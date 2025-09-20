Mercedes-Benz ấn định thời gian ra mắt tiểu G-Class

Tại triển lãm IAA Mobility, Mercedes-Benz chính thức hé lộ kế hoạch mở rộng G-Class thành một thương hiệu con độc lập. Theo đó, hãng đang phát triển một mẫu SUV hoàn toàn mới, được ví như “tiểu” G-Class nhằm cạnh tranh trực tiếp với Land Rover Defender Sport.

Song song với đó, biến thể G-Class Cabriolet mui trần cũng sẽ trở lại, giúp đa dạng hóa dải sản phẩm. Mẫu SUV mới giữ bản sắc vuông vức biểu tượng, hướng tới biến G-Class thành thương hiệu con độc lập. Chủ tịch Ola Kallenius xác nhận nguyên mẫu thử nghiệm sẽ sớm xuất hiện trên đường. Mẫu SUV mới sử dụng khung gầm rời body-on-frame hình thang hoàn toàn mới, tối ưu hệ thống treo và bánh xe.

Giám đốc Công nghệ Markus Schafer nhấn mạnh phần lớn linh kiện sẽ là độc quyền, từ thân vỏ cho đến tay nắm cửa vốn là chi tiết mang tính biểu tượng của G-Class. Giám đốc Sáng tạo Gorden Wagener cho biết phiên bản thu nhỏ của G-Class sẽ giữ nguyên nét vuông vức đặc trưng nhưng được bổ sung chi tiết sắc sảo, đồ họa đèn trẻ trung hơn, vượt qua cả bản điện G 580 EQ ra mắt năm ngoái.

Ông khẳng định nhóm thiết kế phải “kìm hãm bản thân” để bảo tồn bản sắc, bởi G-Class là mẫu xe hiếm hoi có thể nhận diện ngay lập tức. Và khác với G-Class hiện vẫn duy trì cả động cơ đốt trong và bản điện, G-Class bản thu nhỏ sẽ chỉ có phiên bản thuần điện. Dù Mercedes-Benz chưa tiết lộ chi tiết hệ truyền động, mẫu SUV mới được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu năng mạnh mẽ, đồng thời mở ra kỷ nguyên điện hóa cho G-Class.

Với nền tảng khung gầm mới, định hướng thuần điện và thiết kế vừa giữ nguyên bản sắc vừa hiện đại hóa, phiên bản thu nhỏ G-Class hứa hẹn sẽ là sản phẩm chiến lược, giúp Mercedes-Benz biến G-Class thành thương hiệu con thực thụ. Đây cũng sẽ là mẫu xe quan trọng để hãng gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ, vốn đang ngày càng khốc liệt.