Cận cảnh xe SUV cỡ lớn Chevrolet Suburban hoàn toàn mới tại TP.HCM

Thứ Bảy, ngày 05/02/2022 13:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Mẫu xe SUV 7 chỗ cỡ lớn Chevrolet Suburban thế hệ mới nhất có mặt tại Việt Nam.

Chevrolet Suburban là mẫu SUV cỡ lớn sử dụng nền tảng khung gầm rời body-on-frame. Về thiết kế, Suburban mang nhiều nét giống với mẫu bán tải Silverado. Đèn LED là tiêu chuẩn phía trước và sau, cùng với bánh xe 18 inch (20 inch là tùy chọn).

Xe sở hữu lưới tản nhiệt kiểu mới, đèn pha ăn khớp với lưới tản nhiệt, đèn định vị LED thiết kế uốn lượn. Ngoài bộ mâm mới, thân xe dường như không có sự thay đổi đáng chú ý nào. Đuôi xe cũng chỉ có một chút thay đổi nhỏ. Cụm đèn hậu kiểu mới nhưng vẫn có cấu trục quen thuộc, nẹp kim loại mạ chrome chính giữa.

Chiều dài trục cơ sở của Suburban được kéo dài 4,1 inch và dài hơn 1,3 inch tổng thể. Trong khi đó Tahoe mở rộng hơn nữa, chiều dài cơ sở của nó bây giờ kéo dài thêm 4,9 inch. Cả hai chiếc SUV sẽ cung cấp chín màu ngoại thất khi ra mắt.

Suburban trang bị cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 12,3 inch mới được trang bị từ phiên bản LT trở lên. Bên cạnh đó, xe có tới 13 camera ngoại thất hỗ trợ người lái quan sát địa hình tốt hơn. Các phiên bản LT trở lên hiện có Google Assistant, Google Maps và Google Play. Điều này cho phép người lái điều khiển các chức năng khác nhau, bao gồm cuộc gọi điện thoại, điều hướng và điều khiển điều hòa. Apple CarPlay và Android Auto hiện là trang bị tiêu chuẩn.

So với phiên bản cũ trước đó, hệ thống treo sau được nâng cấp lên loại độc lập đa liên kết. Hệ thống treo thích ứng của hãng là các tùy chọn có sẵn để tăng thêm sự thoải mái cho những chuyến đi. Ngoài ra, nền tảng mới cũng giúp cho Suburban và Tahoe có chiều cao sàn thấp hơn.

Hệ thống treo mới và chiều dài cơ sở kéo dài cũng giúp không gian bên trong xe rộng rãi hơn. Đối với Tahoe, không gian hàng thứ ba tăng thêm 66%, trong khi không gian ở Suburban tăng 19%. Đối với hành khách, những người ngồi ở hàng ghế thứ ba trên Tahoe có thêm 10 inch chỗ để chân trong khi hành khách trên Suburban 2021 có thêm khoảng 2 inch ở hàng thứ hai. Cả hai mô hình hiện nay đều có hàng ghế thứ hai trượt để dễ dàng ra vào phía sau.

Ở phiên bản có mặt tại Việt Nam sử dụng động cơ dầu Duramax, dung tích 3.0L tăng áp mới, cho công suất 277 mã lực và mô-men xoắn 623 Nm. Bất kể động cơ nào, hộp số tự động 10 cấp đều là tiêu chuẩn. Ngoài ra, xe còn các tùy chọn động cơ V8, dung tích 5.3L, cho công suất tối đa 355 mã lực. Chưa hết, xe còn có thêm lựa chọn động cơ V8, dung tích 6.2L, cho công suất 420 mã lực

Về an toàn, hệ thống hỗ trợ đỗ xe phía trước và phía sau, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo chệch làn đường là trang bị tiêu chuẩn. Tất cả phiên bản đời 2021 đều đã được trang bị rất nhiều công nghệ an toàn ấn tượng, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, phanh dành cho người đi bộ phía trước, cảnh báo va chạm phía trước và đèn pha thông minh. Bên cạnh đó, tính năng an toàn Buckle to Drive cũng là trang bị tiêu chuẩn, bắt buộc người lái và hành khách phía trước phải cài dây an toàn trước khi xe lăn bánh.

Chevrolet Suburban được đưa về Việt Nam theo diện nhập khẩu tư nhân, giá bán chính thức cho mẫu xe này vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên tại thị trường Mỹ chiếc SUV này có giá khởi điểm khoảng 80.000 USD tương đương hơn 1,8 tỷ đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/can-canh-xe-suv-co-lon-chevrolet-suburban-hoan-toan-moi-tai-tphcm-502022521329...Nguồn: http://danviet.vn/can-canh-xe-suv-co-lon-chevrolet-suburban-hoan-toan-moi-tai-tphcm-5020225213298327.htm