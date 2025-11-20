Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC mẫu xe PHEV đầu tiên về thị trường Việt Nam

Mercedes-Benz vừa giới thiệu GLE 400 e 4MATIC – mẫu SUV plug-in hybrid đầu tiên của hãng tại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong chiến lược điện hóa của thương hiệu. Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại với lưới tản nhiệt họa tiết ngôi sao ba cánh, cụm đèn MULTIBEAM LED và bộ mâm AMG 20 inch phủ màu xám Tremolite.

Tỷ lệ thân xe hài hòa cùng các chi tiết đặc trưng giúp mẫu SUV duy trì vẻ sang trọng và đậm chất nhận diện của Mercedes-Benz. Khoang nội thất của xe được hoàn thiện bằng vật liệu cao cấp, trang bị hệ thống đèn viền 64 màu và điều hòa khí hậu 4 vùng Thermotronic. Cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic, rèm che nắng chỉnh điện và ngăn để cốc giữ nhiệt góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng.

GLE 400 e là SUV plug-in hybrid đầu tiên của hãng tại thị trường Việt Nam.

Xe được trang bị cửa hít, sạc không dây và 7 cổng USB Type-C.

Gói Air Balance đi cùng hệ thống lọc khí Energizing Air Control giúp cải thiện chất lượng không khí trong cabin. Gói ENERGIZING Comfort cung cấp các chương trình thư giãn kết hợp ánh sáng, âm nhạc, điều hòa và chức năng massage ghế trước.

Xe được trang bị cửa hít, sạc không dây và 7 cổng USB Type-C, trong đó có hai cổng sạc nhanh 100W dành cho hàng ghế sau. Thảm lót sàn cao cấp hoàn thiện tổng thể không gian. Ngoài ra, xec sở hữu hệ thống MBUX thế hệ mới với bộ đôi màn hình 12,3 inch mang đến giao diện trực quan, hỗ trợ điều khiển giọng nói “Hey Mercedes” và điều khiển cảm ứng thông qua touchpad trung tâm. Hệ thống âm thanh Burmester 13 loa kèm công nghệ Dolby Atmos cung cấp chất lượng âm thanh ba chiều.

GLE 400 e 4MATIC sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid thế hệ mới.

Tính năng MBUX Navigation Plus hỗ trợ dẫn đường bản đồ Việt Nam và bổ sung công nghệ thực tế tăng cường (AR) giúp hiển thị trực quan tại các giao lộ. Xe cũng hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay™ và Android Auto™.

GLE 400 e 4MATIC sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid thế hệ mới, đạt tổng công suất 381 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm. Pin lithium-ion dung lượng 25,28 kWh cho phép xe vận hành thuần điện từ 95–114 km theo chuẩn WLTP. Với bộ sạc AC 11 kW, thời gian sạc đầy khoảng 2,75 giờ.

Hệ dẫn động 4MATIC kết hợp camera 360° với tính năng “nắp ca-pô trong suốt”.

Pin lithium-ion dung lượng 25,28 kWh cho phép xe vận hành thuần điện từ 95–114 km theo chuẩn WLTP.

Hệ dẫn động 4MATIC kết hợp camera 360° với tính năng “nắp ca-pô trong suốt” và chế độ hỗ trợ Off-Road giúp tối ưu khả năng kiểm soát trên nhiều loại địa hình. Mercedes-Benz cho biết mẫu SUV plug-in hybrid GLE 400 e 4MATIC sẽ được phân phối với số lượng giới hạn tại thị trường Việt Nam, với giá bán dự kiến từ 4,669 tỷ đồng.