửa chữa có thể phát sinh. Một chiếc xe có giá rao bán thấp chưa chắc là lựa chọn tiết kiệm nếu cần thay thế nhiều bộ phận sau khi nhận xe.