Chi tiết mẫu xe Geely Coolray bản nâng cấp mới đầu tiên về Việt Nam

Mẫu B-SUV đô thị Geely Coolray bản nâng cấp vừa ra mắt thị trường Việt Nam với 3 phiên bản. Geely Coolray 2026 nổi bật với tinh thần thể thao, thiết kế cá tính và động cơ mạnh mẽ. Theo hãng chia sẻ, mẫu SUV đô thị Coolray đã ghi nhận doanh số cộng dồn hơn 1 triệu xe trên toàn cầu và hiện được phân phối tại hơn 50 thị trường, trở thành một trong những sản phẩm thành công nhất của Geely Auto.

Kế thừa những giá trị đã được khẳng định về chất lượng, độ bền và khả năng vận hành, Geely Coolray phiên bản mới tiếp tục được nâng cấp về thiết kế, công nghệ và trang bị nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng Việt Nam.

Geely Coolray bản nâng cấp vừa ra mắt thị trường Việt Nam.

Mẫu SUV đô thị Coolray đã ghi nhận doanh số cộng dồn hơn 1 triệu xe trên toàn cầu.

Khung gầm kiên cố bổ sung thép siêu cường: Được phát triển trên kiến trúc BMA với khung xe dạng lồng sử dụng 66% thép cường độ cao, trong đó có tới 15,2% thép dập nóng siêu cường (độ bền lên tới 1500 MPa) tại các vị trí trọng yếu, mang lại sự cứng vững và an tâm tuyệt đối trên mọi hành trình.

Ngôn ngữ thiết kế "Starlight Trail": Diện mạo "cool ngầu" được tạo nên bởi những chi tiết đặc trưng như cánh lướt gió thể thao cỡ lớn, kẹp phanh màu đỏ cùng cụm đèn hậu LED nối liền đầy ấn tượng.

Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế "Starlight Trail".

Nội thất thể thao, nhiều tiện nghi: Khoang nội thất mang đậm tinh thần thể thao với phối màu Đen – Đỏ cá tính, kết hợp cùng hàng loạt tiện nghi đáng giá như ghế trước làm mát, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, mang đến trải nghiệm thoải mái và tiện nghi trên mọi hành trình.

Vận hành nổi trội phân khúc: Trang bị động cơ xăng I4, dung tích 1.5L tăng áp hoàn toàn mới kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp dạng ướt. Động cơ này cho công suất 170 mã lực và có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 7,6 giây.

Khoang nội thất mang đậm tinh thần thể thao với phối màu Đen và Đỏ cá tính.

Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau.

Công nghệ và an toàn thông minh: Coolray 2026 được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS L2 với 16 tính năng thông minh và Camera 540 độ giả lập soi gầm.

Bảng giá niêm yết các phiên bản của dòng xe Geely Coolray: